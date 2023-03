Padres de familia levantaron bloqueo en vía Ibagué-Rovira para conocer soluciones: Secretario del Interior se comprometió

Una comisión integrada por el Secretario del Interior arribó al sitio para lograr habilitar el paso y explicarle a la comunidad que en los próximos días llegarán tres docentes.



Justo cuando se cumplía el cuarto día de protesta por parte de padres de familia de la IE Francisco de Miranda de Rovira, debido a la falta de siete docentes, y cansados de no contar, en su concepto, con una respuesta oportuna por parte de la Secretaría de Educación Departamental, se recurrió al bloqueo vial.

Lo que inició el pasado martes con la restricción al ingreso de docentes, administrativos y estudiantes, a través de un plantón de alrededor de 40 padres de familia a las afueras del Francisco de Miranda, desembocó ayer en un par de bloqueos en la carretera Ibagué - Rovira, particularmente en los puntos conocidos como Boquerón y Tienda Nueva.

Conforme con Edilberto Guzmán, líder comunitario, se vieron abocados a llevar a cabo tal acción con el ánimo de obtener una pronta solución a una situación que aqueja, según sus cuentas, a por lo menos 700 estudiantes.

“Hoy (ayer) tuve llamada del secretario de Educación, duramos hablando unos 35 o 40 minutos por teléfono, me hizo algunas solicitudes, tratamos de negociar ciertos puntos, me solicitó que de aquí de Rovira nos trasladáramos una comisión a hablar con él a lo cual no accedí porque hay que entender que quienes están son padres de familia de bajos recursos”, acotó Guzmán, quien señaló que producto de la conversación se acordó el arribo de una delegación de la cartera al bloqueo.

Asimismo, el vocero indicó que las circunstancias que motivaron dichas actuaciones datan, al parecer, después de mitad de 2022. Aunado a ello, aclaró que si bien el pasado martes se bloqueó el ingreso a la IE Francisco de Miranda, dos días después, ocurrió lo mismo con la sede Laura María Zárate de Gil.

En ese sentido, expuso que un día antes de expresar su malestar en el Francisco de Miranda, un grupo de padres de familia se reunió con Jaime Carrizosa, rector del plantel, quien les habló respecto al panorama.

“Él dice que es problema de la Secretaría de Educación Departamental, la que tiene la solución frente al tema, él lo único que hace es administrar lo que le envían a nivel departamental y en ese orden de ideas el rector tiene hasta la razón”, apostilló Guzmán.

¿Demora en los reemplazos?

Antes del mediodía de ayer, en diálogo con esta redacción, Carrizosa reiteró que aún no contaba con siete docentes, tres para la sede Laura María Zárate de Gil, para impartir clase a primer, segundo y tercer grado, y cuatro para la institución principal, para cumplir con el proceso de enseñanza para niños, niñas y jóvenes que cursan desde sexto a undécimo grado.

“La falta de docentes se presenta desde el año pasado a mitad de año, desde julio, trasladaron dos maestros a Ibagué y nunca llegó reemplazo, en el mes de octubre murió un compañero maestro de la sede principal y tampoco llegó reemplazo”, reseñó el directivo.

Y agregó: “Empezando este año renunciaron dos maestros por retiro forzoso y tampoco ha llegado reemplazo, se ha hecho la solicitud a la Secretaría de Educación y siempre contestan que van a estudiar la cantidad de matrícula pero ya llevamos mes y medio y nada”.

Sin embargo, mencionó que para la IE Francisco de Miranda ya hay ‘alivio’, pues aseveró que se dio ‘luz verde’, luego de la protesta del pasado martes, a un proyecto de horas extras que permitiría ‘cubrir’ las necesidades existentes.

No obstante, en su momento, las dificultades permanecían para la sede de primaria, donde conforme a su relato actualmente no se está citando a los menores.

“Tan pronto se van los maestros se piden los reemplazos y nunca llegan a tiempo, solicité las horas extras desde enero y no las habían aprobado, las habían negado, y cuando se dio la protesta el día martes entonces ahí sí lo aprobaron en ‘cinco minutos’, entonces uno ve que es negligencia por parte de la Secretaría de Educación”, concluyó.

Diálogos

Por su parte, Eyber Javier Triana Parra, secretario de Interior Departamental, se refirió a los ‘frutos’ que dejó la mesa de concertación que contó con la participación, según mencionó, del jefe núcleo, el rector y coordinador del plantel, padres de familia y representante de la Secretaría de Educación, instancia que se concretó, pasadas las 9 de la mañana de ayer, luego que el bloqueo fuera levantado.

“Se evalúo cada uno de los casos, y para beneficio de la comunidad lo primero es que la movilidad se mantuvo, se les explicó cómo van los procesos administrativos y creemos que en los próximos días se estará prestando el servicio educativo en normales condiciones, es decir, que llegarán los tres docentes que estaban solicitando”, manifestó Triana Parra.

“Vengo con el mayor gusto”

A través de redes sociales, Edilberto Guzmán compartió un video en el que se presenta Elizabeth Segura, maestra que llegaría a la sede Laura María Zárate de Gil.

“Vengo de la IE La Libertad, donde he servido 28 años, me debo a la comunidad, tengo experiencia de 39 años, soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Matemática e Informática y tengo especialización en Pedagogía de la recreación ecológica, vengo con todo el mayor gusto a servirle al grado 3 de la IE Francisco de Miranda sede Laura María Zárate de Gil”, cuenta la profesional.

