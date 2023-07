Polémica por contrato con el Estado del esposo de Irene Vélez: "es un error de digitación"

La ministra de Minas, Irene Vélez, aseguró que no hay nada "ilegal" ni existe "conflicto de intereses" en el contrato que el Estado colombiano le otorgó a su esposo, el antropólogo y realizador visual neerlandés Sjoerd Van Grootheest.

Van Grootheest figura como titular de un contrato por 128.770.332 pesos para temas de comunicación y difusión de información de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que hace parte de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y suscrito el pasado 7 de julio.



"Debo aclarar que no hay ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses en cuanto al proceso contractual y actividades que adelanta mi esposo", afirmó la Ministra en un serie de mensaje en Twitter.



Cuando Vélez asumió las riendas de su cartera, el 8 de agosto del año anterior en su declaración de bienes y conflicto de intereses dijo tener esposo y no estimó que esa relación generara una contradicción en relación su labor.

Puede leer: Petro y Lula da Silva buscan revertir daño de la selva, lideraron Reunión Técnico Científica de la Amazonía



Sin embargo, en una renovación de ese mismo documento el pasado 22 de junio ya no apareció marcada las casillas donde informaba que tenía cónyuge, ni la del eventual o no conflicto de intereses.



"Sobre el documento 'declaración de bienes y conflictos de interés' publicado por la función pública, hubo un error de digitación durante la última actualización y ya fue corregido", justificó la Ministra.



"Las actividades que ejerce mi esposo no son nuevas, las ejecuta desde hace años y su trabajo es reconocido. No hay ninguna relación entre sus actividades y mis funciones. Como cualquier familia en Colombia trabajamos por la sostenibilidad de nuestros hijos y los gastos del hogar", argumentó Vélez.



La Ministra y su esposo realizaron en el pasado piezas documentales; él, en calidad de director, y ella, como productora.

