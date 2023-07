El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso es nombrado "gestor de paz" por Gustavo Petro

El presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendió este domingo con el anuncio que hizo de designar como gestor de paz al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien sigue en una cárcel de Estados Unidos terminando de pagar una pena por narcotráfico.

Así lo anunció el mandatario nacional al relacionar un artículo del periódico El Espectador, en el cual se recuerda que hoy se cumple un aniversario más del llamado Pacto de Ralito, en el cual paramilitares y políticos acordaron trabajar juntos.

“El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aÚn no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados”, escribió el mandatario en un mensaje de Twitter.



Luego Petro precisa que “para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”. Los gestores de paz es con la cual el gobierno ha vinculado a personas integrantes de grupo ilegales o generadores de violencia, para que contribuyan con el proceso de paz o de reinserción de los mismos.

El exjefe paramilitar ha expresado en diferentes momentos su intención de colaborar para que se conozca toda la verdad de lo sucedido en esa época de violencia, incluso en mayo pasado Salvatore Mancuso rindió cuatro días de declaraciones en una audiencia de Reconocimiento de Verdad, que se llevó a cabo en Montería, ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Tras un plazo dado para entregar pruebas, la Subsala Especial, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, confirmó que Mancuso dio la información solicitada por la JEP, un documento junto con una matriz y anexos, en los que relacionó información, datos y argumentación complementaria a lo dicho en la audiencia.

