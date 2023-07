Mancuso aceptó el nombramiento de ‘gestor de paz’ del gobierno Petro

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso aceptó este lunes la designación hecha por el presidente, Gustavo Petro, como gestor de paz y se comprometió con las víctimas a cumplir con sus "demandas" de verdad y reparación.

"Estoy listo y a la espera de que el gobierno nacional indique la ruta para cumplir las tareas asignadas. En este sentido, me pongo a disposición de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) con quienes venimos teniendo un diálogo propositivo en la constitución de la mesa técnica entre la OACP y las ex AUC", dijo una aparte de la carta del Mancuso, divulgada por el diario El Tiempo.



Aseguró que la designación de Petro, de quien recordó fue "objetivo militar" de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la tomaba en su propósito de "trabajar por lograr una paz total, integral, absoluta y duradera, que pueda ser heredada por otras generaciones de colombianos que no merecen vivir lo que nosotros torpemente hemos vivido".

Mancuso, preso en una cárcel de Estados Unidos donde purga una pena por delitos de narcotráfico, aseguró que seguirá compareciendo ante la justicia, como lo ha hecho durante los últimos 17 años, tras advertir que es "indeclinable" su compromiso con la verdad, la relación y la no repetición.



"Continuar participando en el sistema de justicia transicional colombiano, tanto judicial como extrajudicial, es una responsabilidad con las víctimas; hacerlo como gestor de paz en las negociaciones políticas, es una responsabilidad con la sociedad colombiana para prevenir futuras víctimas", afirmó.



El domingo, el presidente Petro sorprendió al país anunciando la designación de Mancuso como gestor de paz, lo que recibió elogios y rechazos.



"El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados", escribió en Twitter el mandatario.



"Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz", avisó.

Poco después el expresidente Álvaro Uribe, mencionado en el mensaje presidencial, dijo que seguía esperando las "pruebas de la calumnia de Mancuso" en su contra, en referencia a las afirmaciones por el exjefe de las AUC que aseguró, entre otras, que su organización apoyó varias candidaturas, entre ellas la del exmandatario, en declaraciones ante la JEP.



"Que el Pte lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación", criticó Uribe, que pidió dale "el mismo status a otros como Jorge 40, con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan".

