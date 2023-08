“Ni mi papá, ni Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos”: dice Nicolás Petro

El joven reveló detalles inéditos en una nueva entrevista.

En la noche de este viernes, 4 de agosto, un juez determinó no otorgar arresto domiciliario a Nicolás Petro Burgos, investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Nicolás Petro, por primera vez, reveló detalles de la financiación ilícita de la campaña presidencial. En diálogo con Vicky en Semana, el diputado del Atlántico aseguró que no se inmolará por su papá, pues, según dice, el presidente Gustavo Petro le dio la espalda en su peor momento.

“El año pasado me hubiese inmolado por él, sin pensarlo dos veces”, sostuvo Nicolás, ficha clave para la campaña del Presidente en la Costa Caribe. “Si hay alguien que realmente sudó la camiseta en la campaña presidencial y en las anteriores, fui yo. Si hay alguien que visitó, que estuvo siempre en las calles, en los barrios, en los municipios, convenciendo, seduciendo a la gente, fui yo”, recalcó.

“Si hay alguien que tuvo el contacto directo con las bases del petrismo, sobre todo, en el Atlántico y parte de la región Caribe, fui yo. Si hay alguien que ayudó a organizar decenas de manifestaciones, fui yo. Y a mí eso me tiene muy triste y muy dolido, porque sentí que me utilizaron como una ficha de ajedrez y que en el momento en que ya no era útil ahí sí me dieron la espalda”.

Petro Burgos además advierte que entregará a la Fiscalía General de la Nación todas las pruebas que tiene de la financiación ilegal de la campaña presidencial. Precisamente esta semana, expresó su deseo de colaborar con la justicia en la investigación que ahora salpica el nombre de otras figuras como la primera dama, Verónica Alcocer.

Petro no sabía de los dineros, asegura

Aun así, en la entrevista con SEMANA señaló: “Ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias”, dijo Nicolás Petro.

La colaboración de Nicolás Petro con la justicia ha sido un punto de inflexión en el desarrollo del proceso judicial, que genera muchas especulaciones sobre el alcance de la información que podría proporcionar y las implicaciones que esto podría tener para los demás involucrados.

Durante la diligencia de este viernes que se extendió por varias horas, el juez determinó que la Fiscalía no cumplió con toda la carga argumentativa para otorgar la medida de casa por cárcel para Nicolas Petro. Con esta decisión, tanto Petro Burgos como su expareja, Day Vásquez, serán testigos en este caso, se espera que entreguen más información sobre estas denuncias que involucran a exministros y altos funcionarios del Gobierno Petro.

El fiscal Mario Andrés Burgos, quien está a cargo de liderar la investigación, destacó que la versión de Nicolás Petro corrobora y ratifica la teoría del caso de la Fiscalía. Luego de la audiencia, el juez 74 penal municipal de control de garantías de Bogotá ordenó medidas no privativas para el hijo del Presidente y su expareja.

Eso significa que estarán en libertad, pero con restricciones como no viajar fuera de Colombia, mantener buena conducta y atender los requerimientos de la justicia, teniendo en cuenta que siguen vinculados al proceso judicial. En el caso de Nicolás Petro, se le prohibió asistir a reuniones políticas o tener algún contacto con las personas que están relacionadas con la investigación y que, presuntamente, están enredadas en todo este entramado.

Empresarios, políticos, miembros de la Cámara de Representantes, exministros, embajadores y hasta exnarcotraficantes como el ‘Hombre Malboro’ están en la mira de la Fiscalía por las declaraciones del hijo del Presidente. Incluso, el ente acusador hizo público un organigrama de las 27 personas que estuvieron directamente relacionadas con “conseguir recursos”.

El exministro del Interior y hoy embajador en Francia, Alfonso Prada; el abogado penalista Miguel Ángel del Río; el representante a la Cámara Agmeth Escaf; el ministro TIC, Mauricio Lizcano; la directora del DPS, Cielo Rusinque; el asesor Eduardo Noriega; el empresario Euclides Torres. Así mismo, se encuentran referenciados la exministra del deporte María Isabel Urrutia; la exjefa de gabinete Laura Sarabia; el exembajador Armando Benedetti; el excongresista Mario Fernández Alcocer, y Máximo Noriega, son algunos de los nombres de las figuras investigadas.

