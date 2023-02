Se ‘cae’ proyecto de vivienda en el Tolima con el que ‘soñaban’ 100 personas

Contenido Exclusivo

La historia, que tiene lugar en un municipio donde hace más de dos semanas se declaró la calamidad pública por la falta del suministro de agua, está rodeada por aspectos como un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos que está en evaluación, una medida que limita el desarrollo de nuevos proyectos urbanísticos, entre otros.



Las esperanzas de 100 personas y sus familias de contar con una casa propia en Piedras, parecen esfumarse tras conocerse que el proyecto de vivienda urbana denominado ‘Urbanización La Verónica’, en el cual se pretendía invertir $8.203.825.551 millones, siendo $5.500 millones correspondientes al Sistema General de Regalías, ya no se ejecutará.

Así se indicó en medio de la sesión acaecida el pasado lunes en el Concejo Municipal por parte de Angie Lozano, asesora de la Secretaría de Planeación de Piedras, quien trajo a colación una serie de consideraciones ante la novedad.

Según reseñó, lo que calificó como “el primer tropiezo” frente a la iniciativa, comprendida en el Acuerdo 01 de 2022, mediante el cual se modificaron algunos proyectos contemplados en el Capítulo Independiente denominado ‘Inversiones con Cargo al Sistema General de Regalías’, consistió en que en 2020, a la llegada de la nueva Administración, se encontró que no existía un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (Psmv).

Pese a que se presentaron actualizaciones en 2018 sobre este tópico a la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, manifestó que solo fue hasta 2020 que el municipio fue notificado sobre la no autorización de tal Psmv, pues recordó que no se cumplió, al parecer, con la respectiva metodología de actualización.

En ese sentido, acotó que el mandatario Julio Góngora acudió ese mismo año a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo del Tolima, Edat, con la cual firmó un convenio para financiar la formulación de dicho plan que, en su concepto, quedó radicado en la Corporación a finales de marzo del año anterior.

Aunado a ello, rememoró que, a su juicio, Néstor Díaz y Gustavo Collazos, quienes conforman la veeduría Tolima Despierta, desde 2020 presuntamente están obstaculizando “proyectos de vivienda, especialmente ‘justificados’ en que el municipio no tiene las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, en las condiciones que se requieren, pero no entienden o no han querido informarse de primera mano sobre los avances que se ha tenido frente a eso”.

Así pues, señaló que estas personas habrían interpuesto una acción popular que derivó, tras la primera audiencia, en una medida cautelar que hace referencia, conforme al relato de Lozano, a la “suspensión inmediata de la ampliación de cobertura respecto al servicio público de alcantarillado para nuevos desarrollos urbanísticos, en atención a que las Ptar no cuentan con la capacidad suficiente para procesar los volúmenes que en la actualidad reciben e incumplen los parámetros técnicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

Sin embargo, ante la inquietud que afloró por el hecho de que tal medida incidía en la no puesta en marcha de La Verónica, la asesora expuso que en su momento se continuó con el desarrollo del mismo, toda vez que se consideró que se tenían avances y pruebas para poner sobre la mesa en la segunda audiencia, llevada a cabo a finales de septiembre de 2022, instancia en la que se ratificó la medida.

Más ‘consideraciones’

Otro de los aspectos que Lozano trajo a coalición son dos incidentes de desacato que tiene el municipio, según contó en la sesión, por no haber “allegado acciones de cumplimiento que básicamente son las relacionadas con no otorgar permisos y realizar mantenimientos periódicos a las Ptar”.

No obstante, mencionó que para aprobar recursos con el ánimo de invertirlos en las Ptar, el Ministerio debe brindar el respectivo aval sectorial que requiere, de acuerdo con ella, la aprobación del Psmv, que está siendo evaluado por Cortolima.

A estas dificultades se suma que recientemente la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde Julio Góngora y el exmandatario Pedro Bocanegra (2016 - 2019) porque no habrían cumplido los compromisos adquiridos con las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

“Este proyecto se luchó todo el tiempo, contra (viento y) marea, no sólo por dar cumplimiento al plan de desarrollo”, apostilló la asesora de la cartera de Planeación.

Peticiones

Producto de la no ejecución del proyecto de urbanización, los recursos del SGR destinados para tal fin, serán distribuidos en otras iniciativas, sin embargo, algunos de los beneficiarios de lo que sería La Verónica, en plena sesión, hicieron requerimientos ante un anhelo que parece distanciarse más.

“¿Por qué no piensan en las 11 familias que estamos aquí, en vez de pensar en hacer con esos recursos otras cosas, mitiguen el dolor de todos los que están allí, luchando por trabajar, pagar un arriendo y hacer tantas cosas para el sostenimiento de nuestras familias”, expresó uno de los favorecidos.

En esa misma línea, otro de los beneficiados subrayó: “La verdad es que nosotros los que pagamos arriendo necesitamos que nos den la oportunidad de tener pronto una vivienda o al menos un lote para hacer una piecita”.

Si bien Lozano dejó en claro que es compleja la tarea de entregar lotes ante la medida que rige, comentó que en el marco del proceso de empalme con la nueva Administración, en el último semestre de este año, se plantearía dejar consignado en un acta que se “respete y dé prioridad a estos hogares siempre y cuando al momento de asignación las personas no hayan cambiado sus condiciones socioeconómicas”.

De la misma manera, aseveró, respecto a la creación de falsas expectativas que: “En su momento no fueron falsas expectativas, porque se tenía la plena seguridad que estábamos formulando el Psmv al tiempo que se formulaba el proyecto”.

Y reiteró que hasta septiembre de 2022 el proyecto seguía en pie, pero ante la medida cautelar, un año donde rige la ley de garantías, y sin conocer una fecha por parte de Cortolima para dar respuesta al Psmv, no había más tiempo de espera.

Y es que según reseñó: “Desde 2008 hay trazabilidad de algunos documentos que indican que el municipio no venía cumpliendo el Psmv o las acciones que venían contempladas”.

Al respecto, un ciudadano que se identificó como Guillermo acotó: “Da dolor que tengamos concejales y dirigentes, que han sido sinvergüenzas y no han trabajado en este tema que es brindar unos buenos servicios públicos, se vienen elecciones, pensemos bien lo que vamos a hacer”.

¿A dónde irán los recursos?

Según Angie Lozano, los dineros del SGR se ejecutarán antes de diciembre en proyectos que ya cuenten con estudios y diseños, toda vez que, en caso de no hacerlo, en su concepto, se sufriría un castigo en “el incentivo a la producción”.

Así las cosas, una de las iniciativas, que pasaría de contar con $600 millones a $2.964.928.763, es el mejoramiento de vías terciarias, mediante la cual se atenderán puntos críticos a través de placas huella.

Entretanto, para el mejoramiento y pavimentación de vías urbanas, el presupuesto ya no será de $1.100 millones sino de $2.500 millones.

Asimismo, salió a flote la construcción del sistema eléctrico del barrio José Ricaurte Reinoso, del centro poblado Doima, que tendría un costo de $624.417.730.

De la misma manera se habló de un proyecto para el mejoramiento y construcción de obras de mejoramiento y saneamiento básico, por $600 millones, y que comprendería intervenciones en las Ptar.

Otra de las iniciativas consiste en el suministro de gas domiciliario a la zona rural, donde ya se determinaron las veredas que cobijan las 367 viviendas favorecidas.

