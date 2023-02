¿Qué acabó de pasar con Michel, de las mejores Icfes del Tolima que casi queda sin estudios?

La niña no pudo cumplir su sueño, pero una nueva oportunidad le brindó los medios para acercarse mucho a lo que quería hacer.

El pasado viernes, 6 de enero, El Nuevo Día dio a conocer la historia de Michel Pao Vega, una jovencita de Mariquita que se graduó en el 2022 del bachillerato y que dio una noticia que llenó de orgullo a sus padres, hermanos, familia y comunidad local: fue la cuarta mejor Icfes en todo el departamento del Tolima.

“Mi hija sacó un puntaje de 424, el cual, según nos han informado desde la Secretaría de Educación del Tolima, es el mejor a nivel municipal. Ella se había proyectado a acceder al programa de Generación E, que le daría la opción de entrar a cualquier universidad que ella quisiera, ayudando con $2 millones semestrales para sostenimiento y $300 mil para transporte”, afirmó Iván Vega, padre de Michel, en entrevista con la Redacción Generales de este medio.

El objetivo de la niña fue claro desde que comenzó su bachillerato: estudiar lenguas en la Universidad de los Andes, por medio del programa Generación E, que entregaba becas completas para universidades privadas a los mejores puntajes de Icfes de estudiantes con bajos recursos.

No obstante, una noticia que no conocía aplastó sus esperanzas: este programa ya llegó a su fin, una novedad que desde el Ministerio de Educación no se ha dado a conocer. Por ello, y teniendo en cuenta que sus padres no tienen los recursos para costear una matrícula tan costosa, la jovencita se vio en apuros que acabaron con un final feliz.

Una nueva historia

Debido al impacto que tuvo la noticia entre la comunidad, la Universidad de Ibagué, institución privada de la ciudad, se contactó con la Secretaría de Educación del Tolima y después con los padres de Michel, para ofrecerle a la estudiante una beca completa en el alma mater.

“Nos marcaron y le ofrecieron una beca del 100% a la niña, y nos citaron para definir todo el martes en la mañana. Estamos muy agradecidos con la publicación de El Nuevo Día, con el periodista, eso visibilizó el caso. Nosotros trabajamos muy duro con la esposa para darle lo mejor a nuestros hijos, ya tenemos un hijo que está estudiando ingeniería civil entonces nos queda pesado porque la niña se había proyectado para el tema en los Andes, acceder al programa del gobierno”, explicó Iván.

Añadió: “toda su vida se preparó para llegar a los Andes a través de ese programa y se cayó todo. Michel tiene un nivel de inglés altísimo, sacó 100 en el Icfes y ha sido merito de ella, va adelantada en francés y quería estudiar lenguas en los Andes. Su segunda opción es derecho, entonces vamos a mirar ese tema con ella para el martes que es la reunión. Porque está también Comercio Internacional, que involucra los idiomas”.

Así terminó la estudiante

Ahora, Michel lleva estudiando un mes en la Unibagué, donde se ha destacado por su compromiso, inteligencia y dedicación en el programa de Derecho; además, pudo cumplir de alguna forma el sueño de estudiar lenguas, aunque no profesionalmente, sí en el Centro de Idiomas de la Universidad.

Allí, la jovencita ya inició con el francés y continuará con otras lenguas, pues ya tiene perfeccionado el inglés. Un merecido final feliz.

