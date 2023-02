Vías y cultivos ‘golpeados’ por lluvias en Chaparral: la ola invernal no termina

Contenido Exclusivo

La Administración municipal dispuso de una retroexcavadora para habilitar el paso a la zona rural afectada para posteriormente efectuar el respectivo censo de damnificados.

Con afectaciones en vías, cultivos de café y una vivienda por cuenta de las fuertes precipitaciones, iniciaron la semana los habitantes del corregimiento Calarma, en Chaparral, particularmente en la vereda Risalda Calarma, localizada a alrededor de 25 kilómetros del casco urbano de dicha población del sur del Tolima.

Así lo reseñó el coordinador de Gestión del Riesgo Municipal, Nelson Garzón Florez, quien acotó que, producto de las lluvias, distintos tramos del carreteable que conduce a esa zona rural presentan dificultades, por lo que hasta ayer al mediodía aún no había paso tanto para vehículos como motocicletas hacia la vereda.

“Esperamos que en horas de la tarde (ayer) ya se abra paso y pueda haber transitabilidad para los que quedaron encerrados al lado de allá y los que van subiendo del casco urbano hacia la vereda Risalda, igualmente a Vista Hermosa, que está aislada por los deslizamientos”, indicó Garzón.

Para tal tarea, según comentó, se trabajó de manera articulada con la Secretaría de Planeación de una retroexcavadora.

Asimismo, señaló que habilitar el paso es una tarea clave para arribar al sector e iniciar el censo respectivo para identificar a las familias perjudicadas.

Y es que conforme a su balance, tras la información suministrada por líderes y presidentes de las juntas de Acción Comunal de la zona, se habla de 15 personas afectadas por las precipitaciones que, a su vez, derivaron en la destrucción de una vivienda situada en el sector Pueblito, hecho que no dejó heridos ni víctimas fatales.

“Es la primera (situación) que se nos presenta en febrero, el tiempo había cambiado, habían mermado considerablemente las lluvias en el municipio y, pues estaba haciendo como decimos comúnmente, ‘veranito’, pero este fin de semana volvieron y empiezan estas afectaciones”, apostilló Garzón Florez.

Incidencia en la producción

Por su parte, Marinela Sánchez, líder de Risalda Calarma, precisó que aún había dificultades en los carreteables que conectan la vereda con Vista Hermosa y Pueblito, y requirió apoyo para la gestión de ayudas humanitarias.

En cuanto a los perjuicios en el cultivo de café, subrayó que “en algunos estaban para empezar a recolectar esta semana, otros están en renovación y otros recién sembrados. Fue una afectación considerable”.

De la misma manera, contó que la mayoría de los habitantes del sector son pequeños productores que cuentan con fincas cuya extensión oscila entre una o dos hectáreas, por lo que aseveró que si no hay “cultivo no hay producción, y si no hay producción no vamos a tener los recursos, el café suple las necesidades”.

"Es duro para uno de campesino porque se vive del cultivo y si no hay cultivo no hay nada" Marinela Sánchez, Líder de la Risalda Calarma.

