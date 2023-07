“Después de las elecciones habrá una polarización profunda”, Mauricio Jaramillo

Contenido Exclusivo

En su intención de llegar a la Gobernación del Tolima, el candidato liberal continuará con su campaña, contra todo pronóstico, y tras la sombra de una inhabilidad que niega rotundamente. En diálogo con EL NUEVO DÍA, habló sobre los partidos que se alinearon con la candidata del conservatismo y compartió los ‘puntos fuertes’ de su plan de gobierno.

EL NUEVO DÍA: A su campaña le han recaído requerimientos tras la posesión de su hermano como Ministro de Salud. Usted es taxativo en que sigue hasta el final, ¿cómo es eso?

Mauricio Jaramillo Martínez: Cuando nombran a mi hermano, pensé en ese momento que podría existir la inhabilidad. Eso hizo que el director de mi partido pidiera unos conceptos, y salieron favorables en el sentido de que no existía la inhabilidad. Hablando con reputados juristas, coincidían en que la ley 2200 del 2022, me facultaba, especialmente un parágrafo.

Con mi candidatura, a pesar de que le mencioné a otros sectores políticos que podríamos mirar otras opciones, porque la idea no es un afán personal, sino construir una gran alianza que le permita al Tolima darle un ‘vuelco’ a la manera en que se viene gobernando. En el entendido de que no tengo ningún tipo de inhabilidad, he continuado con mi aspiración.

E.N.D.: ¿Qué sigue en su campaña en los próximos tres meses?

M.J.M.: Hace poco hicimos la convocatoria para entrega de avales que mostró la fuerza de la estructura del Partido Liberal. Eso incomodó a nuestros adversarios porque, a partir de ese momento, empezamos a recibir ataques nuevamente a tratar de generar esa duda y, frente a eso, dije que no tenía ningún inconveniente en revisar la situación.

Hicimos una serie de ejercicios en los últimos días, pero se concluyó que se debía continuar con la candidatura para poder enfrentar con éxito a quienes hoy creen que ya ganaron las elecciones. Convocamos a las fuerzas políticas que creen en la necesidad del cambio, como Alianza Verde o el Pacto Histórico, con el apoyo de otros sectores políticos.

E.N.D.: ¿Qué le han dicho por su visita por los municipios del departamento?

M.J.M.: En Tolima encuentro una inconformidad, por eso nos presentamos como un cambio en el modelo de gobernanza. Hay inconformidad por las pocas obras que se ven en el departamento, a pesar de los múltiples recursos que le han llegado en los últimos ocho años. Y las pocas inversiones que se hacen, no se invierten las necesidades de los ciudadanos, gran parte se destina a la burocracia de la órdenes de prestación de servicio (Ops).

Si la plata no se despilfarra, si las vías terciarias están inmejorables, si la ruta escolar llega todo el año, si los hospitales están en buen estado; pueden seguir votando por la misma corriente política. Tengo que revelar lo que no está bien hecho, se contrataron cerca de cuatro mil Ops por $72 mil millones de pesos.

Esa plata debería de estar invertida en salud, vivienda, mejoramiento de vías, etcétera. Es un punto que vemos relevante, lo mismo ocurre con Cortolima porque su personal se multiplicó cinco veces.

Lineamientos programáticos

E.N.D.: Frente a las circunstancias que señala, ¿cuáles son las ‘líneas gruesas’ de su programa de gobierno?

M.J.M.: Los programas de gobierno todos son buenos porque los elaboran los técnicos, se lo aprenden de memoria los candidatos, lo recitan y algunos prometen cosas que nadie va a cumplir. El mejor programa de gobierno es el que está pensado para que no se pierda ni un solo centavo. Lo primero es manejar los dineros con pulcritud porque, como dijo Antanas Mockus, los dineros públicos son sagrados.

Tenemos cuatro ejes fundamentales, de la mano del Plan Nacional de Desarrollo. La primera línea tiene que ver con la vivienda. Yo soy constructor, en Bogotá lideré proyectos de vivienda de interés social, sé cómo se puede hacer y pretendemos alrededor de 20 mil soluciones de vivienda para gente de escasos recursos, llegarle a los más necesitados. La apuesta es hacer proyectos de vivienda sin cuota inicial. El municipio coloca los terrenos y exigimos a las entidades prestadores de servicios que inviertan porque así lo establece la ley. Será un proyecto ‘bandera’ a nivel nacional.

Las vías terciarias, el Tolima tiene alrededor de 13 mil kilómetros inscritos en Invías, y en el 30 % de vías se traslada la mayor parte de la economía agropecuaria. Nosotros queremos hacer especial énfasis en esas, en compañía de un proyecto de 400 kilómetros de placa huella, en compañía de las juntas de acción comunal como lo estipula el Gobierno Nacional.

