“Fiscalía me quebrantó moral y físicamente”, aseguró Nicolás Petro tras conocerse audios filtrados

El escándalo relacionado con los fondos irregulares en la campaña de Gustavo Petro tuvo un nuevo episodio, esta vez con los audios filtrados por la Revista Semana

En declaraciones realizadas por el hijo del presidente, Nicolás Petro Burgos, en su proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, admitió que su padre sabía que Euclides Torres había financiado parte de la campaña presidencial en la costa colombiana.

Euclides Torres, quien forma parte del Clan Torres, es un empresario reconocido que tiene el control de varios contratos de energía en la costa y supuestamente se reunió con el presidente en Italia después de ganar la presidencia.

Se sabe que este individuo maneja una red de sociedades para asegurarse millonarios contratos sin declararse como un grupo empresarial. Al parecer, entregaba grandes sumas de dinero en efectivo a la campaña por fuera del control del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esto, aunado al escándalo de Armando Benedetti, donde en un audio señaló que él mismo había hecho más de 100 reuniones y conseguido 15 mil millones de pesos para la campaña de Petro. Revelación que lo llevó a ser citado por el organismo junto a Laura Sarabia.

Según Petro Burgos, el presidente sabía sobre la financiación. "Yo se lo mencioné varias veces, él (Gustavo Petro) lo sabía. Él, en los carros, cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flórez, entonces él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides financiaba. Benedetti siempre se lo recalcaba en mi presencia, que era Euclides quien estaba financiando los eventos y la campaña".

Estas revelaciones las habría hecho en el contexto de un acuerdo con la Fiscalía, el cual ya carece de peso jurídico, ya que se rompió desde el 25 de septiembre pasado, cuando Petro Burgos aseguró que fue “presionado” por el ente acusador y utilizado como "un arma" en contra de su padre.

Sin embargo, este es un golpe mediático contra Gustavo Petro y plantea muchas dudas sobre la legalidad de su campaña presidencial, al dar por sentado y de boca de su propio hijo que conocía quién lo financiaba y la supuesta procedencia de esos fondos.

En respuesta a esto, Petro Burgos declaró en su cuenta de X (Twitter): "Un juez me ha otorgado la libertad y será un juez quien determine mi inocencia, basándose en pruebas y no en filtraciones que vulneran mis derechos. La Fiscalía me quebrantó moral y físicamente, en un proceder que atenta contra el Sistema de Derechos Humanos".