Las ‘pullas’ y propuestas que más sonaron en el debate de candidatos a la Alcaldía de Ibagué

Ibaguereños escucharon las ideas de los nueve candidatos.

La mañana de este miércoles 6 de septiembre, Ibagué escuchó de primera mano las propuestas de los nueve candidatos a la Alcaldía de Ibagué para el periodo 2024 – 2027: Salud, Educación, Infraestructura, Seguridad, Movilidad, Hacienda pública, Administración Pública, Cultura ciudadana y Servicios públicos, fueron los temas en torno a los que giró el gran debate.

P&C Noticias, La Voz del Pueblo 920 AM y los diarios Q’HUBO y EL NUEVO DÍA, se unieron para organizar este espacio dedicado a informar a los ciudadanos y que en octubre, voten a conciencia por quien consideren más idóneo para ser el líder de la Capital Musical.

Las propuestas y ‘pullas’ más sonadas, por temas y en resumen

A la pregunta del doctor Hernando Hernández en el tema de Administración Pública, ¿cómo será la designación de los secretarios de despacho y directores de institutos, con meritocracia o conforme a los apoyos políticos que reciba?, Renzo García respondió:

“Decir que si queremos cambios estructurales de alto impacto, positivos, solamente pueden existir si hay meritocracia, no hay ninguna otra posibilidad. La administración debe ser regida por los mejores, estamos acogiendo medidas de las naciones unidas, que promueven impactos concretos en derechos humanos. Vamos a recoger todo lo que ha avanzado las diferentes administraciones, sin quejarnos, estructurando grandes cambios”.

En Educación, Luis Eduardo Chamorro preguntó a Fernando Murillo: En cumplimiento de derecho a la educación, ¿cuáles podrían ser o serán los programas que han pensado para mejorar el desempeño del sistema escolar en Ibagué?. El candidato respondió: “Se debe hacer toda una dotación a partir de salones de computo, restaurantes, deporte… esto no se ha dado. Hay que trabajar en la docencia, para cubrir el déficit de los 220 planteles de la parte rural y urbana. Trabajar en el bilingüismo, estamos proponiendo un grupo especializado en salud mental en colegios, psicólogos, abogados y patrullas para atender esta problemática”.

Luego, el docente Germán Sánchez Pérez con el tema de Cultura Ciudadana, preguntó a Jhoana Aranda: “Ibagué está en garete en cultura. ¿Por dónde van a iniciar el proyecto de cultura ciudadana, por cuanto tiempo, cuáles son los costos y qué sector van a intervenir para cambiar esta cultura ciudadana?”. Ella dijo: “Las mujeres por naturaleza somos educadoras. El programa de cultura ciudadana es de los principales, Ibagué es una ciudad que a los ciudadanos se les olvidó amarla. Por eso, uno de los acuerdos es por este tema, por la transformación humana, es la educación, esta es la única herramienta. Vamos a emplear una catedra obligatoria, sobre turismo, convivencia, medio ambiente; así, podremos impactar la ciudad educando a nuestros niños, que van a reeducar a adultos, jóvenes y otros niños”.

Pulla: Miguel Villarraga replicó a la candidata: “Como creerle a un político tradicional que está siendo investigado, utilizó el estadio para hacerle fiesta a su hijo, como creerle a un politiquero que habla bonito pero al final no muestra coherencia, un consejo, no se den más discursos sino ejemplo”. A lo que Aranda se defendió: “Yo soy Johana Aranda, no Johana Hurtado, no tengo réplica”.

Fernando Ruiz, en el tema de Salud, preguntó a Jorge Bolívar: Ibagué tuvo un buen manejo en la pandemia, tenemos una nueva cepa, ¿cuál es la estrategia que adoptarían frente a un eventual aumento del covid y el postcovid que ha traído nuevas enfermedades. Bolívar contestó: “decirles que es un tema que manejamos, dimos ejemplo en todo el departamento, fuimos séptimo lugar a nivel nacional, dejamos el Limonar abierto al servicio, 220 camas de cuidados intensivos. Para la nueva cepa, nos toca la gerencia municipal, vamos a fortalecer el sistema en Ibagué, abrir los puestos de salud que están cerrados, en el barrio El Bosque la gente no tiene para el transporte y un puesto de salud cerrado, la gente ruega que los abran. En la zona rural lo mismo. Vamos a abrir los quirófanos de San Francisco, del Ricaurte, de la Comuna 9”.

Después, el ingeniero Luis Fernando Díaz Cabrera, preguntó al candidato Marco Emilio Hincapié sobre el tema de infraestructura: ¿Por qué razón las obras públicas en general presentan regular o mala ejecución, sobrecostos impresionantes. Por qué se escogen interventorías incompetentes que se prestan para situaciones como las que hemos venido observando, obras que cuestan el doble de lo que deberían?

