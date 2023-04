Ruge el ‘león dormido’ y enciende las alarmas en el Tolima

El Servicio Geológico Colombiano informó que el Volcán pasó desde el jueves en la noche a nivel naranja, lo que significa que existe una probabilidad de erupción. El Departamento y la red hospitalaria declararon la alerta naranja y roja respectivamente.



Una serie de eventos registrados en los últimos días relacionados con el incremento de actividad sísmica, el aumento de energía sísmica liberada, anomalías térmicas y sismicidad relacionada con movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos, asociados en su gran mayoría a la emisión de ceniza, originaron que el nivel de alerta del Volcán Nevado del Ruiz pasara de amarilla a naranja, esto significa la probabilidad de que en días o semanas se genere una erupción.

El Servicio Geológico Colombiano, SGC, informó el jueves a las 10:40 p.m. que desde el martes 28 de marzo vienen en aumento el número de sismos diarios, esto teniendo en cuenta que esa fecha se contaron 6 mil 500 y al día siguiente se superaron los 11 mil.

Y en boletín emitido este viernes a las 3:15 p.m. se precisa que durante el jueves se registraron 11 mil 600 eventos, alcanzando una magnitud máxima de 3,1.

Sobre el tema hizo referencia John Makario Londoño, director de Geoamenzas del SGC, quien reiteró que nivel naranja significa que aumenta la probabilidad de una erupción en términos de días o semanas, “pero la certeza de si va a ocurrir o no, no lo sabemos porque no se puede predecir las erupciones volcánicas, nosotros nos estamos aferrando al principio de precaución”.

Agregó que los datos reportados muestran un aumento de sismicidad mayor al de otras épocas y que no se tiene antecedentes “eso nunca se había visto en el Volcán Nevado del Ruiz, es más, en ningún volcán en Colombia, ya es una situación crítica.

“Desde octubre del año pasado ha habido una persistencia en las anomalías térmicas del cráter del volcán que se detectan a través de satélites”, dijo Londoño.

El director mencionó que el nivel naranja permite que la comunidad esté preparada y se haga una revisión de los planes de gestión de riesgo y que las rutas de evacuación estén en buenas condiciones, “si la gente sabe qué hacer, muy probablemente evitaremos una tragedia en el caso de que ocurriese una erupción, confiamos en que el Volcán retorne a niveles normales”.

Una de las mayores inquietudes en este tema es cuál sería el tipo de erupción que se podría generar, aunque en los eventos naturales no se puede dar afirmaciones, Londoño indicó que “hay un domo de lava en el fondo del cráter del volcán Nevado del Ruiz, ese domo es más bien pequeño. Una posibilidad es que ese domo explote y haga una erupción no muy grande, esperamos que sea más o menos del tamaño de 1985 o un poco menor, es una probabilidad de manera que no tenemos la certeza de qué tipo de erupción será la que va hacer el Volcán”.

De otro lado, cabe recordar que en 2012 se recurrió la alerta naranja e incluso se alcanzó a llegar a roja , en ese momento se registraron dos erupciones pequeñas en los meses de mayo y junio.

Acciones desde el Departamento

Por su parte, el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, explicó el viernes hacia la 1 a.m. se convocó a un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo a diferentes instituciones entre ellas la Cruz Roja, alcaldías, Cortolima, Fuerza Pública y organismos de socorro para iniciar con los planes de preparación.

“La alerta se ha generado para el Tolima en 14 municipios pero con una alerta máxima en los municipios que están aledaños en un radio de 10 kilómetros a la redonda, en donde están Murillo, Herveo, Casabianca y Villahermosa”, precisó.

El mandatario Seccional mencionó que cada dependencia de la Gobernación deberá estar preparada y tener clara las acciones que deben implementar ante alguna eventualidad.

Otra de las labores adelantadas ayer con los alcaldes fue definir en cada población cuáles son las rutas de evacuación, cuántos kilómetros las componen, en qué estado están, asimismo, deberá adelantarse un censo en las veredas que estén más cerca del volcán y plantearse la forma de evacuar a la ciudadanía ante una erupción y a dónde serán trasladados. “Vamos a llevar de manera milimétrica y al detalle la posibilidad de una erupción”, precisó Orozco.

Por ello, se plantearán acciones en distintos escenarios entre los cuales estarían si hay una afectación de acueductos o falta de fluido eléctrico. Asimismo, se chequeó la ubicación de albergues, puntos de encuentro y sistema de alarmas.

