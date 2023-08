Un año del gobierno Petro: ¿le ha ido bien al Tolima durante su gobernanza?

Contenido Exclusivo

El 7 de agosto se cumplirá un año de la gobernanza del presidente Gustavo Petro, y en ‘mentideros políticos’ se percibe que las ‘líneas gruesas’ de su proyecto político no arrancan del todo. Algunos líderes de opinión en la región piensan que existe algo de ‘desdén’ hacia el Tolima.



Se cumplirá el primer año de Gustavo Petro Urrego en la Presidencia de la República, y en el lapso de tiempo, varios acontecimientos han tomado lugar durante el arranque de su gobernanza en Colombia.

Hoy por hoy, una ‘tormenta mediática’ asedia su Gobierno a raíz de los escándalos que se han posicionado sobre su imagen política que, entretanto, ha ido decayendo a lo largo de los últimos meses.

El Tolima le otorgó a Petro 251.710 votos durante la segunda vuelta presidencial, contienda que conquistó a todas luces su rival político, el otrora candidato presidencial Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción), quien le sacó 136.930 votos de ventaja.

Bajo esa premisa, algunos adujeron que al departamento no le iba a bien durante su gobernanza por la alta reticencia electoral.

Sin embargo, también es clave tener en cuenta que, desde la composición tolimense en el legislativo, las congresistas Martha Alfonso (coalición Alianza Verde - Pacto Histórico) y Olga Beatríz González (Partido Liberal), han ‘montado’ una avanzada progresista en la región, la cual buscará jugar un rol determinante en las próximas elecciones regionales del 2023, conseguir recursos y avanzar en los proyectos incluídos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’.

Efraín Valencia, presidente de los Gremios Económicos del Tolima, expresó que la gestión del Presidente en su primer año, “se puede definir muy fácil dando una mirada a los resultados de la economía y como están los sectores que más aportan al PIB, además que no se ve una política económica clara”.

“La seguridad está afectada tanto en las zonas rurales como urbanas y los escándalos que rodean sus funcionarios de todos los niveles generan desconfianza en los inversionistas e inestabilidad política. No hay cercanía en las regiones y se sigue gobernando desde Bogotá, los niveles de ejecución en cada una de las carteras ministeriales no logran una coherencia con lo que se anuncia”, criticó Efraín Valencia.

Y acotó: “En los tres años que siguen se espera tener una verdadera concertación entre los actores y dolientes en las denominadas reformas sociales, mayor presencia en las regiones, una estabilidad del equipo de Gobierno y en lo posible con funcionarios más técnicos y conocedores de los temas a cargo, un proceso de paz con reglas de juego claras, sin limitar el actuar de la fuerza pública y dándole más respaldo. Sobre todo y planteado desde nuestra representación gremial; que se le dé más apoyo a la actividad empresarial que es el verdadero motor del desarrollo económico del país”.

Tolimenses en el alto cargo

Lo que sí ha dejado entrever Petro desde que asumió la Presidencia, es que tiene un interés genuino entre las ‘huestes’ que apoyan su proyecto político desde el Tolima. Lo anterior, se ha visto reflejado en la cantidad de tolimenses que han ingresado al Alto Gobierno.

El hecho más notorio es el del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien asumió un rol estratégico en el amparo de la reforma a la salud y negociaciones con otros partidos políticos.

Otro caso notorio es el nombramiento de Marco Emilio Hincapié (padre) como presidente de Coljuegos, ‘jugoso’ cargo que entró a asumir tras la salida del conservador Roger Carrillo. Su hijo aspira hoy día a la alcaldía de Ibagué.

El año pasado trascendió la noticia sobre el nombramiento de Eleonora Betancur González, hija de la congresista Olga B., quien quedó en la dirección de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC.

También es el caso del tolimense Milton Rengifo, quien asumió como embajador de Colombia ante Venezuela tras la salida de Armando Benedetti al mismo cargo.

No obstante, para algunos analistas, el nombramiento de tolimenses y la cantidad de legisladores afines al progresismo, no refleja aún avances significativos para la región.

Jaime Eduardo Reyes, director del Instituto de Desarrollo Regional, precisó que aún faltan acciones incisivas sobre la región. “La presencia de tolimenses en el Gobierno Nacional aún no se concreta en acciones relevantes para nuestro departamento. Los cargos regionales del orden nacional, en su mayoría, siguen en encargo, no existe un compromiso de largo plazo con las instituciones, al no haber titulares, las decisiones estratégicas aún no se toman”, apuntó.

Y agregó: “Al cumplirse el primer año de gobierno, el Tolima aún espera hechos concretos para el departamento, la concurrencia del gobierno nacional con los gobiernos locales y el departamental es casi inexistente”.

En ese sentido, el académico hace énfasis en que, en términos generales, al Tolima no le ha llegado las bonanzas que se esperaban en algún momento, aunado a las diferentes controversias en las que se ha visto envuelto el Gobierno de Petro.

