¿Hasta cuándo? ‘Dolores’ en Portachuelo: lluvias ‘golpean’ vía y acueducto

Un líder de la zona aseguró que urge realizar mantenimiento a la carretera que conduce a la zona rural y mencionó que una creciente afectó la bocatoma del acueducto.

Las fuertes precipitaciones continúan causando estragos en la región, en esta ocasión, la vereda Portachuelo de Dolores, al sureste del departamento, padece no solo en infraestructura vial, sino también para acceder al preciado líquido.

De acuerdo con José Ignacio Arévalo, presidente de la Junta de Acción Comunal, la vía que conduce a la zona se encuentra abandonada, a su vez, aseguró que las pocas alcantarillas que hay, en su concepto, ya colapsaron.

Así las cosas, trajo a colación el puente Montetodo, una ‘estructura’ compuesta por árboles, que está en ‘operación’, según sus cuentas, hace más de 12 años, y cuyas afectaciones se agudizan con la ola invernal.

“El puente está deteriorado, cada cinco meses toca estar talando árboles para abrir paso y transitar, estamos atropellando la naturaleza, por falta de cuestión de más entusiasmo del Gobierno municipal y departamental para tener una buena vía”, expuso Arévalo.

Y subrayó: “Es un problema (con el) que llevamos 12 años o más”. Igualmente, reseñó que en el carreteable que conduce a la vereda son varios los puntos críticos, por lo que en distintas oportunidades han acudido a la pica y la pala.

En ese sentido, y con el ánimo de ‘aliviar’ la situación que enfrentan alrededor de 35 familias, quienes residen en una tierra caracterizada por la producción de café, panela, yuca, entre otros, requirió a los entes local y departamental, e incluso el Comité de Cafeteros, brindar ‘una mano’ para el mantenimiento del carreteable.

TOMADA DE FACEBOOK SAN PEDRO DOLORES / EL NUEVO DÍA - Una postal que dejó las labores de demolición en Las Lomas, sitio ubicado a por lo menos una hora del casco urbano de Dolores, según el concejal Víctor Rodríguez.

El acueducto también padece

Aunado a las dificultades en movilidad, también aflora un problema para el acceso al agua, toda vez que, conforme al reporte del presidente, una creciente de la quebrada que surte de agua al acueducto de la zona, perjudicó la estructura de la bocatoma.

“Hasta el momento no se ha podido arreglar, la quebrada creció y debilitó la represa porque no se le ha hecho mantenimiento, no tenemos manera de fortalecer el acueducto, entonces colapsó”, explicó Arévalo.

Asimismo, mencionó que el hecho derivó en que el docente que imparte clases en la escuela del sector, que acoge alrededor de 12 estudiantes, decidiera suspender las clases por la falta de agua.

Y es que si bien el líder de la comunidad señaló que hay viviendas que tienen espacios de dónde recoger el líquido, hay otras “donde se carga desde lejos porque no tienen la manera de arrimar el agua con una manguera”.

La comunidad ‘repara’ el puente, pero con el paso del tiempo la necesidad de intervención aflora nuevamente.

Urge intervención

Por su parte, el concejal Víctor Rodríguez reiteró que la vía que conduce a Portachuelo se encuentra abandonada y que, en su concepto, “hace rato no se le ‘mete’ máquina, ha sido imposible que los gobiernos local y departamental le ‘pongan’ el ojo”.

Así las cosas, aseveró que los campesinos tienen derecho a contar con una vía en buen estado, por lo que indicó que ya no es justo que la comunidad ejecute el mismo ejercicio: “Cada rato que se pudren los palos (en el puente Montetodo) la comunidad debe cambiarlos”.

De otro lado, comentó que se habilitó transitoriamente el paso en el sitio conocido como La Loma, en la vía Llanitos - San Pedro, donde recientemente se registró la caída de rocas, cuestión que perjudicaba, en su concepto, siete veredas.

SUMINISTRADA / EL NUEVO DÍA - Así se encuentra el puente Montetodo, localizado a una hora y cuarenta minutos del casco urbano de Dolores, de acuerdo con Rodríguez.

Esta redacción intentó establecer comunicación con el alcalde de Dolores, César Herrera, para conocer su percepción frente a los hechos, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

