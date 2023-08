Siete candidatos a la Alcaldía de Ibagué le pusieron ‘firma’ a la salud mental

Contenido Exclusivo

El foro ‘Tejiendo Redes por la Salud Mental de Ibagué’ se desarrolló con la presencia de siete de los nueve candidatos a la alcaldía de Ibagué, en donde pactaron compromisos con ‘puño y letra’. También causó ‘malestar’ la ausencia de los dos aspirantes que se desempeñaron como secretarios de Salud en el orden local y regional.

A dos días de haber oficializado sus candidaturas, un primer ‘cara a cara’ entre los candidatos tomó lugar en las instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué, para hablar sobre un tema prioritario para sus agendas políticas: la salud mental.

La iniciativa fue creada por un grupo de psicólogos expertos pertenecientes a organizaciones sociales como ‘Rescatando Vidas’, ‘Corporación Viendo mi País’, Centro de Estudios en Educación y Derechos Humanos, el Colegio Colombiano de Psicólogos, entre otros; con el objetivo de escalar el debate a la agenda política local.

En el encuentro, los aspirantes escucharon de forma activa las precisiones de los psicólogos expertos, en una primera revisión sobre lo que para ellos debería de ser el abordaje de la salud mental en el municipio, así como sus actividades de prevención.

En ese sentido, parte de la discusión giró en torno a la Ley 1616 del 2013 sobre salud mental en Colombia, donde un gran ‘grueso’ de sus disposiciones están estrechamente relacionadas con las medidas de prevención y garantías del derecho desde el Estado.

Agendas y compromisos

Al evento asistieron los candidatos Fernando Murillo (Ibagué Siempre Adelante), José Barreto (Firmes por Ibagué), Didier Blanco (Alianza Social Independiente), Marco Hincapié (Pacto Histórico), Renzo García (coalición Unidos por Ibagué), Ricardo Ferro (Salvación Nacional) y Miguel Villarraga (Verde Oxígeno).

Después de escuchar a cada uno de los expertos ponentes del foro, los candidatos compartieron un gran consolidado de sus propuestas alrededor de sus posibles estrategias de prevención en torno a la salud mental en Ibagué.

Con el compromiso de adjuntar dichas propuestas a su programa de gobierno, los aspirantes recalcaron la posibilidad de abordar la situación desde acuerdos multisectoriales, la elaboración de mesas técnicas, la edificación de una barrera en el Puente de la Variante y la construcción de más foros sobre el tema.

No obstante, los expertos en psicología compartieron su decálogo para el abordaje integral de la problemática local, la cual expusieron ante los candidatos. Lo anterior para dar ‘luces’ a la próxima administración, además de comprometer a los candidatos con su firma sobre una pancarta con las diez claves que presentaron los expertos.

La ausencia de los exsecretarios

Fue sujeto de cuestionamientos el hecho de que los candidatos el ‘establecimiento’, Johana Aranda (Centro Democrático) y Jorge Bolívar (Partido Conservador), alfiles políticos de las estructuras políticas del ‘hurtadismo’ y el barretismo respectivamente, no se hayan presentado al foro, a pesar de las excusas que presentaron a los organizadores del evento.

Lo anterior no es un hecho menor porque, para más ‘inri’, los aspirantes referenciados hicieron las veces de secretarios de Salud durante la administración del alcalde Andrés Hurtado para el caso de Johana Aranda, y de la Gobernación de Ricardo Orozco para el caso de Jorge Bolívar; ambos en la vigencia actual.

Algunos de los aspirantes asistentes no se contuvieron y perfilaron un ‘dardo’ político contra los ausentes, tal como lo hizo el candidato Didier Blanco, exgerente de la USI. “Me preguntaba una doctora las razones por las que no se presentaron ambos candidatos. ¿Por qué? No les importa un ‘culo’ la salud mental”, vociferó Blanco en ‘grueso calibre’.

Posterior el foro, el candidato y diputado Renzo García también criticó la ausencia de los aspirantes que, desde el vamos, son los directos opositores a su propuesta política.

“Decir que es lamentable que dos candidatos, que además son la continuidad de los gobiernos barretistas y ‘hurtadistas’, hoy no participen de un debate que además es importante para el bienestar de Ibagué, en donde creería que los exsecretarios de Salud del orden municipal y departamental, debieron haber presentado los datos y cifras de qué hicieron y cómo ayudaron a atender esta problemática. Y creo que es por eso que no van, porque en la práctica no tienen la contundencia, las acciones ni el discurso que solo se queda en palabrería”, opinó García Parra.

