“Hay un ‘desencanto’ ciudadano con el ejercicio político en Colombia”, Diana Medina

En diálogo con EL NUEVO DÍA, la experta en marketing político compartió precisiones sobre los retos de ‘encantar’ nuevamente la ciudadanía con el debate político, hecho que se ve reflejado en la abstención al voto en las urnas.

EL NUEVO DÍA: Se estableció que se está reuniendo con algunos candidatos, desde su área de trabajo en comunicación política, ¿cómo van sus agendas?

Diana Medina Casas: Trabajo en el tema de marketing y comunicación política, no solo en Ibagué, sino en otras ciudades poder estar y conocer de primera mano qué está pasando en la política, pero nosotros lo trabajamos desde la comunicación, la forma eficaz de comunicar, nuevos mecanismos y herramientas, la importancia del estudio del electorado, saber qué necesitan y qué están pensando.

Esto no es propaganda ni publicidad, hacen parte de las estrategias de marketing. Su principal objetivo es satisfacer las necesidades de los electores, es decir, las propuestas deben estar enfocadas a lo que necesita el ciudadano, y de esta manera los candidatos, partidos y organizaciones, deben comunicar de una manera eficaz y eficiente sus posturas, con las nuevas tecnologías de la información.

E.N.D.: Normalmente, las contiendas electorales en este país se caracterizan por llegar junto a una ‘nube’ de desinformación, ¿cómo puede lidiar el elector con esta situación?

D.M.C.: Es uno de los retos que tiene la ciudadanía, informarse de manera eficiente y entender la política que, desafortunadamente a través de los años, ha generado unas molestias con el ciudadano por los escándalos, la corrupción y otras implicaciones.

Desde los análisis y desde el seguimiento a las estrategias, es posible establecer qué está buscando el electorado y cómo se informa, en búsqueda de opciones diferentes. De ahí nacen los ‘outsider’ que no quieren asociarse directamente con el político, sino que buscan otras personalidades que no estén asociadas al entorno político, comúnmente reflejado en nuevos liderazgos.

El reto de los ciudadanos es informarse y no leer una sola fuente de información, pero también está presente esa desilusión política que se ha visto por años en donde quieren cambios. Debe haber una responsabilidad respecto a la información que compartimos, estamos viendo una serie de noticias que desinforman.

E.N.D.: Analicemos el caso específico del senador Jota Pe Hernández, quien empezó como influenciador en Youtube y alcanzó un escaño en el Congreso, ¿cómo analiza el tema?

D.M.C.: Las redes son una realidad, sirven como mecanismo para mostrar nuestros proyectos. Sin duda, habrá quienes puedan aprovecharlo dentro de sus campañas políticas, pero también las redes necesitan planificación como cualquier acción ‘offline’.

Desde cuáles son las redes más efectivas de acuerdo al mensaje y su alcance, tras una previa segmentación porque no todos los colombianos están en las redes. En Instagram prima la fotografía y con un gran alcance de audiencias, el Tik Tok es más flexible con la presentación de los contenidos y Facebook es más ‘familiar’.

La clave no es estar en las redes, sino saber usarlas. Y hay que ser honestos, no todo el país ostenta la misma penetración a internet como las grandes ciudades capitales. Si yo estoy haciendo una estrategia digital, lo primero que tengo que revisar es el acceso a la conectividad de las audiencias.

E.N.D.: Para el caso del ciudadano, ¿qué herramientas puede compartir para cuando empiece la divulgación de propaganda política?

D.M.C.: Hay que tener varias fuentes, no podemos olvidar los medios como la prensa, la televisión y la radio que siguen siendo un actor importante y que nos permite tener una información de primera mano y objetiva.

Por otro lado, hay que contrastar todo lo que vemos en redes para poder generar una opinión propia. Es muy difícil con una sola fuente para comprender el entorno de los que está sucediendo. Hay que identificar las fuentes fidedignas y no dejar de compararla con los contenidos en redes.

E.N.D.: Hace unos meses, la Misión de Observación Electoral (Moe) emitió un libro sobre el cubrimiento de las elecciones legislativas del 2022, y señalaron que un candidato al Senador del Tolima obtuvo la mayor votación en la región y no concedió ninguna entrevista a medios locales, ¿qué piensa?

D.M.C.: Eso depende de cada candidato y sus campañas. Desde lo que hago, recomiendo que generar esas entrevistas es positivo porque es la forma en que la comunidad se puede enterar de las cosas que se están trabajando. Y no solo eso, sino también el periodista tiene la posibilidad de interactuar con los políticos sobresalientes. Es decisión de las campañas y los políticos salir o no salir. Cada campaña define sus tiempos para aparecer.

E.N.D.: En el cruce entre la política y la comunicación, hay candidatos que se frustran por las maquinarias de las hegemonías políticas, por lo que electoralmente resaltan la dificultad en estructurar su campaña electoral, ¿qué puede recomendar?

D.M.C.: Siempre recomiendo pedagogía, aprendizaje y el poder consolidar equipos de trabajo. La comunicación está a disposición de todos, y la política hace parte de esos liderazgos ciudadanos o las aspiraciones que no tienen apoyo de las maquinarias.

Estas herramientas ya están en la academia, estos temas se estudian. Todo este proceso tiene una metodología porque implica unos diagnósticos que parten de estudios previos. Es sobre todo un tema de preparación donde cualquier proyecto político y social debe encaminar sus propuestas sobre la comunicación.

Estamos viendo cómo la transformación digital llegó a las campañas políticas. Vemos nuevas tendencias que son interesantes que permiten, además, eliminar esas ‘trabas’ de esos líderes que no pueden unirse a la contienda por falta de recursos económicos.

Existen software digitales para llevar contabilidades de las campañas porque, permite albergar bases de datos autorizadas y hacer seguimientos a entrada y salida de dinero, e incluso organizar al equipo de trabajo. En Colombia también está autorizado el crowdfunding donde, a través de donaciones masivas, se puede reunir un monto de dinero importante para las campañas políticas.

E.N.D.: En la calle, algunos candidatos han manifestado que existen ciudadanos que han dejado tácita su falta de credibilidad en la política, ¿cómo lidiar este problema?

D.M.C.: Los estudios lo evidencian. Efectivamente la gente no cree en la política, hay un desencanto con el ejercicio político no solo en Colombia, sino en otros países. La política no está conectando con el ciudadano, solo se hace presente en elecciones y es ahí cuando el marketing político no es solo electoral, sino también gubernamental, por lo que se vuelve un deber de las administraciones revelar sus programas y su acceso.

Estos ejercicios no se hacen de forma integral, solo trabajo de comunicación. Este fenómeno ha derivado en la aparición de otros liderazgos, gente reconocida en otros ámbitos que se decantan por explorar la política electoral.

Diana Medina es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la U. del Externado, especializada en Opinión Pública de la U. Javerina y magíster en Comunicación Política de la Universidad Carlos III (España)

Fue consultora en comunicación política, capacitando partidos políticos y candidatos en países como Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador. He desarrollado capacitaciones para empoderar a las mujeres a nivel regional, entrenamiento para equipos de campaña enfocados en estrategia y transformación digital y cursos express para partidos sobre marketing electoral y comunicación de crisis.

