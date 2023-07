De 'pico' se saludaron Piedad Córdoba y María Fernanda Cabal en el Congreso: las “amiguísimas”

Antes del acto de instalación del primer periodo de legislativo del Congreso de la República, las senadoras se encontraron en la puerta, y se saludaron muy como un par de comadres.

En un vídeo compartido en redes sociales, se ve como la senadora del Centro Democrático se acerca a Piedad Córdoba y se saludan de beso en la mejilla, charlan y se rien.

La actuación de la Cabal no concuerda con el agresivo discurso que mantiene contra el gobierno, al ser una de las principales figuras de la oposición y quien ha criticado duramente a la senadora del Pacto Histórico, por sus relaciones con Venezuela.

Por el contrario, se ve el trato ameno que se brinda ambas congresistas, antes de ingresar al capitolio, lo que ha levantado todo tipo de comentarios sobre el papel real de ambas frente a la política nacional.

““Piedad Córdoba y Mafe Cabal se saludan de beso y charlan lo más de bien y ustedes les dejaron de hablar a sus papás porque votaron por Fico”; “La política no implica ser enemigos,la política es el arte del debate y la contradicción no de la guerra”; "Por eso no hay que creer en políticos...colombianos que se dejan instrumentalizar....".

Siete segundos resumen la "infamia indigna" de los congresistas q ante el pueblo son "enemigos" y cuando las cámaras se apagan se dan besitos. ¿X qué ellos pueden "superar" sus diferencias y el pueblo no? Ellos no tienen hambre; ganan casi 100 millones y se reconocen como iguales pic.twitter.com/qzRw0pa7Bj — Mauro Villamil Betancourt (@MauroVillamilB) July 21, 2023

