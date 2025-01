Sentimiento de culpa vs. empezar de nuevo y empezar bien

¿Sabías que el sentimiento de culpa no te permite llegar a la meta, ni alcanzar tus sueños?

Para lograr alcanzar el bienestar que deseas para este nuevo año, es necesario que te liberes del peso de la culpa por las situaciones que viviste en el pasado. Pues la culpa es como caminar llevando al hombro una maleta llena de piedras, que acaba con la energía para seguir adelante.

La culpa va acompañada de la falta de perdón, en especial no perdonarte a ti mismo. La culpa es un sentimiento que paraliza, causa miedo, vergüenza. También la culpa atrapa tus pensamientos y hace que estés de manera constante repasando y reviviendo en tu mente el pasado.

Por esto, se hace necesario que te perdones. Perdonarte por lo que no salió como esperabas, por las decisiones que no fueron acertadas, por no haberlo intentado una vez más, por ser permisivo, por no tomar iniciativa y cambiar tus acciones, etc. ¡Perdónate!. En estos días leí una frase interesante que decía: «Hiciste lo mejor que pudiste, con lo que tenías en ese momento», así que ¡Perdónate!.

Si fuiste tú la persona que causó el daño, pide perdón y restituye a la persona para restaurar la afectación del daño causado. ¡Pide perdón!.

Aprovecha estos primeros días del año para iniciar un nuevo tiempo, con un corazón libre de culpa. Así podrás experimentar libertad y fuerza para avanzar en los propósitos establecidos para este nuevo año. ¡Hoy te ánimo a empezar de nuevo y empezar bien!

