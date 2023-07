“Hay que pasar de la propuesta a la acción de transformación”, Renzo García

Contenido Exclusivo

Luego de haberse hecho con la victoria de la encuesta al interior de la coalición ‘Unidos por Ibagué’, el aspirante de la Alianza Verde proyecta su plan de gobierno de la mano de los liberales progresistas, con quienes buscará ‘dupla’ local y regional desde su colectividad.

Una vez concretó la victoria de la encuesta programada por la coalición ‘Unidos por Ibagué’, el aspirante Renzo García proyecta su candidatura bajo el ‘ropaje mixto’ de la Alianza Verde y el Partido Liberal, quienes desde un principio lograron acuerdos programáticos alrededor de la ciudad.

No obstante, tras la salida de Camilo Ossa (Otro Camino) y Marco Hincapié (Pacto Histórico) de la coalición, el ‘baluarte’ verde y rojo unifica trabajo de cara al 29 de julio, donde serán oficiales las candidaturas que buscarán la victoria en las próximas regionales.

Avance programático

EL NUEVO DÍA: En una primera revisión, y en la unificación de trabajo con Camilo Delgado, ¿cómo se ha venido organizando su agenda programática?

Renzo García Parra: Cumplimos con el tema de darle avance al mecanismo de selección de la candidatura única. Hicimos una encuesta que, insisto, no entiendo por qué generó tanto revuelo en algunos partidos políticos cuando esa es una decisión que tiene que convocar a quienes están participando en el proceso de articulación. Aquí podíamos haber tomado la decisión en una balota, piedra papel o tijera; un consenso o la encuesta.

La encuesta es la que nos podía aportar una lectura real sobre cómo estaban posicionados cada candidato. Cumplimos el acuerdo que definimos con los otros precandidatos. Nos quedaba otro procedimiento: la estructuración del programa de gobierno. Terminamos este aspecto, recogimos los avances que Camilo Delgado trabajó en otrora respecto a avances territoriales y concepciones del municipio. Incorporamos nuestras visiones, y decidimos cómo hacemos un programa de gobierno que tenga una ‘ligazón’ con el Plan Nacional de Desarrollo (PND)

E.N.D: ¿Cuál es la apuesta de organizarlo alrededor del PND?

R.G.P.: Entendemos que, de cada cien pesos que maneja el Estado colombiano, cerca de ochenta los administra el Gobierno Nacional. Si queremos que este municipio salga adelante y pueda resolver problemas estructurales en términos de movilidad, acueducto y alcantarillado, necesitamos trabajar de forma mancomunada con el Gobierno Nacional, articulando las visiones de desarrollo del Plan de Desarrollo Territorial y el PND.

E.N.D: ¿Qué logró hablar con los electores durante la aplicación de la encuesta?

R.G.P.: Hemos insistido en que necesitamos recuperar la confianza en la ciudadanía. Lo que hemos visto es que los ibaguereños no creen en la clase política a la que tienen una profunda desconfianza. La ciudadanía tiene que jugar un papel protagónico en la superación de las grandes problemáticas. Si la gente no se vincula en el quehacer de la administración pública, no va a avanzar en una manera significativa ninguna propuesta que hagamos desde ese estamento. Sobre todo lo relacionado con lo educativo, lo social y, fundamentalmente, lo relacionado a la comunidad.

Fui la persona que desarrolló la proyección social de la Universidad del Tolima. Fui una de las personas que de manera conjunta, con el maestro Gonzalo Palomino Ortíz, creamos el Observatorio Ambiental donde gestamos, junto al equipo ecológico, procesos sociales que han ayudado a la defensa del agua, la vida y el territorio. Hay cosas que pueden funcionar si partimos del trabajo mancomunado, el cambio no está en un alcalde ni un político, sino en el actuar del conglomerado social.

Hay que combatir con toda la fuerza los actos de corrupción, pero nos podemos quedar solamente en la denuncia. Tenemos que tener la capacidad de pasar a la propuesta y a la acción de transformación. Por eso insistimos en un gobierno desde la ciudadanía, con una alta gobernanza territorial con el empresariado, la academia con sus universidades y el SENA, lo que nos permitirá salir adelante. Soy el diputado con mayor número de proyectos de ordenanza, que tiene el desarrollo de la mayor cantidad de debates de control político, y mayor número de proposiciones en la Asamblea Departamental. Tenemos con qué dirigir esta ciudad porque, indiscutiblemente, creemos que es con trabajo y disciplina que esto puede cambiar.

E.N.D: Hablando del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) y el recaudo, asunto que ha generado múltiples controversia, ¿qué piensa de lo que pasó con Infotic?

R.G.P.: Hay que aplicar un dicho popular que es “zapatero a tus zapatos”. Acá hay personas que toda la vida están vinculados al tema del transporte, y creo que es con ellos que hay que construir la implementación de ese SETP. Tengo la premisa de que al ser un asunto del municipio, debe tener un carácter público. Trabajaré para que sea ejemplar, no podemos seguir en la lógica de que lo público es lo más mediocre y corrupto. Es un desacierto que se haya tercerizado el recaudo, cuando la misma Alcaldía podía asumirlo.