“Nosotros estamos en un departamento de cordillera y una ola invernal, tenemos que tener claro cuáles son las vías reales, que hoy tienen la posibilidad de evacuación y cuáles no”.

Al consultarle al Gobernador con qué maquinaria amarilla se cuenta para adecuación vial, respondió que “vamos a mover toda la capacidad institucional de maquinaria del Departamento, la maquinaria que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo nos aprobó y que estamos en un proceso de contratación, para tener los mejor posibles estas rutas para una posible evacuación”.

Panorama de riesgo

De acuerdo con el Plan Nacional de Respuesta por Actividad del Volcán Nevado del Ruiz del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en zona de amenaza alta por potencial caída de piroclastos, flujos de lava, avalanchas de escombros, entre otro tipo de materiales, estarían las cuencas de los ríos Lagunilla, Gualí, Azufrado y Recio, entre otros.

Asimismo, se menciona que por lahares (flujos de lodo volcánicos) que se originan en la parte alta del volcán y que se canalizan por los valles de los ríos y las quebradas que nacen allí, quedan expuestas las zonas rurales de Herveo, Casabianca, Villahermosa, Murillo y Líbano.

También Lérida, Armero – Guayabal, Falan, Palocabildo, Fresno, Honda, Mariquita, Venadillo y Ambalema.

En amenaza media, que son aquellas poblaciones que se verían potencialmente afectadas por caída de cenizas están Herveo, Casabianca, Villahermosa, Murillo y Santa Isabel y en nivel bajo por caída de ceniza de menor espesor están algunos municipios de Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Cundinamarca.

Murillo

El alcalde Antonio José García Rodríguez envió un mensaje de calma y recomendó a su comunidad estar pendiente a través de las redes sociales de la Administración municipal. El burgomaestre junto al Secretario de Planeación y el Coordinador de Gestión del Riesgo, explicó que entre las medidas adoptadas está restringir el acceso de los turistas a la parte alta del municipio y el cierre de instituciones educativas hasta nueva orden. Se mantiene el comercio y la dinámica turística en el casco urbano.

También se empezaron a identificar los lugares que pueden servir de albergue ante una eventualidad y se trazó como tarea censar a las comunidades ribereñas a los ríos Lagunilla y Recio, igualmente, de las veredas apartadas que están en la influencia del Ruiz.

En cuanto a recomendaciones se debe estar “atento al caudal, tener alimentos no perecederos en la vivienda y tener reservas de agua”, expuso Cristian Duarte, coordinador de Gestión del Riesgo.

Y el mandatario agregó que en la parte alta se cuenta con alarmas y radios, también, que se instaló un Puesto de Mando Unificado.

Villahermosa

El reporte desde esta población del norte por parte de los organismos de socorro se procedió a activar los planes de contingencia e identificar las falencias. Entre las preocupaciones está que en la ruta de evacuación Villahermosa – Guayabal – Samaria está en riesgo porque hay un puente a punto de colapsar.

Otras decisiones fueron “cancelar todos los eventos masivos, vincular al sector transportador en caso de registrarse una emergencia, se definió como puntos de evacuación en el casco urbano, las canchas de fútbol en donde se tiene un helipuerto demarcado”, contó Javier Bedoya, bombero voluntario.

Añadió que se requiere de mayor apoyo en los temas relacionados con dotación para los organismos de socorro.

Alerta roja

A la par, durante este viernes la Administración departamental a través del decreto 0493 declaró la alerta naranja, con ella se activaron los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y los protocolos específicos en caso de erupción del Ruiz con el fin de ubicar puntos críticos, definir mecanismos de vigilancia, hacer un inventario de recursos humanos, técnicos y económicos en equipos, insumos de emergencia.

Además, la red hospitalaria pública y privada de la región entró en alerta roja, pero con especial énfasis para Honda, Murillo, Líbano, Mariquita, Fresno, Herveo, Villahermosa, Falan, Palocabildo, Casabianca, Armero – Guayabal, Lérida, Venadillo y Ambalema.

La jefe de la cartera de Salud, Claudia Milena Correa Sánchez, explicó que con esta decisión se busca estar un paso más adelante en el caso de que ocurra una emergencia y que las IPS deberán garantizar la atención de los usuarios en el servicio de urgencias

Queremos llevar al detalle milimétrico la acción de cada actor del Estado y de la misma gente en la posibilidad de una erupción

DATO

Las diferentes instituciones invitaron a los ciudadanos a estar atentos a través de canales oficiales como: www.sgc.gov.co del Servicio Geológico Colombia, la cuenta de Facebook de la Gobernación del Tolima y de las alcaldías.

