Vuelta a la manzana con agueros o vuelta a ti mismo: reconecta y avanza

Culturalmente pensamos que pasar de un año a otro es algo mágico y estamos llenos de agueros donde pedimos deseos y utilizamos actos simbólicos para ello.

Como por ejemplo, comer las 12 uvas a media noche, usar ropa interior amarilla, guardar lentejas en el bolsillo, cargar billetes, darle la vuelta a la manzana con maletas, etc. Pero la realidad es otra. No creo en lo mágico, pero si creo en los procesos que nos llevan a vivir mejoras y en la toma de decisiones que traen un resultado y pueden generar bienestar.

Precisamente por esta transición es que debemos tomar decisiones que nos lleven principalmente a fortalecer nuestra vida espiritual y experimentar bienestar emocional. No podemos iniciar una nueva etapa sin cerrar ciclos. Es por eso que debemos mirar hacia adelante y tener un plan de acción claro que nos lleve a ello. La primera decisión que debemos tomar es no quedarnos sentados emocionalmente en el pasado, bien dice el dicho: No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Estar continuamente recordando el pasado nos lleva a la tristeza y nostalgia. Porque recordamos lo que teníamos y ahora no tenemos, lo que éramos y sentimos que ahora no somos. Los pensamientos del pasado nos impiden mirar hacia adelante.

Después de tomar esa decisión, se da paso desde el corazón a cerrar ciclos.Ya que está es la única forma de iniciar algo nuevo y así enfocarnos en un nuevo camino para transitar, como dice la frase: Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Cuál es el ciclo que hoy debes cerrar?. Toma el aprendizaje que te dejó esa adversidad y úsala como una plataforma que te impulse a avanzar en tu nuevo camino.

Ahora sí piensa en 3 metas que quieres alcanzar para este nuevo año 2025. Y piensa en cómo puedes lograrlo y llegar allí. Levanta una oración y pídele a Dios sabiduría y dirección frente a cada decisión que tomes. Avanza en un plan trazado de manera clara y puntual. ¡Da el paso a cosas nuevas en este 2025!

Marisol Laguna Proaños

Facebook: Marisol Laguna Proaños

Instagram: marisol.lagunap

Whatssap: + 57 321 7801112