Estos son los 18 congresistas que reciben el pago de gasolina por parte de la UNP

En medio de la discusión el proyecto de ley que busca rebajar el salario a los congresistas, salió a luz la lista completa de los congresistas de la República que estarían recibiendo dinero por parte de la Unidad Nacional de Protección, UNP, para el pago de combustibles y peajes de los vehículos de sus esquemas de seguridad.

Aunque inicialmente se reveló una lista de 13 congresistas beneficiarios, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, confirmó en un debate que son 18 los legisladores cobijados por esta medida. En su explicación, Rodríguez apuntó que estos subsidios fueron asignados durante el mandato de Iván Duque Márquez.

“Este gobierno no ha autorizado ni un solo derecho para esto. Yo no he firmado ni una sola resolución, ni ninguna autorización para darle esto a algún parlamentario o partido, así que todo lo que encuentran fue entregado antes de llegar nosotros a la administración. Hay algunas salvedades, hay algunas motivaciones, pero nosotros no hemos entregado ni uno solo”, señaló Rodríguez.

Desde congresistas del Centro Democrático hasta senadores del Pacto Histórico se encuentran en ese listado de beneficiarios que anunció el director Rodríguez.

Estos son los ocho senadores cobijados por esta medida, de acuerdo con el director de la UNP:

- María Fernanda Cabal y José Vicente Carreño (Centro Democrático)

- Jahel Quiroga y Aida Avella (Unión Patriótica)

- Gloria Florez y Clara López (Pacto Histórico)

-Alfredo Deluque (Partido de la U)

- Iván Cepeda (Polo Democrático)

Mientras que en la Cámara de Representantes estos son los diez congresistas:

- Diógenes Quintero, Karen Manrique y Jorge Rodrigo Tovar (curules de paz)

- Ermes Evelio Pete, Jorge Cancimance y José Alberto Tejada (Pacto Histórico)

-Juan Felipe Corzo (Centro Democrático)

- Marelen Castillo (Liga de Gobernantes Anticorrupción)

- Yesid Guerrero (Partido Liberal)

- Juan Loreto Gómez (Partido Conservador)

Congresistas aclararon

Ante esta situación, algunos legisladores, se refirieron ante este pago hecho por parte de la UNP. Algunos de ellos aludieron a que hacían parte de las medidas de protección otorgadas por el Estado.

"Quiero dejarle claro al país que los sobrevivientes de la Unión Patriótica contamos con esquemas de seguridad especiales porque fue el mismo Estado el que cometió un genocidio. Y por eso fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos", aclaró Jahel Quiroga, senadora del Pacto Histórico.

Por su parte el senador Iván Cepeda, al pronunciarse sobre el caso, sostuvo que “desde hace años tengo protección del Estado debido a mi grave situación de riesgo, la cual está comprobada de manera periódica, ya que cada año se realiza un examen sobre esta situación y se dictamina que tengo una situación de riesgo extraordinaria. Tengo un esquema de protección, es cierto. Ese esquema recibe gasolina, y yo pago una buena parte de esa gasolina”.

Aunque anunciaron 13 de los 18 los beneficiarios

En su momento, el senador santandereano Jota Pe Hernández, anunció que iba a revelar la lista de cuáles eran los congresistas que estarían recibiendo apoyo económico de la UNP para los peajes y la combustible de los carros.

No obstante, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe se anticipó y recitó una lista de 13 congresistas que recibían ese beneficio en medio de la plenaria del Senado del pasado martes, 22 de agosto.

