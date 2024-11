Cáncer de pulmón: diagnosticarlo a tiempo permite una mayor esperanza de vida

En Colombia se registraron 1.522 nuevos diagnósticos de cáncer de pulmón.

Unos más agresivos que otros, el cáncer es una enfermedad que debe ser tratada con total conciencia y rigurosidad. Justamente en noviembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, fecha en la que se busca resaltar y hacer un llamado a la importancia de un diagnóstico temprano, lo cual puede repercutir en salvar la vida de quien lo padece.

Según un estudio de la Cuenta de Alto Costo (CAC), entre el 2 de enero de 2022 y el 1º de enero de 2023 se registraron 1.522 nuevos diagnósticos de cáncer de pulmón en Colombia. Al 31 de agosto de 2023, ya se habían contabilizado 5.879 casos prevalentes en hombres y mujeres, lo que resalta la urgente necesidad de promover una detección temprana de esta enfermedad.

Ahora bien, ¿por qué es crucial su diagnóstico temprano?

Hay dos tipos principales de cáncer de pulmón, de células pequeñas y no pequeñas, se denominan según la clase de células cancerosas y su aspecto al microscopio. El cáncer de Pulmón de Células No Pequeñas (CPCNP) es el más común, alrededor del 80% de los cánceres de pulmón, son de células no pequeñas (CPCNP).

El cáncer de pulmón diagnosticado en etapas tempranas tiene una tasa de supervivencia mucho mejor que el de etapas avanzadas. Según datos recientes, la tasa de sobrevida a cinco años de las personas con cáncer de pulmón en estadio I alcanza alrededor del 63.7%, mientras que, en etapas avanzadas, esta cifra se reduce a un 8.9% de sobrevida global.

Esto resalta lo importante que es detectar el cáncer de pulmón a tiempo. La mayoría de los casos, un 53%, se diagnostican en etapas avanzadas, mientras que solo el 22% se detectan de manera temprana. Un diagnóstico temprano puede hacer una gran diferencia, ya que mejora las opciones de tratamiento y aumenta las posibilidades de prolongar la vida de los pacientes.

Entendiendo la gravedad que conlleva padecer esta enfermedad, es importante conocer las principales alertas que, con el seguimiento de un profesional capacitado, se pueden evaluar las posibilidades de que se trate de un cáncer de pulmón; por lo tanto, debe prestar atención a los siguientes síntomas:

Tos que no desaparece o que empeora: una tos persistente, que empeora con el tiempo, es un síntoma común del cáncer de pulmón.

Tos con sangre o esputo de color del metal oxidado: expulsar sangre o esputo con tonalidades rojizas puede indicar una afección pulmonar grave.

Pérdida de peso inexplicable: la pérdida de peso sin razón aparente puede ser una señal de cáncer avanzado.

Pérdida del apetito: la falta de interés en comer puede acompañar a enfermedades graves como esta.

Dolor en el pecho que empeora cuando respira profundo, tose o se ríe: este dolor puede estar relacionado con la expansión del tumor en los pulmones.

Dificultad para respirar: la sensación de falta de aire puede ser causada por el bloqueo o inflamación de las vías respiratorias.

Nuevo silbido de pecho: un sonido sibilante inusual al respirar puede ser un indicio de obstrucción en los pulmones.

Cansancio o debilidad: fatiga inexplicable es común en pacientes con cáncer debido al esfuerzo que el cuerpo realiza para combatir la enfermedad.

Infecciones (bronquitis o neumonía) que no desaparecen o siguen recurriendo: infecciones respiratorias recurrentes pueden indicar una función pulmonar comprometida por el cáncer.

Ana Cristina Ochoa, Directora Médica de Takeda en Colombia, señala que “los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón incluyen el humo de tabaco, la contaminación ambiental, la exposición a agentes cancerígenos como el asbesto y el radón, así como la radioterapia y los antecedentes familiares de la enfermedad. Fumar cigarrillos, habanos o pipa también incrementa significativamente este riesgo".

¿Cómo se está abordando el cáncer de pulmón en Colombia?

A pesar de que los médicos se enfrentan a múltiples desafíos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón, como la limitada disponibilidad de tecnología avanzada en áreas rurales y la poca facilidad en el acceso a terapias especiales, se están implementando grandes avances en el manejo de este tipo de cáncer. Innovaciones como la inmunoterapia, las terapias dirigidas para mutaciones específicas y la medicina de precisión están mejorando las tasas de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

A su vez, es común la implementación de programas de formación continua para capacitar a médicos y personal sanitario en las técnicas y tratamientos más avanzados. Además, se están desarrollando centros de excelencia especializados, que ofrecen atención integral y multidisciplinaria para los pacientes.

Finalmente, en el marco del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, Ana Cristina Ochoa, Directora Médica de Takeda Colombia subraya: "es fundamental adoptar un enfoque multidisciplinario en el tratamiento, garantizar el acceso equitativo a diagnósticos tempranos y terapias especializadas, y fomentar campañas de concientización que promuevan la detección temprana, un factor clave para aumentar la supervivencia y mejorar los resultados en los pacientes, siendo una red de apoyo entre todos en el que juntos podamos seguir tejiendo esperanza”.