“La situación para el país y para el Tolima no es la mejor, lo que está ocurriendo con el proceso que lleva la Fiscalía en contra del hijo de Petro y algunos miembros del Gobierno afecta la economía, la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, la gobernabilidad misma y sus relaciones con el Congreso”.

Incertidumbre en los gremios económicos

EL NUEVO DÍA: A razón de los escándalos, se entiende que la preocupación y desconfianza con el Presidente ha venido creciendo paulatinamente, ¿qué lectura puede compartir sobre esos lazos de confianza institucional?

Efraín Valencia: Sin lugar a dudas los constantes escándalos a los que está sometido los integrantes del gobierno, generan una incertidumbre y preocupación por los impactos que esto trae en la confianza inversionista y en la imagen internacional del país.

E.N.D.: ¿Qué revisión se puede hacer desde el Comité de Gremios Económicos respecto a los retos que aún debe afrontar el Presidente?

E.V.: Los retos que tiene en este momento el presidente son muy grandes, pero los sintetizaría en que la recuperación económica la debe hacer de la mano de los sectores productivos y no poniendo más cargas y dificultado su gestión, la implementación de reformas sociales no debe ser impositiva sino construida con los diferentes actores, en materia de seguridad es muy loable su intención de paz pero hay que tener más claras las reglas de las negociaciones y garantizar respaldo a las fuerzas militares y policía.

Debe recuperar la gobernabilidad evitando la confrontación y trabajando más de la mano con los partidos políticos y escuchando a la oposición.

Un reto muy importante es comenzar la ejecución de todo lo que se ha anunciado porque los recursos están ahí pero los proyectos no avanzan y las regiones están muy quietas. Es importante que haga más recorrido interno para que conecte con la realidad de los territorios.

E.N.D.: Quizá algunos aciertos como la gratuidad educativa o la inclusión de algunos proyectos del Tolima en el PND podrían revisarse, ¿cree que marcarán incidencia en la región?

E.V.: La gratuidad educativa formulada por el Gobierno anterior y por el actual, siempre será buena pero está acompañada de algunas reglas de juego para quienes aplican y enfocarla de tal manera que, más que profesionales, genere una verdadera fuerza productiva.

Sin lugar a dudas los proyectos o líneas de acción establecidas en el PND, que así sean pocos, deben ser aprovechados y sobre los mismos construir algunas acciones en temas críticos de la región. En esto va a ser clave el rol de los nuevos gobiernos locales.

E.N.D.: Muchas suspicacias quedaron tras la asignación presupuestal que le tocó a la región, hecho que dejó entrever que el Tolima no está siendo priorizado en algunos estamentos, ¿qué piensa?

E.V.: Es claro que el Tolima no es una prioridad para el gobierno nacional, lo cual nos hace un poco más difícil la tarea, pero no quiere decir que no podamos hacer cosas y buscar con la Bancada y nuevos gobernantes locales acciones que fortalezcan y mejoren las condiciones de la región.

E.N.D.: Teniendo en cuenta la postura de los gremios, ¿cómo percibe finalmente el desarrollo integral de la región en los tres años que restan?

E.V.: El no ser una prioridad para el gobierno nacional dificulta, pero no limita la capacidad de gestión que podemos tener en el Tolima, lo que sí es fundamental es conectar los actores de la región en unos objetivos comunes, con esto no solo podemos llamar más fácil la atención del Gobierno Nacional, sino ser más efectivos en los trámites de aprobación y consecución de recursos para proyectos regionales.

Incidencia e inversiones en el PND

El Tolima logró incidir tanto en la elaboración del PND y sus diferentes ‘fuertes’ de inversión respecto a algunos proyectos estratégicos.

El Plan Plurianual de Inversiones, uno de los componentes del PND, contiene las ‘Líneas de Inversión’ y los ‘Proyectos Estratégicos’ que serán ejecutados en los próximos años. En referencia al Tolima el Plan Plurianual de Inversiones comprende aproximadamente 90 acciones estratégicas de impacto regional, 28 líneas de inversión y 39 proyectos estratégicos departamentales.

Entre los proyectos más destacados figuran el ‘Distrito de riego del Triángulo del Tolima’, la educación superior al campo, el fortalecimiento de los puestos y centros de salud del Tolima y la intervención de infraestructura aeroportuaria y de servicios esenciales.

Sin embargo, para el académico Jaime Yepes, el panorama todavía no refleja incidencia del PND en la región, a pesar del escalamiento de varios proyectos.

“Las inversiones proyectadas en el presupuesto nacional siguen las tendencias propias del sistema presupuestal, no aparecen las grandes apuestas para el 2024. Los proyectos de ley anunciados para mejorar institucional y fiscalmente las entidades territoriales aún no se presentan al Congreso”, aseguró Reyes Martínez.

Y apostilló: “La incertidumbre que hoy vive el país es grande y el pulso por el poder político oscurece más el panorama. Creo que si el Tolima quiere sacar adelante los proyectos del PND debe hacer un esfuerzo mayúsculo desde lo local apoyándose en la bancada de congresistas, el curso normal del gobierno nacional no será suficiente”.