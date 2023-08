“No pueden hablar de crisis donde no las hay”: Guillermo Jaramillo rechaza afirmaciones de las EPS

Los colombianos no pueden quedarse sin acceder a los servicios de salud, fue uno de los argumentos del ministro de Salud.



Los directivos de Sura, Sanitas y Compensar, (Entidades Promotoras de Salud), dieron a conocer un pronunciamiento donde le exigen al gobierno nacional una respuesta frente a la grave crisis a la que se enfrentan, y la cual tendrá un impacto negativo sobre 13 millones de usuarios desde el mes de septiembre.

Ante esta situación que ha causado incertidumbre entre los colombianos, el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo se manifestó al respecto, y aseguró que “no se puede hablar de crisis donde no las hay”. A su vez, declaró “Creo que nos tenemos que sentar a mirar, porque entonces cuando hay ganancias, todos felices, pero cuando de pronto no les está funcionando el negocio, comienzan a haber críticas”.

Durante una rueda de prensa, Jaramillo recalcó que hasta el momento están en paz y salvo con las prestadoras de servicio de salud, pues se ha cumplido con todos los pagos que se deben hacer, a excepción de unas deudas al interior del gobierno que están relacionadas con la pandemia del 2020 (Covid-19). Además, hace énfasis en que estos compromisos vienen desde la administración anterior en cabeza del expresidente Iván Duque.

El jefe de cartera mencionó firmemente que los ciudadanos de Colombia no se pueden quedar sin acceso a la salud, debido a que una de las responsabilidades de las EPS es el cumplimiento en la atención médica a los usuarios. En palabras del ministro “Aquí hoy no se le puede decir a ningún colombiano que no se le presta un servicio, que no tiene obligaciones las EPS de pagar, cuando esos dineros son los mismos dineros que cada uno de los colombianos. Óigame bien, cada uno de los colombianos ha depositado a través de impuestos y a través de los pagos que hacemos los que estamos en el régimen contributivo para que podamos tener salud”.

Según lo expuesto, actualmente el gobierno ha cumplido con todo lo presupuestado. Por esta razón, existen los recursos necesarios para el buen funcionamiento de las compañías que pronunciaron su crisis financiera, por ende, no pueden negar el acceso y las garantías de salud a la población. Sin embargo, parece ser que lo único que le preocupa a las EPS son la efectividad de pagos máximos destinados a fortalecer otros temas dentro de las mismas.

De esta manera, en la reunión de prensa Alfonso Jaramillo finalizó con "Entonces, por favor, no hablemos de crisis en donde no las hay y estamos atentos a reunirnos. Mañana por eso estaremos también en una cita anterior que habíamos dado, ¿cierto? Y nos vamos a sentar y vamos a demostrarles muy claramente. Y estoo es una rueda de prensa para demostrar que aquí quieren hacer una tormenta en un vaso de agua, y eso sí, tampoco lo podemos nosotros aceptar. Así no se atienden las cosas”.

