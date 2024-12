La Navidad también puede doler: un llamado a la empatía

Para muchos este mes representa mucha alegría, unidad familiar y felicidad.

Algunos viajan para reunirse con sus familias, otros alistan sus casas para recibir a sus seres queridos, compran regalos para poner debajo de árbol. Las personas se preparan para compartir la navidad y una semana después están todos están reunidos para despedir el año y recibir el nuevo 2025. Todo esto se resume en celebraciones, compañía, regalos, comida y muchas risas.

Sin embargo, no es así para todas las personas. Algunos, este año han experimentado el quebranto en su corazón por la muerte de un ser querido, otros viven el dolor de la separación y el divorcio, otros migraron quizás bajo circunstancias difíciles, otros perdieron sus trabajos de años y años, otros viven la sorpresa y el dolor de una enfermedad. Ellos sienten que son días difíciles de vivir y las celebraciones de estás fechas que son motivo de alegría para la sociedad, son motivo de profunda tristeza, incertidumbre y soledad para ellos.

Es por eso, que debemos actuar como una comunidad social empática, compasiva, solidaria frente aquellas personas que no lo están pasando bien en esta temporada,. Ayudémosles a sobre vivir este tiempo. Usemos algunas alternativas para expresar solidaridad, como no presionar a la persona a sentirse alegre, brindarle un espacio en tu familia para compartir nochebuena y fin de año, haciendo una llamada, orando por la persona, escuchando su dolor, ofreciendo un plato de comida, etc.

Que Dios consuele, ilumine y fortalezca a las personas y familias que no la están pasando muy bien en esta época decembrina.

Marisol Laguna Proaños

