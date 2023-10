“Lamentablemente en esta Administración, se han ‘hurtado’ a Ibagué”, Jorge Bolívar

Contenido Exclusivo

El candidato conservador a la alcaldía de Ibagué, y ficha electoral del ‘barretismo’, habló sobre sus recientes denuncias contra el alcalde Andrés Hurtado, y habló sobre sus posibles movimientos en una eventual gobernanza.

EL NUEVO DÍA: Quedan 21 días para las elecciones, en algunas encuestas ‘pica en punta’, ¿cómo se siente para la jornada del 29 de octubre?

Jorge Bolívar: Siempre de la mano de Dios y la Virgen del Carmen, recibiendo todos los días amor y cariño, recibiendo nuevos apoyos de muchos sectores de Ibagué. Esto se gana con trabajo, acá no hay que ser triunfalistas, hay que trabajar todos los días, con mucha dedicación.

E.N.D.: Para el próximo año, en dado caso que asuma las riendas del gobierno municipal, deberá desenredar varios proyectos en ejecución en la ciudad, como el puente de la calle 60, ¿qué piensa hacer?

J.B.: Lo primero que le digo, y lo notan los ciudadanos, es que hoy se han ‘hurtado’ a Ibagué. Se están llevando la plata del municipio, lamentablemente el puente de la calle 60 fue una licitación de más de $40 mil millones, donde le prometieron a los ciudadanos que íbamos a tener el puente en tiempo récord, que iba a salir en cinco o seis meses y que esta administración lo iba a inaugurar.

Resulta que el afán era sacar un anticipo de $11 mil millones. Ahí vamos a llegar con los entes de control para que investiguen y verifiquen qué fue lo que pasó con el famoso puente de la 60, ahí debemos llegar a cuidar los recursos del municipio.

Vamos a hacer una revisión técnica y jurídica, porque aquí no podemos seguir haciendo obras inconclusas. Le pongo de ejemplo el puente del Éxito (calle 80), que sirve mucho para la gente que va por la carrera Quinta, pero la gente que viene de la avenida Pedro Tafur quedan atrancados y siguen sufriendo, no hay una solución real.

Lo mismo vamos a hacer en la calle 60, soluciona un aspecto en la carrera Quinta, pero abajo quedamos con el tráfico ‘cuello de botella’, que es lo que tenemos que cambiar. Hay que hacerle una veeduría al tema, que nos ayuden los entes de control para establecer si todo está en orden y si todo se hizo en debida forma, que no parece.

E.N.D.: Aún existen pendientes de la Administración con las vías rurales del municipio. Corredores como Ibagué - Tapias - Toche, presentan fallas geológicas y sus vías en mal estado, ¿cuál es su ‘radiografía’?

J.B.: Esa es la verdad, la zona rural se encuentra abandonada. No encontraron apoyo por parte de la Administración municipal. No hay vías, no hay gas domiciliario. Los puestos de salud en zona rural, así la Secretaria de Salud y el Alcalde, haciéndole campaña a su candidata, salgan a decir que están bien; permanecen cerrados.

Nosotros vamos a llegar con cinta huellas, que vamos a hacer precisamente con la gente del campo, donde vamos a poder trabajar con los materiales que nosotros ponemos, y que la comunidad nos ayude con la mano de obra.

Además, vamos a llegar con gas domiciliario al sector rural. Se acordaron faltando seis meses solamente para hacerle campaña a la candidata del Alcalde, llevaron gas a una parte del sector, pero los pusieron a hacer estudio de suelos y a gastar recursos financieros que afectaron a las juntas de acción comunal.

E.N.D.: El daño en las vías, también se refleja económicamente en el bolsillo de los agricultores.

J.B.: El campo se está envejeciendo, y por eso hay que llegar con proyectos productivos para lograr que los jóvenes se queden. No vamos a ser como la Administración, que entregó veinte gallinas y tres bultos de concentrado. Vamos a hablar de galpones, de cultivos de peces. Vamos a llegar al campo que la Administración abandonó.

E.N.D.: ¿Ya pensó qué hará con los puestos de salud que están cerrados?, ¿cuál cree que deba ser la oferta?

J.B.: A Ibagué se la han ‘hurtado’. Lamentablemente quisieron hacer unos puestos de salud que no han prosperado. Hoy tenemos 19 puestos cerrados, y la excusa para dejar en limpio a la candidata del Alcalde, es decir que ya venían cerrados desde el 2019. Entonces, si los puestos están cerrados hace quince, veinte o cinco años, ¿entonces tengo que dejarlos cerrados?

No, Jorge Bolívar viene a abrir los puestos de salud de Ibagué, esa será nuestra primera victoria temprana en los cien primeros días de nuestro gobierno. Venimos a abrir los quirófanos, vamos a hacer cirugía de mediana y baja complejidad en el Hospital San Francisco, en la Unidad de Salud de Ibagué.

Hay que mejorar la atención, la entrega de medicamentos a las personas en los puestos de salud y hospitales para evitar filas de dos horas, citas virtuales y hacer que funcione su sistema de asignación.

E.N.D.: ¿Cuál es su visión sobre los escenarios deportivos, y a qué se compromete con el sector?

J.B.: Nosotros venimos en un ejercicio grande con el tema deportivo. Lo primero es lograr el sostenimiento y mantenimiento de los escenarios de alta competitividad. El problema es que unos se están deteriorando y no hay plata para sostenerlos. Toca crear una empresa de economía mixta, entre privados y públicos, para lograr el sostenimiento de esos escenarios deportivos.