“Vamos a sacar a Ibagué del gran hueco, no vamos a seguir siendo la segunda ciudad con mayores denuncias de corrupción. Vamos a acabar con las prórrogas y adiciones a los contratistas, como el contratista que se ganó el polideportivo, la cubierta y el hospital de Rioblanco. Volveremos a revivir las cuadrillas de reparcheo, el convenio con el batallón de ingenieros, para reconstruir los 305 kilómetros de la Ibagué destapada, haremos el boulevard de la Quinta, donde hayan andenes incluyentes, ciclorrutas, la calle 103”, respondió Hincapié.

El empresario Efraín Valencia, preguntó sobre el tema Hacienda Pública a Ricardo Ferro: teniendo en cuenta las tasas de informalidad, el tejido empresarial de micronegocios… se ha buscado atraer inversión. Sin embargo, se requieren acciones locales contundentes para tener condiciones más competitivas. Siendo alcaldes, ¿Qué compromisos, acciones y estrategias desarrollarían para hacer de Ibagué una ciudad atractiva a inversionistas nacionales e internacionales?

“Hablemos de empleabilidad y hacienda pública. Una cosa son los recursos de la ciudad y un alcalde que pueda traer inversión pública. Puedo hablarles de mi paso por Ministerio, Congreso, pero quiero hacer énfasis en que se trata de rodearse de expertos, que sepan cómo resolver problemas. Muchos ibaguereños se han ido porque no les dieron la oportunidad, las vamos a traer para que nos ayuden a generar empleo. Y a los que piensan en irse, no se vayan, van a haber oportunidades”, respondió Ferro.

Pulla: Jhoana Aranda utilizó la réplica y le indicó: “Doctor Ferro, no contestó la pregunta, ¿cuáles son las propuestas? Usted se ha referido a Jhoana Aranda como un títere, pero yo no tengo cuerdas, soy una dama, respete”. A lo que Ricardo Ferro aseguró: “Por primera vez escucho que Jhoana Aranda es títere, de su propia voz. Este no es un término hacia la mujer, es a la forma en cómo han gobernado a Ibagué, aplica a hombres y mujeres, yo respeto a las mujeres, pero no acepto que la forma en que se gobierna sea con politiqueros”.

El magister Juan Guillermo Zuluaga Villermo preguntó sobre el tema de la movilidad: dentro del transporte tenemos el tema del SITP, cómo vamos a organizar la ciudad. El último medio que debemos promover son los vehículos privados como carros y motos. En el paro, el trancón seguía siendo el mismo, los buses no son el problema, la infraestructura es corta para los vehículos. ¿Qué van a implementar para promover el uso del cupo completo de los carros? ¿Qué proyectos quieren plantear que no sean viaductos o infraestructura, sino que ayuden a organizar la ciudad?

El candidato Miguel Villarraga, a quien se dirigió la pregunta, contestó: “el convenio no irá con INFOTIC, conmigo los transportadores tienen la oportunidad. En obras, lo dije inicialmente, queremos hacer el puente de Mirolindo, es una necesidad. La Pedro Tafur, la vamos a ampliar a tres carriles, o bici carril, preguntando a la ciudadanía; la pavimentación será en todo el periodo, acciones blandas como contratar agentes de tránsito, hoy solo hay 60, de 7 a 9 pm no hay agentes. Mayor organización con zonas azules, generaremos empleo. Apoyamos movilidad sostenible con empresa privada para que los peatones y quienes van en bicicleta se les dé más tiempo de llegada en sus trabajos”.

Finalmente, terminando con la sección de preguntas de expertos, el Coronel en retiro Andrés Mauricio Quintero Londoño, preguntó a José Barreto sobre el tema de Seguridad ciudadana: la percepción de inseguridad en Ibagué ha aumentado. ¿Cuál es la propuesta de su programa en seguridad y convivencia, que rol desempeñará la policía, está de acuerdo con pagarle a los jóvenes un millón de pesos por dejar de delinquir?

“El tema de seguridad requiere drones, tecnología para combatir los ladrones. Me voy a apersonar de la seguridad. El 26% de los ciudadanos se sienten inseguros de acuerdo a Ibagué como Vamos. Fortalecer la fuerza pública, aumentar el pie de fuerza, consejo de seguridad semanales. Necesitamos que la fuerza pública esté al frente de este tema, vamos a volver a los CAI. Nos dijeron que los cuadrantes ayudarían y que llamáramos, pero lo que más roban son celulares. Como alcalde yo seré el primer policía encargado de la seguridad, para defenderlos y protegerlos. Una ciudad segura atrae inversión”, respondió Barreto.

