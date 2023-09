Presidente Petro habló sobre las marchas de este 27 de septiembre, de sus Reformas y futuro

El mandatario de los colombianos dijo que dejará la Casa de Nariño en el 2026.

En uno de sus discursos públicos más cortos, tan solo 36 minutos, el presidente de la República, Gustavo Petro, cerró la llamada "Marcha de la vida", convocada por su gobierno y organizaciones sociales, con el anuncio de las bases de lo que se propone sea el "gran acuerdo nacional" al que está llamando desde hace algunos meses.



Petro, quien intervino ante unas 20 mil personas que estaban en la Plaza de Bolívar, quienes incluso esperaron que pasara el aguacero para escuchar al mandatario, estuvo acompañado de la mayoría de sus ministros, entre ellos la encargada de Trabajo, Gloría Inés Ramírez; el del Interior, Luis Fernando Velasco y el canciller, Álvaro Leyva.



El jefe del Estado, tras agradecer las movilizaciones, que según aseguró fueron más de 100 en todo el país, sostuvo que “no tiene razón este gobierno sin ustedes, ustedes son el objetivo central de nuestras políticas”.

Lea acá: Nicolás Petro, hijo del presidente, irá a juicio por presunto lavado de activos



Como es costumbre en sus discursos, Petro fue interrumpido en varios momentos para ser aplaudido, como cuando dijo que “si tenemos a un pueblo movilizado como lo vimos hoy, a este gobierno no lo van a tumbar”.



Frente al acuerdo nacional, Petro lo presentó como el reto que le ponía a los grandes sectores del país a que se sienten a hablar con los más necesitados, para así lograr la paz real que se necesita en el país.



“Interpelo desde aquí, la Plaza de Bolívar, a la oligarquía colombiana, al establecimiento, a los que han gobernado tradicionalmente, a los que tienen el poder económico, a esa élite la interpelo desde esta plaza llena de gente. Les hemos propuesto un acuerdo nacional, les hemos dicho vengan, hablemos no para que sea el Presidente que se le arrodille a las élites sino para que las élites hablen con el pueblo”, sostuvo el mandatario.



Manifestó que las bases del acuerdo nacional que proponen se fundan en tres grandes temas fundamentales: por un lado, que se siga conociendo la verdad para lo cual consideró que la estrategia “es movilizar al pueblo como estamos haciendo, movilizar y movilizar, este pueblo cada vez cambia más, es cada vez más organizado, han acudido en masa a esta convocatoria”.



“Nuestra estrategia es movilización y verdad, es la estrategia para poner a los que han dominado a Colombia para que hablen con el pueblo, no en beneficio del tiene la riqueza, sino en beneficio del que no ha tendido nada”, insistió y recalcó que con la verdad se puede llegar a la paz.



El Jefe de Estado manifestó que “la tierra es el segundo elemento del gran acuerdo nacional".



"Le propongo a la élites llegar a un acuerdo nacional sobre la tierra para encontrar los caminos de la paz”, sugirió.



Consideró además que de esa forma se podría avanzar en la reforma agraria y se podría apurar la entrega de tierras productivas a los más necesitados, para que así Colombia pueda llegar a ser la gran potencia mundial de los alimentos.



El tercer elemento que mencionó como eje del gran acuerdo es la educación, la misma entendida como la posibilidad que se debe educar más y mejor a todos los colombianos. Recordó que en el presupuesto general de la nación para el 2024 hay un gran esfuerzo en ese sector y que se destinaron más de 54 billones de pesos.



Al defender las reformas sociales, Gustavo Petro, volvió a recordar los beneficios que espera se den con las reforma a la salud, pensional y la laboral.



Incluso en la reforma laboral volvió a referirse a la canción 'El Jefe' de la cantante Shakira, por considera que refleja el acoso en el que viven los trabajadores. Además negó que la misma, como lo dicen sus críticos, no vaya a generar empleo.



Sobre la reforma a la educación, señaló que el objetivo de la misma es que todos los jóvenes puedan tener derecho a acceder a la universidad, e incluso se comprometió a que todos los municipios de Colombia tengan una sede de la Universidad Nacional.

Lea también: Presidencia reconoce que hubo montaje con aplausos falsos para discurso de Petro ante la ONU



Con respecto a la reforma a los servicios públicos, anunció que la misma busca dar un mínimo vital de agua y energía a los colombianos más pobres, así como lo hizo cuando fue alcalde de Bogotá, cuando bajó el valor del agua en los estratos más bajos.



En otro aparte de su discurso dijo que no se va a perpetuar en el poder, pero que sí quiere que lo reemplace otro gobierno progresista.



“Ese palacio es muy frío (Palacio de Nariño) es muy frío, aclaro no estoy haciendo política, pero ojalá nos suceda un gobierno progresista”, anheló.