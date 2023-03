¡Alerta! El río magdalena sigue creciendo en su caudal: se ha ido saliendo poco a poco

Habitantes de Honda, están atentos frente al considerable incremento del nivel del caudal del río Magdalena. Algunas zonas aledañas ya están inundadas.

La situación que viven los residentes de Honda, no es sencilla. Pues, el afluente ha ido subiendo conforme siguen las lluvias. El director de la Defensa Civil Departamental, Luis Fernando Vélez, entregó detalles del aumento que ha presentado este importante afluente en la región y aprovechó para hacer un llamado a los habitantes.

"Desde el día domingo se está presentando creciente en el nivel del río Magdalena, teniendo en cuenta el informe de Flandes se espera que en horas de la noche se registre mayor nivel", indicó el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil del Tolima.

Puede leer: La ola invernal no da tregua: lluvias dejan estragos en vías y acueductos en el Tolima

“De acuerdo con nuestros voluntarios que están haciendo observación y monitoreo del río Magdalena, reportan que se encuentra con un nivel de 8 metros con 40 centímetros, a tan solo 20 centímetros de la cota máxima de desbordamiento, hay unos sitios donde están en estos momentos siendo afectados como Pacho Mario en Tolima, por lo que esperamos que baje el nivel en las próximas horas, estamos atentos a esta situación, de todas formas los voluntarios con demás organizaciones de socorro informaron al Consejo municipal de Gestión de Riesgo al alcalde y a la comunidad en general para que tomen las medidas preventivas del caso”, añadió Vélez.

Según el uniformado, la situación se torna compleja ya que hay muchos troncos y una corriente bastante fuerte y por ello la recomendación es a que las personas no se acerquen al rio para evitar emergencias peores. "Se divisa mucha palizada, hay demasiada corriente y se puede presentar situaciones de riesgo para las personas, por esa razón es importante que no realicen actividades recreativas dentro y cerca del río hasta que no se normalice o baje el nivel', señaló.

Finalmente, señaló el director, que con este pronunciamiento de advertencia, los organismos de socorro siguen pendiente al alza de las lluvias que han caído sobre el Tolima y a los afluentes hídricos que surten el agua al río Magdalena con el objetivo de enviar mensaje de prudencia y prevención a todo el departamento.

