“Hay quienes sueñan con tumbar el Gobierno, no sean brutos”: presidente Petro

El mandatario defendió su gestión durante un evento en El Salado, en los Montes de María, en donde le entrego 1.000 hectáreas de tierras a campesinos víctimas de la violencia.

Petro llegó al municipio de Carmen de Bolívar para apersonarse de una situación que viene aquejando a la población del corregimiento El Salado. Estando allí no perdió oportunidad para emitir un puntual mensaje a sus contrarios, “Hay quienes sueñan por ahí con tumbar el Gobierno. Recogen platica de unos grandes empresarios españoles, se van a España a ver cómo se tumba el Gobierno. No se les ocurra hacer eso. Estarían iniciando una nueva era de violencia. No sean brutos”, dijo

En el encuentro enfatizó en su interés por devolverle las tierras a quienes pertenece, así mismo resaltó algunas supuestas habladurías en contra de su gestión, “Estamos en la entrega de tierras de víctimas del conflicto armado y firmantes de paz. Este hecho muestra una paradoja porque el día de hoy buena parte de los medios se han dedicado en hablar que vamos a expropiar la tierra. Un artículo que no fue presentando en el Plan Nacional de Desarrollo (...) La tierra sirve para cultivarla, así es en muchos países, pero aquí pareciera un delito pronunciar la frase ‘la tierra tiene una función social y el Estado debe hacerla cumplir’”, agregó.

