“Al alcalde Hurtado se le salió de las manos la gobernabilidad”, Gral. Fernando Murillo

El general (r) Fernando Murillo Orrego, candidato independiente a la alcaldía de Ibagué, expuso a EL NUEVO DÍA las líneas fuertes de su plan de gobierno. A su vez, criticó la gobernanza de la ‘Ibagué Vibra’ y no escatimó palabras para describir su percepción de las últimas fiestas folclóricas locales.

Desde el inicio de su campaña política, el exdirector de la Dijin, hoy candidato a la alcaldía de Ibagué, ha dejado en claro que irá de forma independiente hasta el final de su campaña, a través de su grupo significativo de ciudadanos, ‘Ibagué Siempre Adelante’.

Agenda programática

EL NUEVO DÍA: ¿Cómo llegó un General de la Policía a pensarse como candidato a la alcaldía de Ibagué?

Fernando Murillo Orrego: Contarle a los lectores que el general Murillo es una persona de 54 años de edad, de los cuales 36 estuvo al servicio del país en la Policía Nacional, construyendo desde los 18 años el sueño de defender la democracia y servirle a los ciudadanos.

Los padres del general Murillo son campesinos, nosotros también venimos de familias humildes. Los generales de la república llegamos con un sueño y con una expectativa que hay que construir.

El título de ‘General’ lo concede la ciudadanía a través del Congreso y el Gobierno después de 30 años de servicio. Muy satisfecho del deber cumplido, le serví mucho al Tolima e Ibagué desde los cargos que tuve. Lo más bonito que me dio la vida fue ser el primer Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué en el año 2011, reto que recibí con gran responsabilidad.

E.N.D.: A estas alturas del calendario electoral, ya debe de tener una radiografía inicial de los problemas de la ciudad, ¿cómo ha adelantado su propuesta de campaña?

F.M.O.: Con el retiro que se dio en agosto con el nuevo sistema de Gobierno, no existían proyecciones políticas. Hoy nos presentamos como un proyecto de ciudad, tras unas llamadas en noviembre del 2022 por parte de amigos que me preguntaban por el estado de Ibagué. Es preocupante y sorprendente que, cuando habló con una familia del barrio El País, o del Vergel o de Picaleña; todos concuerdan en estar están preocupados.

Hubo necesidad de crear el grupo significativo de ciudadanos, ‘Ibagué Siempre Adelante’, inscrito ante la Registraduría, y tiene un sentido estratégico. Estamos invitando a toda la ciudad a pensarse la ciudad hacia el futuro, con una visión. Hoy le pregunta a cualquier ibaguereño para dónde va Ibagué, y nadie tiene una respuesta.

Hoy Ibagué es una de las ciudades intermedias que, más que ir por un desarrollo progresivo y con calidad de vida, vamos para atrás. Tenemos que volver a hablar de ‘Pacho’ Peñaloza, que miró la ciudad como una empresa y la visionó.

E.N.D.: Expuso en diferentes ocasiones que una de sus banderas principales será el trabajo por la seguridad, ¿qué visión tiene sobre el tema?

F.M.O.: La inseguridad que se está dando no es solo en Ibagué, sino del país. Lo digo por mi experiencia en el ámbito nacional, existen preocupaciones con la ‘paz total’. No podemos desconocer que está aumentando el hurto callejero, a residencia o a comercio. Hoy día hay más jóvenes consumiendo droga en los parques.

En los colegios privados y públicos se está vendiendo estupefacientes, hay falta de autoridad en la ciudad. Lo mismo sucede con el manejo del espacio público y ni hablar de lo que está pasando por la falta de empleo y oportunidades.

Todo es producto de una mala estrategia de ‘paz total’ que desestima la legalidad y motiva la criminalidad. Esto nos lleva a la primera observación que hace el ciudadano porque, a través de este proyecto de ciudad, definimos que haríamos todo de forma independiente.

E.N.D.: Otro escenario latente es la consolidación del próximo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), ¿qué lectura tiene al respecto?

F.M.O.: Lo que nos están mostrando a los ibaguereños como desarrollo, son solo un gran número de construcciones desorganizadas que generarán a futuro un mayor caos. No tenemos servicios públicos óptimos en la ciudad.

¿Qué pasará cuando lleguen nuevos ciudadanos a vivir en Ibagué si seguimos con las deficiencias en los servicios públicos? Y me refiero al agua potable, a la energía, el gas y hasta el mismo transporte público. Es claro que la corrupción no tiene penas ni temores. La ciudadanía está cansada de ‘los mismos con los mismos’, donde no hay calidad de vida. Hoy volvemos a encontrar los mismos problemas de hace doce años, pero más graves.

E.N.D.: Se dice que un 50 % del agua potable se pierde en fugas en la ciudad, dato que contrasta con el estado de la red de malla vial del municipio, ¿ha profundizado en el tema?

F.M.O.: En esta ciudad lo que hay es vías destruidas en los barrios. Esto tiene dos aspectos, el primero es la mala gobernanza al arreglar el alcantarillado y dejan un problema mayor al destruir las vías que poco o mucho estaban pavimentadas. Además, el tema del alcantarillado no se le ha dado una prioridad porque, desde hace veinte años, se está avisando que está obsoleto. En política se dice que arreglarlo es enterrar la plata y que eso no da votos.

