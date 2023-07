La ‘discusión mediática’ entre el alcalde Andrés Hurtado y el senador Óscar Barreto

Contenido Exclusivo

Desde hace meses, la relación política entre el alcalde Hurtado y el senador Barreto se encuentra 'resquebrajada'. En las elecciones, han 'aflorado' los recuerdos de su anterior campaña política a la alcaldía de Ibagué, hecho que está siendo sacado a colación con fines electorales a favor del candidato 'barretista' Jorge Bolívar (Partido Conservador).

Durante el evento de apoyo político del ‘barretismo’ al candidato conservador a la alcaldía de Ibagué, Jorge Bolívar, el senador Óscar Barreto, líder natural de la estructura política, enfiló una serie de apuntes contra el alcalde Andrés Fabián Hurtado, anterior ‘ungido’ del exgobernador del Tolima durante las elecciones del 2019, en crítica a su administración.

“Esperamos que Jorge no nos vaya a salir con ‘huevonadas’, que nos salga serio. Esperamos que no nos vaya a desanimar, porque no aguantamos una desilusión más en la política y sueños de los ibaguereños”, expresó el senador Barreto Quiroga.

Es claro que al alcalde Hurtado no le agradan los ‘dardos’ de su anterior jefe político. En un evento administrativo en El Salado, el mandatario local expresó su malestar.

“El fin de semana el senador Óscar Barreto dijo que hacíamos huevonas, y según el diccionario de la Lengua Española ‘huevonadas’ es el que hace tonterías, y yo no quería pero me tocó porque yo defiendo mi Gobierno, yo defiendo la gestión de los líderes porque como líderes no están gestionando huevonadas sino el desarrollo de sus comunidades y su vida”, pregonó Hurtado.

Y arguyó: “Yo no me dejo ‘huevonear’, si pensó que iba a tener un títere y un payaso para manejar, se equivocó. Yo tengo los ‘huevos’ bien puestos, ya otro tendrá como títere, pero a Andrés Hurtado jamás, que se vaya con sus ‘huevonadas’ a otro lado más bien.

