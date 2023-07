Mauricio Jaramillo ratifica y legitima su candidatura a la Gobernación

Contenido Exclusivo

En medio de la ‘sombra’ electoral que rodeó su campaña tras la posesión de su hermano como Ministro de Salud, el aspirante liberal se decantó por continuar contra todo pronóstico, dejando en claro que su lucha frontal es contra el ‘barretismo’ y el regreso de las ‘toldas’ rojas.

A través de un comunicado de prensa emitido por la campaña política del liberal Mauricio Jaramillo, el candidato a la Gobernación dejó en claro que va hasta el final, que buscará a como dé lugar la victoria sobre el ‘Palacio del Mango’ y que no hay razones para deslegitimar su candidatura.

En el mismo, dejó en claro que hubo una revisión sobre las instancias institucionales y los conceptos emitidos por juristas independientes.

“Sostengo firmemente que me encuentro habilitado para continuar sirviendo en la cruzada que he emprendido para combatir la corrupción entronizada en el gobierno del Tolima y demás entidades y municipios cooptados por el poder de la clientela y la repartija de los recursos públicos”, aclaró Jaramillo.

Su visión de la normatividad

Una primera precisión es que, al equipo jurídico del ‘jaramillismo’, le ha tocado buscar asesoría en varias instancias. En ese sentido, y tras el despliegue mediático de su aparente inhabilidad, públicamente el candidato liberal ha salido a desmentir las versiones que recaen sobre su candidatura, en forma de conceptos.

“La reciente normatividad contenida en la Ley 2200 del año 2022, particularmente en su artículo 111 y especialmente en su parágrafo, confirma que no existe inhabilidad tácita por el hecho que mi hermano, Guillermo Alfonso Jaramillo, haya asumido funciones como ministro de Salud. Esta norma legal, establece sin lugar a dudas que la condición para privar mi derecho a ser elegido, debe predicarse del ejercicio efectivo de acciones que impliquen autoridad civil, política o administrativa en Tolima como entidad territorial o en sus entidades descentralizadas, situaciones que no ocurren dentro de las funciones y competencias que desarrollan los ministros de Estado y en particular las establecidas por la ley para el Ministerio de Salud”, explicó Jaramillo Martínez.

Además, añadió que su caso no tiene precedentes en el país, por cuanto la norma legal que invocó empezó su vigencia el pasado 5 de febrero del año anterior y las elecciones que se realizarán en octubre próximo serán las primeras que transcurran bajo la normativa.

Por otra parte, pidió a sus opositores que no “especulen con la existencia de un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil que no se conoce aún”, por lo que insiste en que es reprochable que desorienten al electorado, según su visión.

“Haciendo alusión a un documento que de existir está dotado de reserva legal y no puede ser conocido por lo menos legalmente antes del plazo de 6 meses, incluso, cualquiera que llegare a ser su contenido sigue teniendo el carácter de no vinculante, por no proceder de la sala del máximo órgano de lo contencioso administrativo, que ha prodigado durante décadas el principio de interpretación restrictiva de las causales de inhabilidad electoral, por cuanto constituyen limitaciones al derecho fundamental a ser elegido y a acceder a funciones y cargos públicos garantizado por el artículo 40 de la Constitución. El Código Electoral en el artículo primero estatuye el principio de "capacidad electoral", según el cual todo ciudadano puede elegir y ser elegido mientras no exista norma expresa que limite su derecho”, especificó Jaramillo Martínez.

Dispuesto el escenario, el líder del ‘jaramillismo’ liberal, ratificó que sigue de lleno en la contienda política, en donde busca incidir electoralmente la Gobernación para controvertir el despliegue administrativo que, durante los últimos años, el ‘barretismo’ ha logrado consolidar entre sus mandatos y ‘huestes’ políticas.

Dato

