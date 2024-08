‘Nos quedan dos años para avanzar más en dignificación de nuestra Fuerza Pública’: Petro

Al conmemorar 205 años de la Batalla de Boyacá y 214 años de la creación del Ejército Nacional, destacó los avances en la dignificación de la Fuerza Pública en la primera mitad de su Gobierno.



Los dos años que le restan al Gobierno del Cambio serán aprovechados para avanzar más en la dignificación de la Fuerza Pública en todas sus armas, consideró el presidente Gustavo Petro al conmemorar los 214 años de la creación del Ejército Nacional y el aniversario 205 de la Batalla de Boyacá.

En el evento realizado en el Puente de Boyacá, el mandatario se refirió a las condiciones humanas y a los problemas cotidianos que enfrentan los integrantes de la Fuerza Pública, hombres y mujeres, soldados, suboficiales y oficiales.

“¿Hay comida en los cuarteles, comen bien los muchachos y las muchachas? ¿Qué le pasa al soldado que viene de algún lugar de Colombia, nostálgico, porque dejó la novia o porque dejó a la mamá o porque en la casa hay problemas básicos de hambre, de la vivienda, de las condiciones materiales de la vida?", se preguntó el jefe de Estado.

Y señaló: “Pues eso lo mejoramos sustancialmente, pues no se le puede exigir a un joven que vaya a la trocha, de noche, con hambre, donde quizás le espera un disparo, la muerte. Pero entonces no es solamente la comida, que es lo básico y fue duplicada en su presupuesto, sino sus ingresos también", aseguró.

El Presidente explicó que, al inicio de su Gobierno, un soldado recibía 30% del salario mínimo, cerca de $300 mil. Esa cifra aumentó ya al doble, $680 mil, y aspira a que al final de su administración los soldados reciban un salario mínimo.

“Para una persona de clase media alta, no es nada. Pero para alguien que no lo ha tenido, que sale del barrio estrato uno o dos, que sale del Chocó, del Cauca, de las tierras negras, entonces el Ejército y la Fuerza Pública en general se convierten en un instrumento no solamente de defensa de la Nación, de los derechos y las libertades de la ciudadanía, sino en una institución donde se dignifica el ser humano", afirmó el Presidente.

Por ello, consideró que eso es lo que se quiere de la Fuerza Pública: “Primero, el ser humano, porque al final un fusil no es más sin una máquina de hierro que queda derrumbada por la historia si los hombres que lo utilizan no aportan en su corazón y en su cerebro la dignidad de la libertad y de la República".

Señaló que la dignificación del ser humano en la Fuerza Pública pasa por el conocimiento y el saber, por la posibilidad de estudiar y de abrir las ventanas del universo y de la humanidad.

El mandatario destacó que un joven, hombre o mujer, que ingresa a la Fuerza Pública en cualquiera de las armas, “al salir debe hacerlo mucho más digno mucho, más digna, mucho más inteligente, con mayores conocimientos y con mayor capacidad de asumir la vida como un libertador como una libertadora".

Recordó el jefe de Estado que le restan dos años a su administración que deben ser aprovechados: “Dos años de dignidad nos quedan para construir, porque tenemos que avanzar más, pero ese ha sido el esfuerzo en una política de seguridad humana, que el instrumento armado de la seguridad esté al servicio del pueblo, que esté al servicio de la libertad intensa", concluyó.