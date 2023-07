Las ‘esquirlas’ políticas que recayeron sobre el paro busetero

Contenido Exclusivo

Durante el desarrollo de estos días de paro busetero, algunos actores políticos del escenario local esgrimieron consideraciones tanto a favor como en contra de la protesta de la agremiación. Así pues, el tema se ‘perfila’ como punto de debate electoral.



A raíz de la ‘parálisis’ vial que derivó del paro busetero en Ibagué, en diferentes medios de comunicación, como en la opinión de algunas ‘caras visibles’ de la región, empezó a crecer la discusión referente al sesgo político que podría tener la coyuntura social.

Mayormente divididos, hay quienes piensan que la situación está siendo aprovechada para el ejercicio político electoral, a razón de las elecciones que se desarrollarán el próximo 29 de octubre.

No obstante, durante el transcurso de los últimos cuatro días, se han hecho públicos cuestionamientos a la Administración central, pancartas, propuestas entre los candidatos e, incluso, se le ha ‘achacado’ al progresismo al haber sacado ventaja del problema.

En fechas recientes, el gerente de Transmusical, César Yañez, advirtió a EL NUEVO DÍA, que alrededor del tema existe mucha desinformación, dejando entrever que el debate podría ser aprovechado políticamente, tras las apreciaciones de los aspirantes a la alcaldía de Ibagué.

Reclamos y consideraciones

Uno de los hechos que salió a relucir sobre el ‘disenso’ entre empresas de transporte, conductores y la dirigencia del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), es la presencia de uno de sus líderes, José Edilson Pava, en la lista del concejo del partido Alianza Verde.

En diálogo con este medio de comunicación, el líder y vocero de los transportadores acotó que el paro busetero no estaba paralizado y que, su presencia en la lista, respondía a la necesidad de representar a la agremiación al interior del cabildo.

“¿El colombiano no tiene derecho a elegir o ser elegido?, ¿o solamente pueden ser elegidos los amigos de los dueños de las emisoras o los amigos del Alcalde?, ¿Milton Restrepo no ha sido candidato? Acá quieren sesgar el tema para no dejar que ningún conductor se lance a cargos de elección popular”, afirmó Pava.

Por su parte, la candidata del ‘hurtadismo’, Johana Aranda, no ha desarrollado mayor opinión respecto al paro busetero. En su cuenta oficial en Twitter, se solidarizó con los policías que resultaron heridos durante la segunda jornada del paro, a través de un trino.

“Mi solidaridad con los 4 policías Ibagué que resultaron heridos, al parecer, por un conductor de buseta que los atropelló por garantizar el orden y levantar los bloqueos de este martes. La violencia nunca será el camino indicado, hacemos un llamado al diálogo y los consensos”, acotó.

Entre las vertientes del progresismo, las dos aspiraciones alternativas, Marco Hincapié (Pacto Histórico) y Renzo García Parra (Coalición ‘Unidos por Ibagué’), también cuestionaron el ‘desenvolvimiento’ de la Administración municipal.

El candidato de la Alianza Verde, García Parra, criticó la respuesta del Esmad ante la protesta de los buseteros.

“Inaceptable que la respuesta del peor Alcalde de Ibagué frente a los conflictos que la misma administración genera sea la represión. Le hago un llamado al Alcalde a cumplir con la mesa de concertación que habían acordado en el paro de diciembre y eviten la violencia estatal”, precisó García en redes sociales.

Por su parte, el candidato Hincapié, aprovechó y lanzó ‘propuestas’ sobre el tema, en donde dejó en claro que el Gobierno Nacional debe intervenir.

“Si la Administración Municipal se reuniera a dialogar con los transportadores, esta misma tarde se podrían empezar a elaborar los actos administrativos que correspondan para adelantar la terminación anticipada de mutuo acuerdo. Recordemos que este convenio ni siquiera tiene acta de inicio”, dijo Hincapié.

Durante el primer día de protesta en el sector, el senador Miguel Barreto (Partido Conservador), también precisó varios apuntes contra el manejo que ha dado la Administración municipal al tema, hecho que escaló directamente ante el Viceministro de Transporte en Bogotá.

Según el congresista conservador, con la suscripción de este convenio interadministrativo, se verán afectados los más de 150 mil pasajeros que se movilizan a diario en las busetas del servicio de transporte público de Ibagué.

Barreto Castillo advirtió que el perjuicio al usuario por el alza en la tarifa sería incontenible al llegar aproximadamente a los $3.000 por pasaje, generando la desestimulación al servicio de transporte público.

Uno de los contradictores más ‘asiduos’ del alcalde Hurtado, el exconcejal Rubén Darío Correa, también ‘encaminó’ varios dardos políticos en su contra, motivando que el sentido del paro debe ser contra “la corrupción” a través de una comunicación escrita.

“Y ustedes qué pensaron, ¿que el que vendió por adelantado la contratación del municipio no negoció también anticipadamente la ‘pechuga’ del recaudo del Setp? No sean ilusos”, esgrimió, para luego generar precisiones sobre la idoneidad de Infotic, la posible corrupción en el negocio, un estimado de cifras y la ‘intentona’ de la empresa caldense de ingresar a la ciudad durante la gestión de Luis H. Rodríguez en el 2012.