Contenido Exclusivo

El excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, hizo presencia en Ibagué con el propósito de manifestar su apoyo decidido al escritor William Ospina, quien actualmente se postula como candidato a la Gobernación del Tolima.

El escritor William Ospina, quien lidera el movimiento ‘Franja amarilla’, adscrito al partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, recibió el apoyo del excandidato presidencial, el ingeniero Rodolfo Hernández, en su aspiración por hacerse con el cargo de gobernador del Tolima.

El ingeniero Hernández detalló que el mecanismo para obtener el aval de su partido, de acuerdo a la Ley, consistió en la recepción de hojas de vida, lo que para el caso de William Ospina, no hubo otro perfil de un aspirante a la Gobernación del departamento que pretendiera el respaldo del partido liderado por el excandidato presidencial.

“Nosotros hicimos el rastreo en los registros de datos del Estado, y a la hora de la verdad, el que llamó a William fui yo”, aseguró Hernández.

Por su parte, el candidato Ospina, señaló ante el aval obtenido de Liga de Gobernantes Anticorrupción: “Me da mucha satisfacción y siento mucha gratitud”.

El escritor afirmó que apoyó la campaña presidencial del ingeniero con mucho entusiasmo y compromiso, sin tener prácticamente ninguna relación con él, “con campaña orgánica, porque su propuesta me pareció la más pertinente para Colombia y sigo pensando que la lucha contra la corrupción es lo fundamental”.

Y es precisamente este último punto el que abanderó el escritor como el mensaje de su campaña: “Una lucha decidida contra la corrupción y con una administración muy cuidadosa de los recursos públicos, recuperar recursos que se van en despilfarro y burocracia para poder invertir en las necesidades de la ciudadanía”, sostuvo Ospina.

Asimismo, el escritor manifestó que no viene con un listado de propuestas, “cosas para ofrecerle a los municipios”, sino que ha venido realizando un recorrido por los territorios para escuchar las necesidades sentidas por la comunidad.

Dentro del listado de necesidades del departamento, el escritor señaló requisitos de saneamiento básico, así como sistemas de potabilidad de agua en todo el Tolima y tareas fundamentales de apertura y mejoramiento de vías terciarias.

“Sentimos que es muy importante echar a andar grandes propósitos colectivos, el departamento ha perdido en vocación de liderazgo y en capacidad de unificar a su población. Hay unas tareas que no se van a cumplir en cuatro años, pero que si alguien no las siembra, no se van a presentar jamás”, indicó Ospina.

Otras de las necesidades latentes que puntuó el candidato, fue la de ‘salvar’ al río Magdalena, encontrar una ruta al Pacífico, en aras de desembotellar el sur del Tolima, y un proyecto de juventudes que permita espacios de estímulos para el desarrollo de sus habilidades.

‘Un hecho curioso’

Durante la presencia del excandidato presidencial en apoyo a Ospina, se presentó la visita ‘express’ del candidato a la Alcaldía de Ibagué por el partido conservador, Jorge Bolívar.

El ingeniero Hernández aclaró que la reunión se dio por petición del mismo Bolívar, quien solicitó saludarlo.

“Yo no puedo ser grosero con una persona que me quiere saludar y decirle que no, que porque es conservador, que no va a apoyar a William. Yo tengo que tener buenas relaciones y modales con todo el mundo”, apostilló Hernández.

Sin dejar espacios a suspicacias, desde el equipo que acompaña al ingeniero, se invitó a denunciar alguna acción que apuntara a una posible doble militancia.

Dato:

Rodolfo Hernández obtuvo una significativa cantidad de 388.000 votos en el Tolima durante las pasadas elecciones presidenciales .

Más Noticias: