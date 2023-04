La verdad sobre la “foto de cenizas del Volcán del Ruiz” que está causando temor en el Tolima

Por esos días de alerta en el Volcán, muchas son las noticias que rondan, pero debe enterarse de la verdad.

En redes sociales siempre suelen circular las llamadas Fake News, noticias que solo pretender generar pánico y entorpecer el diario vivir de los ciudadanos. Una de las más recientes tiene que ver con el Volcán Nevado del Ruiz, que cambió de alerta amarrilla a naranja en los últimos días.

Esto quiere decir, que es probable una erupción en los próximos días o semanas. Si el estado llegara a pasar a alerta roja, significaría erupción inminente.

Con esta noticia, han empezado a aparecer imágenes antiguas que están publicando como recientes; este es el caso de la supuesta foto de las cenizas del volcán que llenaron por completo un valle en el Tolima.

La imagen no corresponde a la actualidad. Se trata de una foto de la caída de granizo que hubo hace años en la vereda Entrevalles del municipio de Villahermosa. NO es ceniza, NO es del volcán del Ruiz y NO es reciente.

Se hizo campaña de información por el volcán

Debido al aumento de turistas para estas fechas en la Capital Musical, el gobierno ‘Ibagué Vibra’ hace presencia en la Terminal de Transportes, para recibir a los visitantes y brindarles información ante el aumento en la actividad del volcán Nevado del Ruiz.

Fue así, como se compartió un mensaje de tranquilidad, explicando que la ciudad está preparada ante cualquier emergencia que pueda presentarse. Además, que el municipio cuenta con una red hospitalaria sólida y fortalecida.

“Llevamos unas recomendaciones especiales para cuidar la salud, especialmente ante la posible caída de ceniza o material micro articulado, que puede afectar las vías respiratorias o exacerbar enfermedades”, expresó Liliana Ospina, secretaria de Salud.

Por lo anterior, se recomendó el uso del tapabocas y se hizo entrega de ellos, para prevenir posibles afectaciones.}

