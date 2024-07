“Se viene nueva ola migratoria desde Venezuela y Colombia no tiene un plan”

Estamos exactamente a un mes de que se lleve a cabo una crucial elección presidencial en Venezuela que determinará si Nicolás Maduro se queda en el poder o si la oposición logra sacarlo después de 11 años en el cargo y otros tantos de su antecesor, Hugo Chávez.



Y aunque ocurra en el país vecino es una jornada democrática que puede tener enormes consecuencias para Colombia.

Expertos temen que Maduro se mantenga en el poder no porque gane la elección, sino porque compita de manera no transparente y si eso ocurre, las consecuencias que eso podría traer para Colombia, como una posible nueva oleada de migrantes e incluso complicaciones en las negociaciones con el ELN y la Segunda Marquetalia.

Varios aspirantes buscan concretar su llegada al Palacio de Miraflores el próximo 28 de julio. Sin embargo, la verdadera batalla esta entre el aspirante de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, abanderado de la inhabilitada líder opositora María Corina Machado y que de la mano de más partidos de oposición busca tumbar finalmente el oficialismo.

Éxito total de la muestra folclórica, artesanal y gastronómica de Roncesvalles, en Ibagué

De otra parte, se encuentra Maduro, quien busca su reelección por segunda vez a pesar de las críticas por su gestión interna en Venezuela y que ha llevado a la salida de miles de venezolanos a otros países en busca de mejores oportunidades.

Expertos en política internacional hablaron con Colprensa de cómo se ve el futuro de Venezuela con estas elecciones y qué consecuencias directas podría traer la victoria del oficialismo o de la oposición para Colombia.

El director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronald Rodríguez, afirmó que actualmente en el vecino país se vive una total incertidumbre acerca de las votaciones, sobre todo por un riesgo latente de fraude y hasta de cancelación de las mismas.

“Venezuela vive bastante incertidumbre. Es un momento bastante particular porque por primera vez la Revolución Bolivariana, después de 25 años, llega a unas elecciones donde la segunda administración de Nicolás Maduro no puede entregar resultados peores, pero pues no se descarta la suspensión de elecciones o algún tipo de dinámica e interpretación que bloquee completamente el proceso”, señala.

Plásticos de un solo uso: ¿Qué queda prohibido y qué alternativa hay?

Rodríguez señala que no se puede olvidar que Venezuela ya no es una democracia, por lo cual “no estamos hablando de elecciones ni transparentes, ni justas, ni libres, sino que estamos hablando de un certamen electoral que se suele dar en marcos autoritarios. Pasa en China, pasa en Rusia o pasa en Turquía, pero con un contexto Latinoamericano”.

Asimismo, recuerda que Elvis Amoroso, el contralor que inhabilitó a María Corina Machado es hoy el presidente del Consejo Nacional Electoral y, por ende, quien tiene a su cargo la realización de las elecciones.

Rodríguez ve muy difícil que el hoy presidente de Venezuela entregue el poder debido a que también se juega su libertad a causa de los requerimientos que tiene desde los Estados Unidos por narcotráfico y hasta de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad.

Más de ocho mil personas disfrutaron de los tablados populares en el Ricaurte y El Salado

Nueva ola de migración para Colombia sin algún plan de acción

La región Latinoamericana y especialmente Colombia por su vecindad ya ha visto las consecuencias en la migración y la ola de violencia a causa de la crisis que vive Venezuela internamente. Sin embargo, el director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez, advierte de una nueva ola migratoria a Colombia a causa de los resultados de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

Según el director, en este año se espera otra nueva ola masiva de migrantes de Venezuela a causa de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela por problemas estructurales en la salud y la educación, pero además por la continuidad del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela si llegará a ser presidente por otros seis años.

Sin embargo, lo que más le sorprende a Rodríguez es que, aunque Estados Unidos y hasta países europeos se están preparando para esta nueva ola migratoria desde Venezuela, Colombia no ha hecho ningún tipo de plan de contingencia frente a esta nueva migración que ya sucedió en 2018.

“El Estado colombiano y particularmente del Gobierno del presidente Gustavo Petro, no tiene un plan de contingencia frente a lo que puede ser una movilidad humana compleja. No tenemos la capacidad de planeación para enfrentar lo que puede pasar en materia migratoria. De hecho, más de 50.000 personas pasaron por nuestro territorio y el Gobierno colombiano no tuvo un plan de atención a esa población”, señaló.

Conozca al artista ‘Dibujazos’ y sus murales emblemáticos del Festival Folclórico

Y estas advertencias se hacen mucho más fuertes cuando se conoce que desde el oficialismo siguen realizando todo tipo de acciones insólitas para que la oposición no gane como prohibirles vuelos internos para desplazarse, multas económicas a establecimientos comerciales que coloquen publicidad de la oposición o cambio de nombre o de sitio de lugares tradicionales de votación para confundir a los votantes.

Por su parte la consultora en Derechos y profesora de la Universidad javeriana en política, Nastassja Rojas, afirma que estas elecciones del 28 de julio tienen un panorama distinto en donde las personas tienen mayor motivación a movilizarse en las calles y perder el miedo a la represión, si persiste la incertidumbre a causa de que Venezuela no es una democracia y está latente de lo que suceda con un fraude en el momento de las elecciones o incluso antes.

Considera que gane Maduro o la oposición, sí va a suceder una nueva migración de venezolanos a Colombia, teniendo en cuenta que se viene un segundo semestre difícil a causa de que la posesión del ganador solo se haría hasta enero del próximo año.

"Hace poco escuchaba un sondeo en Venezuela y cerca del 25% de las personas que encuestaban tenían la intención de salir, dependiendo de los resultados electorales y de si Maduro se queda en el poder y dadas las circunstancias yo no creo realmente que vaya a ocurrir un proceso de transición a partir sólo de las elecciones del 28 y seguramente para el segundo semestre del año, si lo vamos a tener”, aseguró.

Nikol Salazar, de Cundinamarca es la nueva Embajadora Nacional del Folclor

Sin embargo, a pesar de estar tan claro que se producirá una nueva migración, Rojas también critica al gobierno colombiano en el punto en que “la situación país es muy compleja y los flujos migratorios no se va a detener de un día para otro, pero en Colombia no hemos tomado las precauciones suficientes para revisar el tema y pensarnos cómo vamos a recibir como esta nueva etapa de la migración”.

Al ser consultada sobre las consecuencias en Colombia según el ganador de las elecciones en Venezuela, la analista asegura que la paz total del gobierno Petro también podría quedar en riesgo, puesto que grupos como el ELN o la Segunda Marquetalia, se mantienen en las negociaciones porque el país vecino les brinda condiciones para eso.

“Si hubiese un cambio en la cabeza de gobierno, una de las cosas que se pone en peligro en un primer momento son los procesos de negociación que se están dando en Venezuela. Y no estoy diciendo que Venezuela no esté interesada en que haya un proceso de paz en Colombia, pero seguramente si otra persona llegara al poder, va a querer revisar ese proceso y eso pone un poco en jaque al Gobierno colombiano”, sostiene.

Finalmente, Rojas asegura que, si llega a ganar la oposición, claramente no se romperían relaciones con Colombia, pero si se entraran a discutir ciertos manejos bilaterales entre ambos países.