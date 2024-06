¿Qué es un encuentro erótico?

Suele reducirse un encuentro entre sujetos a los placeres o, a todo eso “accesorio”, hedónico y silvestre que va en búsqueda, no necesariamente del Otro, sino de la satisfacción inmediata, las felicidades, metas, orgasmos y equivalentes… Suele reducirse el encuentro a lo que se hace con los genitales y lo que de esto resulta. El equívoco comienza cuando se piensa en el placer, en realizar ciertas prácticas, sin pasar por los deseos. Al pasar del deseo, se deja de lado la erotización de la pareja, o del mismo encuentro. Lo cierto es que para que exista un encuentro erótico tiene que haber un deseo, un deseo compartido. Tiene que haber dos que se buscan y, valga la redundancia, que se encuentran.



¡Los qués y los quién-es!

Escribe Badiou, “Esto es el encuentro (…): usted busca tomar por asalto al otro, para hacerlo existir con usted, tal como (el Otro) es”.

Ir al grano de los placeres, al intercambio, a lo hedónico, a los genitales, prácticas o, peripecias varias, esto es, a los qués, es no permitirse perderse por la ramas de lo erótico o del erotismo. Ir por los qués, es dejar de lado a los quienes (los otros). Y, los otros, son quienes hacen posible la erótica o lo erótico de un encuentro.

Dice Efigenio Amezúa, “dejar de lado la erótica equivale a una pérdida irreemplazable para la comprensión de las relaciones de los sexos (los sujetos)”, En los placeres, en las partes del cuerpo, no está el ser, a veces hay un ayudante, un socorrista pero no un Otro… por eso, enseña Amezúa que, “importa no perder de vista el interés de lo principal por la anecdótica de lo accesorio”.





¡El fuego del encuentro erótico!

El encuentro erótico tiene su fuego, se hace el amor “despacio”, hay desnudez en el amplio sentido, hay un desvelo de la vulnerabilidad. Expresa Badiou: “liberar el cuerpo, desvestirse, estar desnudo/a para el Otro, realizar gestos inmemoriales, renunciar al pudor, gritar, toda esa inclusión del cuerpo (sujeto) en la escena es la prueba de un abandono en brazos (del amante, y razón del mostrarse vulnerables)”.

En lo erótico hay placeres entrelazados por el deseo de quién, es decir, por supuesto que hay placeres, pero estos placeres tienen explicación dentro de los deseos; es lo compartido a través del lenguaje del cuerpo, dejarse atravesar por el fluir del propio ars amandi. Nos escribe Recalcati: “De esta manera, el encuentro sexual en sí no es un destello que se agota en el transcurso de una noche, sino un secreto que une a los amantes. Una pausa que los Dos se conceden de las leyes del mundo o, si se prefiere, de las heridas de la vida”.

«podría llegarse a pensar que se trata de la única forma posible que puede adquirir una verdadera educación sexual: educar al sujeto para tratar el cuerpo del amado como si fuera un libro (cuya lectura se percibe decisiva, necesaria, deseada) y no como un objeto cualquiera destinado a ser consumido (…)».