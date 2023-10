“Nos vamos a jugar el futuro de la ciudad con la ‘Selección Ibagué’”, José Barreto

Contenido Exclusivo

Desde que hizo oficial su aspiración a la alcaldía de Ibagué, José Barreto comenzó un recorrido sin parar por las calles de la ciudad. Bajo la premisa de construir una ‘Ibagué de Primera’, el candidato se prepara para la recta final, dejando abierta la posibilidad de concretar posibles alianzas políticas.

El candidato José Barreto Castillo, avalado por ‘Firmes por Ibagué’ y el partido Nueva Fuerza Democrática del expresidente Andrés Pastrana, aseguró a EL NUEVO DÍA que ha estado de lleno en las calles de la ciudad, con el fin de compartir su propuesta política y así generar cohesión en su campaña.

Su hermano, el senador Miguel Barreto (Partido Conservador), lo respalda desde el inicio de su aspiración política. Marcó distancias del alcalde Andrés Hurtado y de su primo Óscar Barreto, lo que lo lleva a enfrentarse a las candidaturas de las “maquinarias” para la alcaldía de Ibagué.

Precisiones de campaña

EL NUEVO DÍA: El último mes, se proyecta decisivo y de estrategia política. Usted suena como posible opcionado a ganar, ¿cómo le ha ido en su campaña y cómo se siente para el último tramo de la contienda política?

José Barreto Castillo: Yo estoy muy optimista de ver el discurrir de la campaña. A treinta días de las elecciones, sentimos una gran posibilidad de ganar la alcaldía el 29 de octubre. Se siente en los barrios, en las comunas y en los diferentes vectores de la ciudad. Lo vamos a demostrar.

Hay una gran acogida por nuestra candidatura, esta campaña es representada por los ibaguereños de buen corazón, que les preocupa la ciudad y que ven con buenos ojos la aspiración de José Barreto, hecho en el sector empresarial y que son conscientes de que Ibagué necesita recuperar el rumbo. Por última vez, nos vamos a jugar la posibilidad de que Ibagué sea una ciudad, o que definitivamente nos condenemos a ser un pueblo estancado.

E.N.D.: De forma concreta, ¿qué contiene su plan de gobierno?

J.B.C.: Mi plan de gobierno se llama ‘Educación para el desarrollo’. Le proponemos a Ibagué una ciudad educada, en los próximos años se van a graduar 30.000 jóvenes, necesitamos que terminen su bachillerato sabiendo leer y escribir bien, y la gran apuesta de que dominen una segunda lengua.

En materia de infraestructura, Ibagué debe superar algunos obstáculos. Nuevas vías para mejorar la movilidad, el saneamiento básico, la apuesta por el alcantarillado, terminar el acueducto definitivamente para que Ibagué tenga plena cobertura de servicios públicos, es imprescindible para que la ciudad se pueda desarrollar.

E.N.D.: Usted dijo que iba a invertir cerca de $1.1 billones para educar a la ciudad, ¿cuál es la apuesta?

J.B.C.: Estamos concentrados en la ciudad educada. José Barreto como alcalde garantizará educación gratuita a todos los jóvenes que se gradúan bachilleres, y que quieran acceder a la educación técnica y universitaria. Todos ellos serán becados por la Administración municipal, lo que supone un esfuerzo en materia financiera, del cual hemos hecho todos los análisis y proyecciones.

E.N.D.: ¿Y cuál es el ‘ideal’ de esas inversiones? Usted ha planteado que el bilingüismo potenciará el sector turístico de la ciudad, ¿la vocación de la ciudad estará por ese lado?

J.B.C.: Desde luego, y no solamente de la ciudad, sino de todas las ciudades del país. El avance de la tecnología, la inteligencia artificial y el deseo de tener un turismo internacional, requiere el inglés para los jóvenes, pero con una apuesta adicional: inglés para los taxistas, para los empleados de los hoteles, para los empleados de los restaurantes.

Desde ahí podremos desarrollar nuestra apuesta en turismo, un posible motor de desarrollo para la economía. Si le apostamos a este sector, se va a generar una dinámica importante que nos ayudará a fomentar empleo, a enamorar a los ibaguereños de su ciudad, y que superemos ese deseo de tantos de querer sacar el pasaporte para irse del país.

E.N.D.: Otro asunto que se tendrá que lidiar en la próxima administración, tiene relación con la consolidación del próximo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), asunto que es ‘peliagudo’ en algunos sectores, ¿cuál es su visión y cómo piensa involucrar diferentes sectores para su construcción?

J.B.C.: El 30 de octubre, al otro día de las elecciones, tenemos que concretar un equipo de lujo en materia de planeación y ordenamiento territorial de la ciudad. En mi gobierno, el POT tiene que ser visionando una ciudad de futuro, competitiva.

He tenido la oportunidad de sentarme con todos los gremios de la ciudad, y les he expuesto lo que estamos pensando del ordenamiento territorial de la ciudad, incluído el catastro multipropósito que hoy es una tragedia para muchos sectores, especialmente para el sector de la construcción.

A ellos les preocupa también que podamos hacer de Ibagué una ciudad con plena cobertura de servicios públicos. El agua no puede seguir siendo un impedimento para el desarrollo de la ciudad. Me he comprometido con Ibagué a que, en el primer año de mi gobierno, vamos a resolver el agua para los ibaguereños y el desarrollo de la ciudad.

E.N.D.: En zona rural de Ibagué, diferentes comunidades han denunciado poco mantenimiento sobre las vías terciarias, ¿cuál es su compromiso para el sector?

