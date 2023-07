“Ibagué es ‘paraíso’ de contratistas costeños y proponentes únicos”, Marco Hincapié

Contenido Exclusivo

Paulatinamente, el debate electoral va tornándose más ‘candente’, entre cuestionamientos y acusaciones que, sin lugar a dudas, tendrán un papel trascendental en las discusión política que se gestará previo a las elecciones del próximo 29 de octubre.

Con una propuesta artística, el diputado y precandidato a la alcaldía de Ibagué por el Pacto Histórico (PH), Marco Hincapié Ramírez, inauguró el ‘Museo de lo Hurtado’, ubicado en el barrio La Pola, en donde expuso críticamente los desaciertos que ha tenido la ‘Ibagué Vibra’, en su concepto.

El espacio como tal, busca denunciar algunos ‘atisbos’ de corrupción que han aflorado dentro de la discusión pública durante los últimos meses.

“Según la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, Ibagué es la segunda ciudad del país, por detrás de Bogotá, con mayor número de denuncias por casos de presunta corrupción administrativa. Esto es el resultado de la pésima gestión de quien hemos denominado el alcalde ‘Guasón’”, mencionó ‘in situ’ el precandidato Hincapié Ramírez.

Y añadió: “Es por ello que hemos decidido crear este museo, para que todos los ciudadanos se enteren de cuál es la ciudad que nos dejará Hurtado. Estamos hablando de una Ibagué endeudada, con más de 200 kilómetros de vías en mal estado, con un incremento de la inseguridad, entre otros problemas”.

Por su parte, el alcalde Andrés Hurtado discrepó ‘con creces’ de la actividad. La calificó como una “babosada”, haciendo mella en que había entregado el Museo Panóptico, además de que insiste en que le fascina que lo promocionen. Lo anterior, en una réplica publicada por el portal informativo Enfoque Teve.

‘Exposiciones’ varias

Ubicado en la calle 3a con carrera Cuarta, el espacio dio su apertura el pasado 19 de julio, en compañía del equipo política del Precandidato del PH. A su vez, trascendió que la galería estará abierta al público de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

La exposición cuenta con una galería compuesta por más de cien fotografías de obras inconclusas y con retrasos, como por ejemplo el acueducto complementario, el Coliseo a mayor, las piscinas de la calle 42, el Mega CAPA, entre otras.

“En este museo, los ciudadanos podrán enterarse, por ejemplo, de que Hurtado tiene abandonadas las obras de quince colegios de jornada única, y que las dejará desfinanciadas por casi $35.000 millones. También podrán conocer cómo el alcalde ‘Guasón’ y su candidata, Johana Aranda, dejaron la USI en riesgo financiero debido a su pésima gestión”, aseveró Hincapié.

Y agregó: “También les mostraremos cómo Ibagué se convirtió en el paraíso para los contratistas costeños y los proponentes únicos, luego de que el Guasón declarara su cercanía con un reconocido clan político de la costa Atlántica. Esta ‘amistad’ nos deja problemas como el puente fantasma de la 60 y la leonina concesión por 16 años del sistema de recaudo para el SETP”.

Vale mencionar que, durante los próximos días, también se presentará una exposición itinerante que recorrerá diferentes puntos de la ciudad como la carrera Tercera, plaza de Bolívar, parque Murillo Toro, calle 60, parque de El Salado, entre otros.

Acondicionamiento político

Tras los acontecimientos acaecidos al interior de la coalición ‘Unidos por Ibagué’, el aspirante Hincapié Ramírez ‘partió’ cobijas y redireccionó su campaña alrededor del Pacto Histórico y sus colectividades integrantes.

De lo anterior, entre las ‘huestes’ del progresismo local, se ha generado un manto de duda respecto a la posibilidad de que la candidatura de Hincapié, como la de Renzo García (Alianza Verde - Partido Liberal), no concreten mayorías alrededor de la unidad, a fin de concretar un electorado sólido para competir contra las aspiraciones establecimiento local.

El día de la oficialización de la candidatura única de la coalición, la representante liberal Olga Beatríz González, llamó a la unidad al candidato del PH, alrededor de un acuerdo programático que les permita ‘sumar, en lugar de restar’.

“Nosotros llevamos haciendo campaña un año, nos sentamos en las mesas de este intento de coalición bajo unas condiciones: una encuesta que nos generara confianza y legitimidad que se convirtiera en el mecanismo de medición. Desafortunadamente, al igual que otros candidatos que les pasó en la coalición, fuimos excluidos. Publicaron en las redes sociales que era porque no había entregado mi programa de gobierno, pero yo no iba a entregarlo si no se había definido una encuestadora seria”, acotó Hincapié.

Y apuntó: “Entregamos varias cotizaciones de encuestadoras, ninguna sirvió. Respeto la coalición de ellos, respeto que junto a liberales y verdes quieran seguir ‘su cuento’ sin tener presente al Pacto Histórico, pero no me voy a distraer. Sigo concentrado en que la prioridad es recuperar esta ciudad, y no caeremos en esos distractores políticos, prácticas de la vieja política. Las puertas por este lado siguen abiertas, en medio de las diferencias ideológicas con los otros sectores”.

Dato

Tentativamente, el aspirante Marco Hincapié hará la inscripción oficial de su candidatura el próximo 27 de julio, bajo las banderas del Pacto Histórico.

