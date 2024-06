Tenga en cuenta: las relaciones sanas tienen conversaciones incómodas

En estos días estuve reflexionando sobre algo que leí: "Si alguien te comunica las cosas que no te gustan, no es porque te quiera sacar de su vida, te las comunica porque te quiere dentro de la misma. Escucha para comprender y no para defenderte; las relaciones sanas tienen conversaciones incómodas (créditos a quién corresponda).

Esta frase me llevó a pensar en varios aspectos: Primero: En algunos casos no se aprende a comunicar de manera responsable porque es más fácil callar, aguantar y luego explotar y decir lo primero que lleva a la mente. Se explota porque al acumular inconformidades la persona se llena de enojo, malestar, a tal punto, que ese enojo es la fuerza para decir lo la incomodidad que viene guardando. El problema aquí es que se habla desde el enojo y se ataca a la otra persona. Por otra parte, no se hablan temas incómodos por miedo a generar una distancia con el otro, miedo al conflicto, a la pérdida afectiva. Así mismo, no se comunica la incomodidad pensando en que la otra persona pueda interpretarlo como una amenaza no solo al ser, sino también a la relación. Sin embargo, las relaciones sólidas se construyen de conversaciones incómodas ya que se puede comunicar lo agradable y desagradable. Escuchando sin juzgar, sin defenderse y atacar. Escuchando con respeto, y digo respeto porque quizá no estés de acuerdo con lo que la persona te esté diciendo. Aún así respetas su sentimiento y perspectiva. Cuando escuchas con el corazón, puedes comprender más allá de lo que estás escuchando, más allá de simples palabras. Logras escuchar sus emociones y sentimientos. Y es allí donde puedes tener la oportunidad de aclarar una situación específica que se presentó, afirmar el amor que tienes por la persona y dar tu punto de vista de manera respetuosa sin imponerte. Siendo esto una oportunidad de crecimiento personal y fortalecimiento de la relación. Para ello, se hace necesario utilizar un lenguaje respetuoso, responsable y afectivo. Así que cuando te resulte una conversación incómoda, no la evadas, sino aprovecha esa oportunidad para fortalecer y consolidar la relación. Vale aclarar que lo anteriormente expuesto aplica para todo tipo de relación. Marisol Laguna ProañosFacebook: Marisol Laguna ProañosInstagram: marisol.lagunapWhatssap: + 57 321 7801112