La ‘lucha’ se mantiene, le dicen No a petrolera: comunidad estudia acciones ante licencia ambiental en el Tolima

Con el ánimo de exponer a la comunidad las afectaciones que traerían consigo las actividades de exploración de hidrocarburos que se planean adelantar en el Área de Perforación Exploratoria VSM3, es decir, más de 23 mil hectáreas que involucran territorios como Piedras, Coello y Alvarado, por parte de la empresa petrolera Telpico Colombia LLC., se llevó a cabo una asamblea en el corregimiento Doima (Piedras).



De acuerdo con Camilo Cifuentes, uno de los ciudadanos que lideró la iniciativa, el pasado sábado alrededor de 300 personas, entre productores de arroz, presidentes de Juntas de Acción Comunal, concejales, y demás personas, se dieron cita en el parque principal para analizar, además, qué medidas tomar tras la licencia ambiental que otorgó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, a la petrolera el 13 de septiembre de 2021.

Entre las acciones que se ‘barajan’, según se conoció, sobresale el hecho de efectuar derechos de petición, acciones de tutela e incluso una demanda a la resolución 01620, mediante la cual se entregó el permiso por parte de la Anla.

¿Noticia que ‘tardó’ en llegar?

Para brindar un contexto, Julián Viña, quien fue productor de arroz durante más de tres décadas, rememoró que a Telpico se le había archivado en dos ocasiones, en su concepto, el Estudio de Impacto de Ambiental.

Sin embargo, la empresa habría presentado nuevamente tal documento, novedad que, conforme a su relato, no se le informó a los terceros intervinientes. “La normatividad es clara, los estudios deben ser in situ, ¿cómo hicieron para subsanar cuando ningún hacendado les dio la entrada para realizar los estudios?, ¿por qué la Anla no nos comunicó?”, acotó.

Con estas inquietudes, Viña consideró que la Autoridad Nacional “jugó sucio” con un municipio cuyo nombre se convirtió en referente tras la lucha ejercida en la Consulta Popular de 2013 con la que se le dijo no a la minería, por lo que mencionó que “vamos a demandar el acto administrativo por el cual se adjudicó esta licencia ambiental”.

Y agregó: “Es una demanda grupal que la comunidad en Piedras, y sabemos que Coello y Alvarado se van a meter a apoyarnos. Vamos a hacer muchas más acciones, vamos a interponer tutelas, derechos de petición, y estamos dispuestos a llegar hasta el Consejo de Estado”.

En esa misma línea se pronunció Cifuentes, quien reiteró que se plantea defender el territorio, la tradición agrícola y la voluntad popular reflejada en la consulta que está próxima a cumplir 10 años, pero que sufrió un ‘golpe’ tras el fallo emitido el 18 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo del Tolima, que procedió a declarar la inconstitucionalidad del Acuerdo Municipal de Piedras No.1 de 2013, en el que, cabe decir, se había adoptado la decisión de los piedrunos.

Puntos que ‘inquietan’

Conforme con Viña, en caso de llevarse a cabo extracción de hidrocarburos sobre el Acuífero de Ibagué, que aseveró es el cuarto acuífero más importante del país, este va a ser contaminado y, a su juicio, “el bloque de Telpico (VSM3), está encima del Acuífero de Ibagué, esa afectación sería real”.

Así las cosas cuestionó lo que ocurrirá, por ejemplo, cuando el arroz que se cultiva en la Meseta de Ibagué que, vale mencionar cuenta con Denominación de Origen, “empiecen a salir contaminados con metales pesados, cuando empiecen a salir con trazas de elementos radioactivos, porque es que cuando perforan no solamente hay gas, hay metales pesados y todo eso lo van a sacar a la superficie”.

De acuerdo con información de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, el Acuífero Fluvio - Volcánico de Ibagué, está ubicado en el Valle Superior del Magdalena (VSM), tiene una extensión de 67.056 hectáreas, que se traduce en abarcar Ibagué (50 %), Piedras (28 %), Alvarado (16 %) y San Luis (6 %).

Para el caso de Piedras, respecto al también llamado abanico de Ibagué, cuya formación ha sido definida por aspectos como las fallas de Ibagué y Buenos Aires, se habla de la cabecera municipal y 12 veredas.

