Se escaló ‘chicharrón’ del recaudo del SETP al Ministerio de Transporte

Contenido Exclusivo

A raíz de la movilización colectiva de una parte del sector busetero que salió a manifestar su malestar en las calles, tanto las empresas de transporte como el senador Miguel Barreto se alinearon para exponer consideraciones ante el viceministro de Transporte, Eduardo Enriquez.

Por un lado, es claro que el ‘peliagudo’ debate de recaudo del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) generó todo tipo de inquietudes, tanto en quienes adelantaron el paro por parte del sector de transportadores, como aquellos que, desde la óptica política, perfilan consideraciones en contra.

Esto último lo advirtió el gerente de Transmusical, César Yañez, quien en diálogo con EL NUEVO DÍA, dejó estipulado que alrededor del tema existe mucha desinformación, dejando entrever que el debate podría ser aprovechado políticamente, tras las apreciaciones de un candidato a la alcaldía de Ibagué.

“Está totalmente desinformado, miremos bien por quién vamos a votar porque este tipo de personas, siento que si no tienen la información, lo que quieren es causar una polémica para un fin particular y no para un fin común”, apuntó Yañez.

Y refirió: “Se nota demasiado el desconocimiento, porque está diciendo que está pendiente el control de flota y monitoreo a bordo. No puedo decir nada, solo que está totalmente desenfocado, si cree que está mal, pues son los entes de control quienes dirán si está mal o bien, tal y como ocurrió con el señor Pava de la Asociación de Transporte y nos halló la razón la superintendente de Transporte, un juez, los entes de control, eso demuestra a los ibaguereños que estamos haciendo todo bajo la normatividad que tenemos”.

Bajo esa premisa y siendo enfático que todo se ejecutó bajo los parámetros dispuestos dentro de la norma, Yañez esgrimió su defensa a nombre de la Administración municipal que, desde ayer, empezó a ‘sortear’ la dificultad en las calles.

Reunión con el viceministro

Mientras en Ibagué se empezaba a organizar el paro busetero desde temprano en la mañana de ayer, el senador Miguel Barreto Castillo (Partido Conservador) se reunió con el viceministro de transporte, Eduardo Enriquez, y representantes del gremio de transportadores del servicio urbano de Ibagué, para lograr la intervención del Ministerio ante la Adjudicación del Sistema Centralizado de Recaudo, realizado por la Administración municipal.

Según el dirigente conservador, con la suscripción de este convenio interadministrativo, se verán afectados los más de 150 mil pasajeros que se movilizan a diario en las busetas del servicio de transporte público de Ibagué.

Barreto Castillo advirtió que el perjuicio al usuario por el alza en la tarifa sería incontenible al llegar aproximadamente a los $3.000 por pasaje, generando la desestimulación al servicio de transporte público.

El Congresista expresó de manera categórica que a los ibaguereños les meten la mano al bolsillo para generar las fuentes de financiación y cubrir la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa usuario.

También sentenció que más de 600 propietarios de buses y busetas del transporte público, que llevan más de 60 años transportando a los ibaguereños, quedarían sin labores y en bancarrota, aumentando los índices de desempleo.

“Si la intermediación del recaudo asignado a Infotic, una empresa foránea, es alrededor del 11 %, ¿por qué no permitir que la hagan los transportadores de la ciudad de Ibagué?”, cuestionó el senador conservador.

Al respaldo de la reunión entre el legislador y el viceministro de Transporte, se adhirieron las diferentes empresas de transporte público de la ciudad (Cotrautol y Expreso Ibagué).

“No es cierto que las empresas transportadoras de Ibagué hayamos desatendido la convocatoria para conocer las estrategias para la prestación del servicio desde el día de hoy y por el contrario, una vez conocidas las públicas y unilaterales manifestaciones de los propietarios de los vehículos vinculados a nuestras empresas de ejercer su derecho a la protesta pacífica, nos pronunciamos oportuna y públicamente el día 21 de julio”, explicaron a través de un comunicado.

Lectura política

Desde hace algunos meses, los primeros atisbos de ruptura entre el ‘hurtadismo’ y el senador Miguel Barreto se dejaron entrever tras la puja que se gestó por los avales del entre las dos candidaturas que representan sus equipos políticos: Johana Aranda y José Barreto respectivamente.

Sobre el hecho, es menester acotar que Johana Aranda logró conquistar el aval del Centro Democrático, el cual también era de sumo interés del aspirante José Barreto.

Además, trascendió en ‘mentideros políticos’ que la candidata del ‘hurtadismo’, Aranda Rivera, logró conquistar el respaldo político del partido ‘Creemos’ de ‘Fico’ Gutierrez, quien recibió un respaldo importante el año pasado durante las elecciones presidenciales. En ese sentido, se rumora que el aval inicialmente lo tenía ‘amarrado’ José Barreto, pero tras unas llamadas, el excandidato presidencial resolvió el aval a favor del ‘fichaje’ del ‘hurtadismo’.