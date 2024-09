¿Cómo ayudar a alguien que está pensando en suicidarse? guía para detectar señales y actuar

Detectar las señales y saber cómo actuar puede marcar la diferencia.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, celebrado cada 10 de septiembre por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cifras revelan una crisis creciente, especialmente entre jóvenes y mujeres, con un aumento del 25% en intentos de suicidio.

Este día, cuyo lema para 2024-2026 es “Cambiar la narrativa”, busca concienciar y romper estigmas, promoviendo una cultura de comprensión y apoyo. Según el Instituto de Medicina Legal, en el primer trimestre de 2024 se registraron 712 casos de suicidio en Colombia, destacando la urgente necesidad de priorizar la prevención en la región.

En Colombia, al igual que en muchas partes del mundo, la depresión y el suicidio se han convertido en temas preocupantes de salud pública. El dolor emocional que sienten quienes enfrentan estos problemas es real, y muchas veces quienes los rodean no saben cómo reaccionar o ayudar.

En esta guía, exploramos cómo identificar señales de alerta, qué acciones tomar y dónde buscar ayuda profesional.

Señales de Alerta: ¿Cómo saber si alguien está pensando en suicidarse?

El suicidio rara vez ocurre sin señales previas. Por eso, es fundamental estar atentos a cambios en el comportamiento de nuestros seres queridos. Algunas de las señales más comunes incluyen:

Aislamiento: Cuando una persona comienza a evitar reuniones sociales, familiares o cualquier tipo de interacción.

Cambios drásticos en el estado de ánimo: Pasar de la tristeza profunda a la calma repentina puede ser una señal de que alguien ha tomado la decisión de suicidarse.

Hablar sobre la muerte o querer "desaparecer": Expresiones como "No puedo más", "Desearía no existir" o "El mundo estaría mejor sin mí" son señales directas de riesgo.

Pérdida de interés: Abandonar actividades que antes disfrutaban o descuidar su apariencia personal.

Regalar posesiones o despedirse: Comportamientos como regalar objetos personales valiosos o tener conversaciones de despedida pueden indicar una decisión inminente.

Es vital no ignorar ninguna de estas señales. Un acercamiento adecuado y oportuno puede salvar una vida.

Puede leer: Hanny, la youtuber infantil ibaguereña que es referente internacional

¿Qué hacer y qué no hacer cuando alguien cercano está en riesgo?

Cuando una persona está pasando por una crisis emocional, es natural que quienes la rodean no sepan cómo actuar. Aquí te brindamos algunas pautas importantes:

Escuchar sin juzgar: A veces lo más importante es estar presente y escuchar. Pregunta cómo se sienten, permite que hablen y no interrumpas. La escucha activa es fundamental.

Preguntar directamente: Es un mito que preguntar sobre el suicidio aumenta el riesgo. De hecho, hacerlo puede brindar alivio a la persona que siente que nadie entiende lo que está pasando. Pregunta con sensibilidad: "¿Has pensado en hacerte daño o en quitarte la vida?"

Evitar frases como "todo va a mejorar": Minimizar los sentimientos de alguien diciendo frases como "sé fuerte" o "lo que sientes es temporal" puede hacer que la persona se sienta incomprendida y más sola.

No dejar a la persona sola: Si ya has detectado una situación de riesgo, asegúrate de que no esté sola, especialmente si ha expresado pensamientos suicidas.

Buscar ayuda profesional: Cuando alguien está en riesgo de suicidio o enfrenta una depresión profunda, no es suficiente el apoyo emocional de amigos y familiares. Es necesario recurrir a profesionales de la salud mental. En Colombia, existen varios recursos disponibles:

Línea de Atención en Salud Mental 123 o 192: Estas líneas brindan atención inmediata y confidencial en situaciones de crisis. consulte el directorio telefónico del ministerio de salud.

Centros de atención psicológica gratuita: Muchas universidades y hospitales públicos ofrecen servicios de salud mental gratuitos o de bajo costo.

Lo más leído: Ibaguereña 'la rompe' en Estados Unidos: con exitoso emprendimiento ayuda a los demás

El papel de la comunidad: Todos somos parte de la solución



El suicidio no es solo un problema individual, sino un reto para toda la comunidad. La familia, amigos, compañeros de trabajo y docentes tienen un papel clave en la detección de señales de riesgo. Es esencial crear un entorno en el que las personas se sientan seguras para hablar de sus emociones sin temor a ser juzgadas.

Promover una cultura de empatía, comprensión y apertura hacia la salud mental es esencial para reducir los índices de suicidio. Esto también incluye educar a las personas sobre la importancia de buscar ayuda profesional y ofrecer apoyo sin prejuicios.

Testimonios y voces

Los expertos aseguran que muchas veces, las personas que enfrentan una crisis emocional no quieren morirse, quieren dejar de sufrir. Escucharles y ayudarles a encontrar alternativas puede ser lo que necesitan.

Además, Diana*, una sobreviviente de pensamientos suicidas, comparte su experiencia: "Pensé que nadie entendería lo que estaba pasando por mi cabeza, pero una amiga me escuchó y no me dejó sola. Gracias a ella, busqué ayuda y ahora me siento más fuerte. No es fácil, pero se puede salir adelante".

(*Nombre cambiado por motivos de privacidad).

El poder de hablar y escuchar

Hablar sobre el suicidio y la depresión puede salvar vidas. Si conoces a alguien que está pasando por una crisis emocional, recuerda que tu apoyo puede marcar una gran diferencia. No dudes en ofrecer una mano amiga, pero también es esencial que esa persona reciba atención profesional. La vida es valiosa, y siempre hay alternativas, incluso cuando todo parece oscuro.