E.N.D: Con el endeudamiento del municipio, el reto en materia de movilidad recaerá sobre la siguiente administración, ¿qué ha pensado?

R.G.P.: En el caso de la movilidad, estamos viendo una ciudad sin andenes en donde no se piensa en el peatón, una ciudad que no está impulsando el tema de la movilidad sostenible y alternativa, no contaminante, como deuda histórica que el municipio debe resolver. Pero también se debe garantizar un tráfico eficiente, y ahí nos tocará inventarnos una especie de cuadrillas con el territorio para revisar empleabilidad, desde el sector público, para que ellos nos ayuden a mejorar la pavimentación de nuestras vías.

E.N.D: Un tema en el ‘tintero’ es respecto a la licitación de las obras del puente de la calle 60 con carrera Quinta, ¿qué opina?

R.G.P.: Pienso que esas obras deben tener una planeación rigurosa. Me parece inconcebible que una obra de esta envergadura, el Alcalde la esté contratando los últimos cinco meses. Me parece sumamente irresponsable porque no va a ser capaz ni siquiera de entregarla.

Un plan de desarrollo tiene una duración de cuatro años, y se espera que la Administración pública tenga en cuenta los tiempos. Lo que hace el Alcalde es arrancar con algo que no sabemos cómo va a terminar, y necesitamos que ese tipo de obras, que demanda recursos significativos de la ciudad, estén bien planificadas.

E.N.D: ¿Y cómo se piensa la planificación que menciona?

R.G.P.: Necesitamos ganar que Ibagué tenga una política de estado, que tenga proyecciones de cultura, infraestructura, educación, entre otros asuntos más que sean construidos con todos los actores del territorio, en una visión de largo plazo. Eso no se da porque tenemos mandatarios que llegan con el ‘síndrome de Adán’, que son los únicos en la lógica de no continuar procesos, con egos supremamente ‘hinchados’.

Consideraciones

E.N.D: Durante la rueda de prensa que ofrecieron en compañía de las representantes Olga Beatríz González (Partido Liberal) y Martha Alfonso (Alianza Verde - Pacto Histórico), quedó en claro que apoyarán a Mauricio Jaramillo. Sin embargo, un rumor respecto al supuesto concepto del Consejo de Estado y su inhabilidad, podría cambiar la situación.

R.G.P.: Nosotros entendemos que, en política, habrá que hacer alianzas. El Partido Liberal demostró a nivel nacional, para el caso del Tolima, que se marcaron distancias de la lógica de César Gaviria. Es positivo porque permite recuperar los ideales del liberalismo progresista y anclado a las reivindicaciones sociales. Si queremos recuperar de nuevo el poder político y la grandeza del Tolima, hay que trabajar de manera mancomunada. Con los liberales vemos más identidades, cosa que no vemos con el Partido Conservador. Vamos a establecer una línea roja con el ‘barretismo’, su engendro el ‘hurtadismo’, y el Centro Democrático.

Lo anterior implica cómo con otros actores pensamos la posibilidad de recuperar lo bueno, y ejemplificar una política decente para construir. En el tema de la Gobernación, estamos esperando que el Partido Liberal nos diga en conjunto con otros actores como el Pacto Histórico, Alianza Verde y sectores empresariales y sociales cuál podría ser una buena candidatura.

E.N.D: Hubo mucho ‘revuelo’ sobre la encuesta, pero en el electorado quedó confusión entre quienes están afines al progresismo local, tras las circunstancias al interior de la coalición Unidos por Ibagué. Ustedes se sometieron a la encuesta y cumplieron su palabra, pero urge dirimir, ¿cómo se van a alinear en la contienda electoral? Tenga en cuenta que la ‘no unidad’ puede generar repercusión en las urnas.

R.G.P.: Ante las dificultades, hay que tener una actitud de solución de las mismas. No me voy a quedar quejándome frente a los inconvenientes que se presenten. Hubo candidatos que no cumplieron su palabra, no estuvieron de acuerdo con ninguna encuesta. Nunca propuse a la Universidad de Ibagué, pero cuando la proponen, acepté hacerla con el alma mater.

Eso no fue acatado por todos, ante la imposibilidad de un consenso, votamos cuatro candidatos asumiendo lo de la Universidad de Ibagué, hubo dos que no aceptaron. Hay muchas bases de otros partidos políticos y movimientos que están con nuestra candidatura, por la representación de nuestras luchas y referentes sociales.

“Si Mauricio Jaramillo hoy está inhabilitado por tener al hermano en el alto Gobierno, ¿será que lo mismo no aplica para el hijo de una persona que está en el alto Gobierno?”. Renzo García, aspirante a la alcaldía de Ibagué.

