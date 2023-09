Candidatos a la alcaldía de Ibagué debatieron sobre deficiencias en sector cultural de Ibagué

Contenido Exclusivo

Seis candidatos a la alcaldía de Ibagué, presentaron sus propuestas en pro de la cultura en Ibagué, en un foro ciudadano convocado en inmediaciones del ‘acabado’ escenario cultural, la Concha Acústica Garzón y Collazos.

El Concejo Municipal de Cultura, compuesto por diferentes actores de la ciudadanía, convocaron a un foro a todos los aspirantes a la alcaldía de Ibagué, de los cuales asistieron seis de los nueve candidatos.

El objetivo del mismo, era poner en discusión, en frente de la Concha Acústica en el Parque Centenario, las propuestas para este sector que es de interés ciudadano.

Cabe precisar que los candidatos que participaron del espacio fueron: José Barreto (Firmes por Ibagué), Ricardo Ferro (Salvación Nacional), Renzo García (Alianza Verde), Marco Hincapié (Pacto Histórico), Fernando Murillo (Ibagué Siempre Adelante), y Miguel Villarraga (Verde Oxígeno - Dignidad y Compromiso).

El evento, que arrancó sobre las 10 de la mañana, se extendió por dos horas y, tras sus intervenciones, tanto los ciudadanos asistentes como los mismos candidatos, pudieron replicarse consideraciones sobre las propuestas para el fortalecimiento cultural de Ibagué.

Consideraciones de campaña

El aspirante Fernando Murillo, expresó que la Policía Nacional siempre ha estado de la mano de la cultura, haciendo énfasis en su paso por la institución. “Un eje importante en mi programa de Gobierno es lo social, que desafortunadamente la politiquería no mira”, acotó.

Y profundizó: “Tenemos que cambiar la forma de ver las cosas desde la gobernanza. Ibagué es la segunda ciudad con mayor desempleo, por lo que se hace necesario recuperar la marca de ciudad musical a través de proyectos que involucren a la cultura”.

Por su parte, el ambientalista Renzo García, aplaudió el proceso del Concejo Municipal de Cultura y criticó que “a la clase política tradicional le quedó grande velar por los escenarios de la ciudadanía”.

“Aumentar recursos significa potenciar la capacidad de gestión del sector cultural. Debe de haber un proceso formativo en cuestión de proyectos. Hay que fortalecer el centros como la Efac, para potenciar los escenarios artísticos colectivos e individuales en Ibagué”, acotó.

Desde el Pacto Histórico, el candidato Marco Hincapié, planteó que concibe la cultura como eje transformador social y que estos espacios se han reducido a las festividades locales. Además, refirió que contratará profesionales en cultura para adherirlos a los megacolegios pendientes en la ciudad.

“Vamos a separar las fiestas folclóricas de la Secretaría de Cultura. Las fiestas de mitad de año estarán en otro instituto, y la cartera promoverá artistas. Vamos a reconocer todas las expresiones juveniles y tendremos el festival de rock, hip-hop y de música cristiana. No puede seguir siendo una ciudad de pocos”, refirió Hincapié Ramírez.

El candidato José Barreto, criticó inicialmente la inasistencia de los tres candidatos, y aclaró que hay que darle la cara al sector cultural, indistintamente de las posturas políticas.

“Nos invitaron a hablar de la cultura y lo que estamos pensando. La Concha Acústica hoy huele a feo, y esa es la cultura que nos están dejando. Con educación podemos transformar una sociedad, como lo dice la ONU, para el desarrollo y proyección de Ibagué. Veo el sector abandonado, que nos acostumbramos a verlo con pesar. Los artistas atraviesan situaciones dramáticas, la apuesta la debemos hacer con los jóvenes de la ciudad”, explicó Barreto Castillo.

Ricardo Ferro, quien marca oposición a la Administración actual, habló sobre sus acciones por la cultura durante su carrera política y explicó que su propuesta en la materia se divide en tres líneas de acción.

“Un primer eje, denominado ‘la cultura de no robo’ para luchar contra la corrupción, el segundo es ‘turismo y cultura’ para hacer nueva infraestructura y, el tercero, se llama ‘Ibagué no se olvida del sector de la cultura’. Yo no tengo maquinaria política, enfrentaremos la corrupción desde procesos meritocráticos para que queden los mejores en los grandes cargos”, precisó Ferro Lozano.

El candidato Miguel Villarraga, arrancó su intervención explicando que concibe la atención del sector cultural desde una mirada gerencial, en crítica a las inversiones del alcalde Hurtado.

“Algo que no sé es robar, por eso tengo el corazón de prestar mi nombre. Vamos a contratar a artistas, para que cada vez que venga un turista vea que sí es la ciudad musical. Tenemos una cantidad de riqueza cultural de la que no somos conscientes”, apuntó.

Dato

No asistieron los candidatos Didier Blanco, Jorge Bolívar y Johana Aranda.