Aunado a tal preocupación en materia agrícola, Viña invitó a revisar el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos del Bloque VSM3 adjudicado a Telpico el 10 de marzo de 2011, para la producción de hidrocarburos convencionales, en particular el parágrafo 2 del capítulo 1, en lo referente a ‘hidrocarburos no convencionales’, pues aflora inquietud, a su juicio, en el proceso que se emplearía para los mismos.

“Las compañías habilitadas en el proceso Ronda Colombia 2010 para los bloques de las áreas tipo 2 y 3 tendrán la opción de explorar en busca de, y desarrollar, hidrocarburos no convencionales diferentes al gas de mantos de carbón en los bloques de cualquier tipo (1,2 o 3) que les hayan sido adjudicados en el proceso Ronda Colombia 2010, bajo las condiciones técnicas y contractuales que la Agencia Nacional de Hidrocarburos adopte para tal fin (...)”, reza tal ítem.

Adicionalmente, Viña mencionó que en medio de la asamblea se habló en relación a la conformación y estructura del pozo, “la industria dice que no va a pasar nada porque empiezan con cuatro o seis capas que es frente a tubería de acero de carbón recubiertas de concreto, pero solamente los primeros 400 o 600 metros, de ahí para delante es un solo tubo recubierto de concreto”.

Y agregó: “La evidencia científica a nivel mundial es clara en decir que ese recubrimiento, en los primeros 6 meses en que se perfora un pozo y empieza la producción, falla entre el 3 y 8%, y a medida que transcurre el tiempo, esa falla del recubrimiento llega a un 70%, no son dato que nos inventamos, eso va a causar que nos contaminen el acuífero de Ibagué que es el agua de las generaciones, está en jeugo la vida y desarrollo agrícola”.

Conforme a la página web de Telpico Colombia, la empresa es una filial de Tellus Operating Group, LLC, compañía que, se indica, es operadora independiente de petróleo y gas de los EE.UU.

Generalidades del proyecto

A través de la resolución 01620 el 13 de septiembre de 2021, con la cual se otorgó la licencia ambiental, se señala que se proyecta la construcción de 15 locaciones o plataformas multipozo, en el caso de terreno plano se permiten hasta cinco en un espacio de tres hectáreas y en terreno montañoso se podrá crear hasta 10 locaciones en un terreno de hasta cinco hectáreas.

En estas se plantearía la realización de zonas de taladro y operaciones, campamentos, piscinas de tratamiento y manejo de lodos de perforación, entre otros. En cuanto a ocupación de cauce, se entregó autorización en puntos de las quebradas la Lucha, la Montaña, Salinas, el Loro, Agua Negra, Doima, La Tigra, Naguachi, Cajón Grande, Chagualá, río Coello, entre otras. Asimismo, se subraya que no se otorgó ningún tipo de permiso sobre el río Chipalo en Piedras.

Visita virtual

En un documento con fecha de 2022 que cuenta con el logo de la Anla, y que hace referencia a una jornada de conocimiento y diálogo frente a las ‘Buenas prácticas en la elaboración de los estudios ambientales’, se trae a colación, en el marco del uso de herramientas tecnológicas como drones, el proyecto del APE VSM3.

Y es que se trataría, conforme se señala en el oficio, de una visita de evaluación en modalidad virtual, efectuada por la Anla, donde reza que: “Los recorridos se prepararon con el fin de acceder a puntos de captación de agua superficial y a los puntos de ocupaciones de cauce propuestos por el usuario”.

Y agrega: “El acceso a dichos puntos se encontraba con restricciones de acuerdo con la emergencia sanitaria por Covid-2019”

En ese orden de ideas, en el apartado de conclusiones se destaca que se obtuvo “un escenario actual de las condiciones de la infraestructura comunitaria presentada desde el componente social, obteniendo un panorama claro de las condiciones en que se encuentra la región en donde se pretende desarrollar el proyecto”.

Adicionalmente, se adjuntan dos fotografías, proporcionadas por el equipo de Evaluación Ambiental Anla, que habrían sido tomadas, según la fecha referenciada, el 3 de marzo de 2021, es decir, siete meses antes que se entregara la licencia ambiental a Telpico.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

Lo invitamos a seguir leyendo aquí

https://digital.elnuevodia.com.co/library

MÁS NOTICIAS:

Malecón de La Chamba, en Guamo, tiene otra cara

Cortolima entregó obra que mitiga erosión del suelo en Rioblanco

Sindicatos del sector administrativo y educativo del Departamento alistan pliego de peticiones