Soy agricultor, sé lo que es abonar, un KCL, una urea, los rigores del clima y los altos costos del sector. El Gobierno tiene claro que si quiere la ‘Paz Total’, debemos resolver los problemas del campo. Tenemos una política para el sector agropecuario sobre líneas de comercialización en que se involucra a los productores.

En el tema de la conectividad, tenemos una propuesta innovadora para llegar a todos los centros poblados con internet. Parece fundamental para el sector agropecuario, la educación y la salud, pero que esos proyectos que vamos a hacer ojalá se mantengan en el tiempo, por lo que implica diseñarlos autosostenibles. Con todo lo que se está gestando últimamente, debemos ponernos ‘a tono’.

No vamos a gobernar con sesgo político con los alcaldes porque los que llevan ‘del bulto’ son los municipios. A los municipios liberales no les llegó ni un solo peso, eso no puede seguir. Yo voy a gobernar con todos los alcaldes sin importar su condición política, pero sí les exigiré transparencia en los recursos.

Precisiones políticas

E.N.D.: ¿Qué piensa de los apoyos que recibió la candidata Matiz Vargas de Cambio Radical y el Centro Democrático? Eran partidos que evaluaron apoyarlo, pero se decantaron proyectar su oposición desde el conservatismo.

M.J.M.: Esos partidos habían manifestado el interés de apoyarme a mí. Se ‘enrareció’ un poco el trámite tras el nombramiento de mi hermano, y eso empezó a generar inquietudes lo que impulsó un clima complejo alrededor de la supuesta inhabilidad.

Ellos asumen que por ser hermano de un ministro cercano al presidente Petro, pues les parece complejo el apoyarme, pero eso fue una excusa porque yo vengo a hacer ‘tolimensismo’. Me sorprenden aquellas personas que dijeron en el pasado que no podían estar con el ‘barretismo’. Ahora veo que permitieron otorgar avales, y las personas que decían que había que combatir la corrupción, los veo cercanos a ellos.

En el caso de Cambio Radical, ellos tienen razones que habrá que respetar, pero me cuesta entender que el doctor Germán Vargas Lleras le haya dado el aval a la candidatura de alguien que tuvo que ver con la muerte de Luis Carlos Galán. No me den el aval a mí, déjenlo para Yully o en libertad. Hay mucha incoherencia, esas cosas no las logro comprender. La política es dinámica, pero me alegra que gran parte de la gente que milita en Cambio Radical y Centro Democrático, no estuvieron de acuerdo con la decisión y me acompañarán en mi aspiración.

E.N.D.: Hay inquietudes respecto a cómo jugará el Partido Liberal en la alcaldía de Ibagué. Algunos dicen que están abiertas las bandas, otros que apoyará al progresismo local, ¿cómo se posiciona?

M.J.M.: El partido tenía como candidato a Camilo Delgado. El partido no podía renunciar a poner su candidato, y eso se lo expliqué a las otras fuerzas que apoyan mi aspiración. Mi posición está por encima de eso, tengo que darle garantías a todos los que en algún momento apoyen mi candidatura que son la mayoría de los que están en la contienda.

Tengo relaciones con José Barreto, Marco Emilio Hincapié, Johana Aranda, Miguel Villarraga, Renzo García. No voy a tomar partido frente a candidaturas locales, y espero que la gran mayoría que mencioné apoye mi proyecto político. El candidato del Partido Liberal tomó la decisión de entrar a una encuesta y apoyar a Renzo, pero en estos momentos lo que he solicitado es que la colectividad sea neutral, respetando las decisiones que han tomado los dirigentes.

E.N.D.: ¿Considera que la próxima Gobernación debe mantener contacto cercano al Gobierno Nacional?

M.J.M.: Creo que el próximo año empezará una polarización terrible, y lo lamento por el país. Fíjese que nuestra oposición en el Tolima ha sido respetuosa, no hemos sido radicales ni a dedicado a ‘guerra a muerte’ como ocurre, pero presiento que a partir del próximo año, una vez pasadas las elecciones regionales, habrá una profunda polarización y eso hará que la oposición se vaya ‘lanza en ristre’ contra el Gobierno Nacional, y eso se verá reflejado en las regiones.

Creo que lo que menos le conviene al departamento es un gobernante que esté abiertamente en contra del Gobierno, y para nadie es un secreto que hay candidatas que están atacando al presidente Petro. En los últimos ocho años, el Tolima es uno de los departamentos que menos ha recibido plata del Gobierno Nacional.