Es un gran error lo que estamos escondiendo porque este año, ¿cuántos reportes de carros hundidos se han presentado? Hay barrios que no dejan ni siquiera pueden entrar los carros de la basura porque se les cae la vía. Además, no todos los ibaguereños tienen acceso al agua potable, ahí seguimos esperando las promesas alrededor del Acueducto Complementario.

E.N.D.: ¿Qué sensación le dejó la organización de las fiestas del folclor? Hubo mucho ‘alboroto’ en su desarrollo.

F.M.O.: Reconozco que las fiestas del folclor fueron un fiasco, lo único que pudieron ver los visitantes fue unas macheteras, muertos en moto, todo el mundo tomando trago. Y yo no le hago gloria y fiesta cuando dicen que se vendieron más de 400.000 botellas de aguardiente. Hubo inseguridad, muertos, intolerancia, intoxicación, cosas que no son reflejadas porque no nos gusta mostrar la realidad.

Las fiestas son para mostrar la cultura del país, y ojalá retomemos las festividades como el Carnaval de Barranquilla, el Festival del Acordeón o el Carnaval de Negros y Blancos. Estamos perdiendo varias oportunidades, emprendimientos, proyectos productivos.

Ojalá salgan a la luz los videos y fotos de todas esas parrandas vallenatas que se hicieron, donde estaban los que pelean en los medios de comunicación, quienes terminan repartiéndose la ciudad.

Consideraciones de campaña

E.N.D.: ¿Espera una campaña limpia?

F.M.O.: Hoy se empieza un escenario de tensión, de amenazas, de hacer montajes como lo están haciendo sobre mi imagen, de crear bodegas desde el marketing político para atacar y no para compartir ideas. Hagamos una política sana, no tenemos históricamente a alguien del escenario local que nos diga qué es una política sana. Desafortunadamente existe una tradición de corrupción y politiquería.

E.N.D.: Hace un tiempo hubo un disenso entre usted y el secretario de Gobierno, Milton Restrepo. Frente a los indicadores en cuestión de seguridad, ¿qué opina del rendimiento de la cartera?

F.M.O.: Lo he dicho como General de la República, su gestión no es buena. No conoce de seguridad, desafortunadamente su forma de ser tampoco le ayuda mucho. Es una persona que no está ubicada como funcionario público, que sale a hacer política y maltrata al ciudadano.

Uno debe entender los escenarios en los que está, es de responsabilidad ostentar un cargo de alta dignidad. La estadística es un instrumento para tomar decisiones y corregir lo que está mal en seguridad, pero no es la respuesta porque toman las cifras de homicidio para decir que el delito en la ciudad ha bajado. Los funcionarios deben estar en la calle, se debe mejorar el sistema de denuncias para tener mayor información y registros.

Me he sentido maltratado, no como Fernando, sino en nombre de mi institución. Cuando Restrepo sale y se pone un uniforme mal puesto, en una rueda de prensa, dando declaraciones con una gorra de la Policía, dije que era un payaso. No puedo creerme que estos funcionarios dicen ser expertos en seguridad, cuando realmente son ignorantes y maltratan al ciudadano.

E.N.D.: ¿Cómo analizó la ‘coyuntura’ administrativa que derivó del disenso entre el sector busetero y la Administración municipal?

F.M.O.: Hace doce años tuvimos paros cuando era el comandante de la Policía Metib. Siendo coronel, busqué por las medidas del diálogo y encontramos soluciones con el Gobierno Nacional.

El año pasado, revisamos el tema en Bogotá sobre el Sistema Estratégico de Transporte Público, y me explicaron detalladamente sobre las responsabilidades de la Alcaldía, el Conpes y lo que se viene a partir del 2024 con el Gobierno.

Desafortunadamente, el otro día vi que el sector transporte reaccionó violentamente con los bloqueos. Se le salió de las manos al Alcalde la gobernabilidad, nunca vimos un paro de transporte tan largo como el que estamos viendo. Ahora entre el sector transporte y la Administración se pelean quién tiene la razón.

El mensaje que está claro es que los ibaguereños no tenemos confianza en el gobierno local. Su postura dura solo lleva a que los mismos ibaguereños nos peleemos, están promoviendo marchas desde la Administración, así no se manejan los problemas de una ciudad. El liderazgo de un gobernantes es para sentar a los actores y buscar una solución

La ida a Bogotá puso en ridículo a los tolimenses. Allá nos escucharon horas, pero no nos resolvieron porque no era la instancia. La solución está acá y está en cabeza de ese gobernante que no ha entendido que debe buscar soluciones. Vamos a dejar ‘heridas abiertas’, no se podrán ver el ciudadano y el conductor de la buseta.

¡Estamos hablando de un contrato interadministrativo! Si Infotic fuera más inteligente, se hubiera hecho a un lado. Pero como hay intereses económicos que todo el mundo está viendo, desafortunadamente puede más la avaricia y eso perjudica a los ibaguereños.

“Vamos a construir la visión 2050 de Ibagué, a construir sobre lo construido”, Gral. Fernando Murillo, candidato a la alcaldía de Ibagué.

