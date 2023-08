"A ninguno de mis hijos le he dicho que delinca" Gustavo Petro sobre declaraciones de Nicolás

El presidente Gustavo Petro se pronunció luego de las revelaciones hechas en audiencia en las que Nicolás Petro le contó a la Fiscalía que dineros irregulares entraron a la campaña presidencial.

El presidente Gustavo Petro habló sobre las revelaciones hechas por su hijo Nicolás Petro en la tarde este jueves, 3 de agosto, sobre la financiación irregular de su campaña.

Lo anterior, luego de que el fiscal Mario Burgos confirmará que Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario, admitió haber recibido dineros del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias 'Hombre Marlboro' y Alfonso Hilsaca Eljadue, 'Turco Hilsaca', y que parte de esa plata ingresó a la campaña del hoy presidente Petro.

Sin embargo, el mandatario fue tajante y aseguró que su hijo no aceptó que ingresaron 'dineros calientes' a la campaña presidencial. "Que no digan mentiras", afirmó Petro, asegurando que este Gobierno irá hasta 2026 como mandato popular.

"A ninguno de mis hijos ni de mis hijas les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido. No es la primera vez que han intentado usar las cicatrices familiares, algunas cicatrizarán, otras quizás nunca, claro que han intentado utilizar todas las debilidades para abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia", dijo el Presidente en el evento realizado en Sucre.

Puede leer: Estos son, según la Fiscalía, los personajes relacionados con el escándalo de Nicolás Petro

En su discurso desde la Asamblea Popular Campesina, el jefe de Estado se refirió a las declaraciones que dio su hijo Nicolás Petro ante la Fiscalía General de la Nación, aceptando que habrían ingresado dineros cuestionados a la campaña de Petro Presidente en 2022.

"Lo que nunca va a pasar, si la verdad florece, es que el actual presidente de la República haya permitido de que uno de sus hijos delinca porque eso no va a suceder. Así que para quienes apoyan débilmente o se confunden, pierdan cuidado, el Presidente jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos el delito para financiar campañas", sentenció Gustavo Petro mientras era aplaudido por los asistentes.

Las palabras del mandatario de los colombianos se dieron luego de que ante la Fiscalía General de la Nación Nicolás Petro, su hijo, aceptara que sí recibió dineros ilegales para financiar en 2022 la campaña presidencial del Pacto Histórico.

MÁS NOTICIAS

¿A qué se dedica la madre de Nicolás Petro? Por esta razón está alejada de la política

Nicolás Petro acepta que recibió dineros ilícitos para la campaña de Gustavo Petro

El abogado Nelson Hernández Arteaga pide revocar aspiración del liberal Mauricio Jaramillo