En Casabianca, “a cada santo le deben una vela” Solicitan la presencia de las entidades involucradas

Contenido Exclusivo

Habitantes de la vereda La Mejora de Casabianca, tienen cerrado el paso de la vía para el personal de las empresas de energía Edemsa y ARG, que se encuentran ejecutando obras en el sector.

Desde el pasado lunes, la población de La Mejora, vereda de Casabianca, realizó el cierre pacífico e intermitente de la vía que comunica hacia dicha zona rural, específicamente para evitar el paso de los vehículos vinculados a las empresas Edemsa, contratista de Transmisora Colombiana de Energía (TCE), y ARG, quienes estarían construyendo unas torres de alta tensión en el municipio desde agosto del 2022.

Según denuncian, una de las razones para tomar tal decisión, es que, el paso de las volquetas de carga pesada y dobletroques encargados de transportar material para la construcción de las torres de energía en los perímetros cercanos a La Mejora, originó, desde hace varios meses, la formación de hundimientos en el carreteable que conduce hacia el sector, deteriorando visiblemente la vía “que no se encontraba en dichas condiciones, antes de la llegada de las compañías al municipio”. Lo que incrementó el riesgo de accidentalidad para los habitantes y transeúntes particulares.

La raíz del problema

Sin embargo, la situación trasciende más allá del deterioro de las vías, pues tras las denuncias públicas de los afectados, se conoció que dichas compañías adeudan pagos a los trabajadores locales desde hace un poco más de dos meses. Además, se menciona el incumplimiento de la “promesa de contratación”, que realizaron los respectivos directivos de las empresas al momento de presentar el proyecto ante la población, con el acuerdo verbal de que los casabianquenses serían empleados para laborar durante todo el desarrollo de las obras bajo contrato.

“Ya hace meses que a cada santo le deben una vela en todo Casabianca. Dañaron la vía de La Mejora con la entrada de material y a pesar de las denuncias públicas no la han reparado, también le deben plata a mucha gente, hay personas a las que les deben servicios de comida, trabajo y hospedaje”, reveló José Raúl Cardona, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Mejora.

Asimismo, Cardona, quien también fue contratado de ‘palabra’ por Edemsa, y la ARG, explicó que lo emplearon únicamente durante dos meses, de los cuales, a la fecha no han sido remunerados.

“A mi me dieron trabajo desde el inicio de la obra, como por dos meses, pero ya para este año no me volvieron a contratar, tampoco me han llamado para decirme que me van a pagar o a abonar el saldo que me deben que son cerca de $11.300.000 aproximadamente. Así como yo, hay mucha gente del municipio con la que se presenta la misma situación con esas empresas, pero todo lo que ellos prometieron fue verbal, nada por contrato o por escrito, y hasta el momento tampoco se han pronunciado”, indicó.

Esta semana, la comunidad afectada espera reunirse con la Personería municipal, para hacer llegar la querella ante la Alcaldía de Casabianca, puesto que, aunque los habitantes afirman que la noticia ha trascendido a los oídos de toda la población, hasta el momento la Administración municipal, no se ha pronunciado al respecto.

Entre tanto, el líder comunal señaló que hasta que la empresa no responda por ese tema, los vehículos pertenecientes a la misma no podrán continuar transitando por el carreteable.

¿Cuál es el proyecto detrás de estas obras?

Estas líneas de energía, hacen parte del proyecto Línea de Transmisión La Virginia-Nueva Esperanza 500 kV, que pasa por cuatro departamentos y 28 municipios, siendo nueve de ellos jurisdicción del Tolima.

Se trata de Herveo, Casabianca, Villahermosa, Palocabildo, Lérida, Ambalema, Fresno, Armero-Guayabal y Falan, territorios que hacen parte del área de influencia del proyecto, declarado por el Ministerio de Minas y Energía como de Interés Nacional Estratégico (PINE), y que contempla el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la línea de transmisión y de la ampliación de las subestaciones asociadas.

La obra comprende la edificación de una línea de transmisión, que contará con alrededor de 444 torres distribuidas en una longitud de 235 km aproximadamente, con el propósito de reforzar el Sistema Interconectado Nacional, SIN.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

Lo invitamos a seguir leyendo aquí

https://digital.elnuevodia.com.co/library

MÁS NOTICIAS

¡Conozca las ruinas más antiguas del Tolima! Una joya histórica ubicada en un cerro en forma de Sapo

Cerro Machín: generan inquietudes las cuentas dadas por la Sager

Ortega y Guamo, a la expectativa por apoyo económico del Gobierno