J.B.C.: La producción agropecuaria del municipio, cada vez se está haciendo más lejos de la zona urbana porque, alrededor del casco urbano, se fortaleció la vivienda campestre. Eso requiere que desarrollemos la zona rural en materia vial.

En mis charlas con todos los campesinos de la ciudad, ninguna vía del sector rural está en buenas condiciones. Tenemos al área rural en un abandono total, y súmele que los puestos de salud, veinticinco de la zona rural, todos están abandonados.

El campesino no tiene la posibilidad de vías, de educación, de una salud digna. Necesitamos entregarles condiciones dignas y, sobre todo, llevarles nuevas tecnologías para la competitividad agropecuaria.

E.N.D.: En el área urbana también se ve que los puestos de salud permanecen cerrados, asunto que deberá resolverse en la próxima administración, ¿qué tiene previsto?

J.B.C.: Hay que intervenir financieramente la Unidad de Salud de Ibagué. Hoy está quebrada, hace cuatro años se entregó al nuevo alcalde con un superávit superior a los $10 mil millones. Hoy tiene un déficit que está cercano a los $15 mil millones.

Se necesita una administración responsable y eficiente, comprometida con la salud de los ibaguereños. Las unidades de salud de Ibagué, las unidades intermedias, todas. Y habilitar definitivamente la Unidad de Salud que se le prometió a los habitantes de la comuna Nueve, a los habitantes de la Arboleda Campestre.

E.N.D.: De ser alcalde, ¿tiene claro qué hará con las obras del puente de la calle 60 con carrera Quinta?

J.B.C.: Todas las obras inconclusas que el municipio tenga, será lo primero en lo que vamos a concentrar. Ibagué no puede seguir teniendo elefantes blancos porque eso le cuesta mucho a los ibaguereños, incluído el ‘Puente de la 60’, donde habrá que superar tantas incertidumbres que se tienen con el Ministerio de Cultura, con los vecinos de la obra, con la corporación autónoma.

La gran verdad de esta obra, es que no era lo más urgente para la ciudad. Le he dicho a Ibagué que se requería la terminación de la doble calzada desde el puente del Progal hasta El País, para desembotellar la comuna Siete y hacer un corredor desde la calle 25 hasta El Salado. Pero como aquí no pensamos en la ciudad, sino en permanecer en la memoria ‘por los siglos de los siglos’, importa más el puente.

Proyecciones políticas

E.N.D.: Concretó el apoyo del sector transportador, que salió con bastantes resquemores producto del convenio con Infotic. Logró capitalizar su apoyo, ¿qué cree que debe fortalecerse en el sector?

J.B.C.: El sector de transporte colectivo, las busetas, así como el sector del gremio amarillo, han expresado su apoyo a mi candidatura en las últimas semanas. Eso es porque ven que José Barreto representa la transparencia para gobernar la ciudad. Hemos planteado que el recaudo del SETP se debe quedar en Ibagué, en un proceso transparente y apegado a la ley, pero que le de garantía al sector, sin perder de vista el buen servicio al usuario.

E.N.D.: Se dice en ‘mentideros políticos’ que octubre será un mes de mucho ‘ajedrez’. Se levantan rumores sobre posibles alianzas, ¿con quién se sentaría a hablar?

J.B.C.: Aprovecho este espacio, para hacer un llamado a todos los ibaguereños que están preocupados por el futuro de la ciudad, a que nos unamos. Hoy, con respeto por mis compañeros de aspiración, soy la persona que tiene toda la posibilidad de derrotar a las maquinarias políticas que se quieren seguir adueñando de la ciudad.

Invitó a una ‘Selección Ibagué’ para que en forma visionaria, y planeada, podamos definir claramente el futuro de la ciudad. Vamos a sentar las bases para proyectar la ciudad a largo plazo, competitiva y que genera oportunidades de inversión y educación.

Quiero invitar a los sectores sociales, a las fuerzas empresariales y gremiales, a que pensemos sin egoísmo en la apuesta y responsabilidad que tenemos en las elecciones, nos vamos a jugar el futuro de la ciudad con la ‘Selección Ibagué’.

Quisiera hacer un llamado a personas, como el doctor Guillermo Pérez, la doctora Carmen Inés Cruz, como el arquitecto Javier Humberto Arbeláez, o el doctor Camilo Ossa; que sé que les preocupa el futura de la ciudad, a que nos unamos para impedir que la ciudad quede en manos de los mismo corruptos que nos están gobernando.

E.N.D.: ¿Qué lectura tiene sobre la gobernanza de Andrés Hurtado?

J.B.C.: Más allá de la opinión de José Barreto, es la nostalgia que encuentro en los ibaguereños, una tristeza generalizada que se ha estado convirtiendo en una rabia, por la pretensión de la administración de imponernos continuidad en su gobierno. Ellos piensan que los ibaguereños no se dan cuenta. En unas dos semanas, va a haber un abandono generalizado de la ciudad a la candidatura oficialista de la administración actual.

E.N.D.: ¿Ha hablado con otros candidatos, distintos a los de ‘las maquinarias’?

J.B.C.: Vengo conversando con algunos de ellos, a que vengan a ayudarnos a gobernar la ciudad en los próximos años. Todos los candidatos somos conscientes de que Ibagué no puede quedar en manos de las maquinarias. Abro la posibilidad de concretar una gran alianza por la ciudad, que Ibagué la necesita indiscutiblemente.