E.N.D.: Deberá definirse el próximo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en la próxima gobernanza, ¿con qué sector ha dialogado?

J.B.: Definimos en el POT el futuro de la ciudad en los próximos doce años. Me he reunido con empresarios y constructores, y les he dicho que vamos a crecer, pero que debemos organizarnos. Si vamos a hacer cinco mil soluciones de vivienda, perfecto, pero díganme dónde va a quedar el colegio, el puesto de salud, el escenario deportivo y de dónde vamos a sacar el agua.

No podemos seguir con que ‘construyo y construyo’, y después son las protestas porque no ha llegado el agua. $23 mil millones para hacer la fase del acueducto complementario, se les venció el tiempo. Lamentablemente en esta administración, se han ‘hurtado’ a Ibagué. Por eso mi gente en la comuna Nueve está cerrando las vías.

E.N.D.: ¿Y cuál es la solución?

J.B.: El primer año, nos dedicamos a transferir los recursos del municipio al Ibal. Nos dedicaremos a hacer de cinco a diez licitaciones. Le voy a decir que van a haber más de diez cuadrillas para que el primer año resolvamos el problema del agua.

No le mintamos más a Ibagué, nos demoramos tres años para adjudicar una licitación ‘chaleco’ de $23 mil millones en esta Administración, para que se la ganara el que ellos querían.

E.N.D.: ¿Es cierto que quiere privatizar el Ibal?

J.B.: Quiero dejar en claro que Jorge Bolívar no va a liquidar el Ibal. Ese rumor se lo inventaron en la campaña de la candidata del Alcalde, diciéndole a todos los contratistas de la entidad, a quienes los obligaron a reunirse con la aspirante. Vengo a ponerle orden a la casa, le digo a esas personas que no están haciendo nada, que son el asistente del asistente. Esas ‘famiempresas’ se van, aquí vinimos a organizar la casa, y vamos a contratar personal para que trabaje 24 horas al día.

Precisiones políticas

E.N.D.: Recientemente, usted salió en un video diciéndole al alcalde Hurtado que por favor no se metiera en política, ¿cuál fue el hecho?

J.B.: El Alcalde viene manifestando en redes sociales y abiertamente que ‘viene por cuatro más’. Le está haciendo campaña a su candidata a la alcaldía de Ibagué, y dice que quiere cuatro más, ¿de qué? de desidia, de abandono, de delincuencia, de que se hurten a Ibagué, de desempleo, de la ciudad llena de huecos.

No, Ibagué no quiere saber nada más del Alcalde, se la ha pasado de rumba, de juerga, detenido por no cumplir la ley y suspendido por no acatar las normas. Está ad portas de otra suspensión por andar metido en temas políticos, cuando debería de estar gobernando en debida forma.

E.N.D.: El Alcalde habla de “cuatro más” cuando inauguró hace poco cuatro vías. Él envía el mensaje sutilmente.

J.B.: Sutilmente lo hizo con ‘Fico’ cuando decía ‘me identi… Fico’, y ahora dice que va por cuatro más cuando no es que estén haciendo cuatro calles más. Le está haciendo alocución a su candidata a la alcaldía de Ibagué.

E.N.D.: Usted denunció ríos de dinero, pero en contraste, se alcanza a percibir que tanto en la campaña de Johana Aranda como en la suya, se ven reflejados muchos gastos, ¿a qué se debe su denuncia?

J.B.: Hay que ser claros, la plata de la Administración se la están gastando en la candidata del Alcalde. Hoy tiene más de cuarenta vallas en Ibagué, cuando lo permitido son máximo quince, pero como es la candidata del Alcalde, el Secretario de Gobierno no hace absolutamente nada. Hoy hay pasacalles por doquier, cuando realmente no se pueden instalar más de diez en la calle.

Vemos reuniones donde no se refleja el gasto, y por eso estamos haciendo un llamado a la MOE, al Consejo Nacional Electoral para que investiguen.

E.N.D.: ¿Y usted cómo está financiando su campaña?

J.B.: Creo que nuestra campaña es la que tiene los libros financieros más actualizados. Ahí lo pueden mirar: mi familia y mis amigos son los que han aportado, y ahí están los gastos que hemos hecho, el registro de las diferentes reuniones que hemos tenido, de la publicidad, ahí está en nuestras cuentas claras.

E.N.D.: El candidato Renzo García, acusó a Marco Hincapié de estar jugando también a favor del ‘barretismo’. En ‘mentideros políticos’, se ha señalado que el candidato del Pacto Histórico se ha reunido con actores que apoyan su campaña.

J.B.: Yo no me meto en pelea de terceros. Yo hago mí campaña y mí política, no me pongo a hablar mal de ninguno y a cazar peleas. Tratan de desesperarme, pero sigo en mi norte.

E.N.D.: Es evidente que usted ostenta el apoyo de las maquinaria del ‘barretismo’, ¿qué piensa usted?

J.B.: Yo me siento feliz y orgulloso de pertenecer al equipo barretista. ¿Les parece malo? Tres gobernaciones, vías por el sur y el norte, Federico Lleras del Limonar recuperado, gratuidad educativa en la Universidad del Tolima, Unidad Diagnóstica de la Mujer, las quinientas cámaras de la ciudad las pusieron Óscar Barreto y Ricardo Orozco.