“Tolima está por fuera del radar del presidente”: senadora Paloma Valencia

El pasado jueves, 12 de septiembre, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, estuvo de visita en Ibagué, donde sostuvo varias reuniones.



Paloma Valencia en Ibagué

La senadora Paloma Valencia Laserna, llegó a la ciudad la mañana del pasado jueves y en declaraciones entregadas a medios de comunicación locales y regionales, dio a conocer que desde ya postula su nombre como precandidata por el Centro Democrativo para las próximas elecciones presidenciales.

Valencia aprovechó la oportunidad para, inicialmente, dar luces de lo que serán sus propuestas ante una eventual candidatura: “Creo que Colombia hoy enfrenta muchísimos retos, pero la buena noticia es que ya vamos en una cuenta regresiva para la salida de Petro y lo que tenemos es que trabajar en la Colombia que podemos construir”.

“Llega el momento donde tenemos que tomar las decisiones para poder construir una Colombia que acabe con la pobreza extrema, que le dé oportunidades a todos nuestros pequeños empresarios que están en la informalidad, que trabajemos por las madres cabeza de hogar, que representan uno de los ciclos de pobreza más graves que tiene el país y que industrialicemos nuestro campo. Yo creo que tenemos apenas dos años cortos para poder sacar adelante una gran propuesta que seduzca a los colombianos y que transforme el porvenir de este país”, dijo.

Cuando le consultaron acerca de la actitud del presidente Petro y de sus muestras de posible hostilidad hacia determinados sectores de la opinión pública del país, Valencia respondió con críticas hacia el primer mandatario: “yo creo que ya ha quedado claro que es un presidente que tiene muy baja capacidad de ejecución, que vive dominado por unas fuerzas simplemente de destrucción donde nada de lo que hay le gusta, donde él quisiera haber encontrado una Colombia como pensó que la encontraba Cristóbal Colón, sin nada y entonces se ha dedicado esa destruir. Creo que al presidente Petro hay que dejarle de oír todos sus caprichos y avanzar más bien en la Colombia que es posible, en la Colombia real que los colombianos nos merecemos”.

Durante la rueda de prensa, se le consultó si consideraba que el Tolima estaba por fuera del radar del presidente Gustavo Petro, a lo cual respondió de manera tajante que sí y agregó que a eso se suma que el departamento se ha convertido en un escondite de delincuentes de las disidencias de las Farc: “El Tolima está por fuera del radar del Presidente y con un agravante, y es que ha permitido que el Tolima se convierta en el tapu, en el escondite de todos los grupos ilegales, que delinquen en el suroccidente y se vienen a esconder al sur del Tolima, y eso ha ido generando una situación muy grave para los habitantes, porque ya vemos nuevamente la dominancia en municipios donde el flagelo de la guerrilla había acabado y preocupa también la llegada de nuevos grupos ilegales en el norte, donde uno empieza a sentir que si no hay acciones contundentes del gobierno nacional, pues este departamento vuelve a perderse en la violencia.

“Nosotros no podemos pasar por alto lo que está pasando en el Valle y en el Cauca porque si el gobierno hace lo mismo que hizo en el Cauca y en el Valle, que fue no hacer nada, pues nos vamos a terminar convirtiendo igualitos. Afortunadamente la voz de la gobernadora ha sido muy contundente y hay que apoyarla en su reclamo por la seguridad del departamento”, sostuvo la senadora.

En defensa de la educación superior mixta

La senadora se refirió a la ley estatutaria de educación que pretende sacar adelante el gobierno nacional y que, según algunos expertos, fortalece la educación superior pública y debilita el sistema de educación superior privado. Al respecto, la congresista defendió el sistema mixto y el derecho de los ciudadanos a elegir entre uno de los dos sistemas y en ambos casos, contar con el apoyo o subsidios del estado.

“Una de las cosas más importantes es que hay que entender que Colombia tiene un sistema mixto, es decir, público y privado. La mayoría de los profesionales que tiene este país los ha formado el sector privado y los ha formado el sector privado porque la tasa de deserción en las universidades públicas sigue siendo sumamente alta porque la gente se cansa de los paros, se cansa de tener que esperar para poder volverse un profesional”.

“Pero al mismo tiempo vale la pena recordar que hoy cuando miramos las estadísticas de los jóvenes que presentaron las pruebas Saber que están en universidad, la mayoría de quienes están en estrato 1 y 2 están en universidades privadas y esto es muy importante porque muestra que las políticas de gratuidad no tuvieron el efecto esperado, todo lo contrario, desplazamos la clase alta y la clase media hacia las universidades públicas y que son los jóvenes más pobres los que están yendo a las privadas entonces no podemos permitir que se diga que el Estado no puede ayudar a la educación privada porque es una pata de esta mesa, hay que cuidar el sistema mixto, por supuesto cuidar la educación pública pero al lado, cuidar la educación privada”.

“Cada gobierno decidirá, yo como colombiana creo que lo que nosotros debemos defender es el derecho del colombiano a escoger el que puede saber mejor qué universidad le va mejor es usted mismo y usted tiene que poder escoger entre la universidad pública y la privada pagada por el Estado, creo que esa es la mejor manera de garantizarle los derechos de educación y no simplemente decir que usted está obligado a ir a la educación pública”.

Sobre una eventual reforma tributaria

Al consultarle sobre una eventual reforma tributaria debido a la aprobación del presupuesto nacional, Valencia fue enfática en indicar que se opone a tal medida: “Yo creo que el Congreso está dando muestras de que no lo va a aceptar. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Hacernos votar un presupuesto desfinanciado en más de 36 billones. Y usted lo vota e inmediatamente le toca acceder a votar una tributaria, es decir, más impuestos para los colombianos para poder subsanar el hueco que nos están dejando. Yo creo que cuando uno maneja mal el presupuesto general de la nación, lo que tiene que buscar es una reducción”.

“Un gobierno que entre el 2023 y el 2024 creció 9.5 billones de pesos en burocracia. Un gobierno que creó el Ministerio de la Igualdad. Todos estamos de acuerdo con que se invierta en la población más pobre, pero ustedes sabían que nos estamos gastando 900.000 millones de pesos en solo burocracia para ese Ministerio. ¿Qué les parece que le hayan creado más de 10.000 cargos a la DIAN, que no está recaudando nada? Que hayan crecido los contratos de prestación de servicios en una cifra que supera cualquier gobierno en los últimos 10 años. Entonces yo creo que este gobierno tiene que entender que hay que ser austeros en el gasto burocrático y dejar la plata para la inversión para los colombianos. El presupuesto está al revés. Crece el funcionamiento del Estado en 19 billones y le recorta a los programas sociales 17 billones. No podemos aceptar un presupuesto en esos términos”, aseguró Valencia.