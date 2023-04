Alcaldes municipales lanzan SOS ante emergencia volcánica: “No nos dejen solos”

Los mandatarios aseguran que requieren maquinaria amarilla para la recuperación de las vías de evacuación, ambulancias, equipos médicos y elementos de primera necesidad para abastecer los albergues temporales.

Tras el último comunicado emitido por el Ministerio de Minas y Energía a través del Servicio Geológico Colombiano (SGC), sobre el seguimiento del estado de Alerta Naranja del Volcán Nevado del Ruiz, con fecha del 2 de abril del 2023, en el cuál se confirmó la continuidad del registro de sismicidad y fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico, y se destacó el aumento en las magnitudes de los sismos registrados durante los últimos días, los alcaldes de Murillo, Líbano y Villahermosa solicitaron respaldo total por parte de los gobiernos y unidades de Gestión del Riesgo para sus municipios.

Situación en Murillo

Desde el 31 de marzo, a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Físico del municipio, se emitió un comunicado público en el cuál se dio la orden de suspender las actividades escolares y toda actividad turística registrada en la zona alta del territorio que conduce hacia el Nevado del Ruiz, por Alerta Naranja nivel III, hasta nueva orden.

Recientemente, José Antonio García Rodríguez, alcalde de Murillo, realizó un llamado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues aseguró que su municipio no tiene ni los recursos ni la infraestructura para atender una emergencia de este tipo.

“Realmente mi llamado es a la Unidad de Gestión del Riesgo Nacional y a la Unidad de Gestión del Riesgo del Tolima porque el municipio de Murillo no tiene los recursos para soportar esta situación: yo tengo que pagar combustibles, empleados, repuestos para vehículos (...)”, afirmó.

Además, explicó que sostener un punto de encuentro como el que tienen en Murillo es muy costoso, y en caso de emergencia sería obligatorio realizar una evacuación.

“Yo tendría que evacuar personas de Murillo y de Villahermosa y no tenemos los recursos para hacerlo. Tenemos el lugar, pero necesitamos alimentos, carpas, apoyo económico para poder contratar a las personas que hagan controles (…) considero importante que no me dejen solo en esta contingencia que debemos afrontar todos y con responsabilidad”, puntualizó el burgomaestre.

Actualmente en Murillo se instauró un punto de control en el sector de ‘Casa Viejas’, en donde se monitorea el tránsito de personas diariamente.

En Villahermosa

Por su parte el alcalde de Villahermosa, César Augusto Restrepo, indicó que su municipio se ha venido enfrentando a serias afectaciones derivadas de la fuerte ola invernal desde hace varios años, situación que no ha cambiado a la fecha, y que representa un riesgo aún más inminente para los habitantes en caso de tener que evacuar de manera inmediata.

“Con las dificultades que presenta la vía ante una situación de tener que desplazar a una persona al hospital del Líbano, que es nuestro referente, como mínimo tardaríamos entre 4 y 5 horas, no nos imaginamos el caos que traería una situación derivada de una eventualidad con el nevado. Necesitamos que nos ayuden con ambulancias, maquinaria, ahora, cuando todavía podemos hacer mucho para prepararnos”, dijo Restrepo.

Foto: suministrada / EL NUEVO DÍA Parque principal de Villahermosa

Panorama en Líbano

Asimismo, la Alcaldía del Líbano en cabeza del mandatario Jesús Antonio Giraldo Vega, emitió el decreto 040 del 28 de marzo de 2023, en el cuál se declaró la ley seca, que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en todo el municipio, como medida preventiva frente al orden público durante la Semana Mayor, con el fin de velar por la seguridad y el bienestar de sus habitantes ante la posible erupción del volcán.

Adicionalmente, por medio de un video publicado a través de redes sociales, el alcalde Giraldo manifestó que el Líbano no está preparado ante una emergencia que se pueda presentar con el Volcán Nevado del Ruiz y solicitó apoyo del Gobierno Nacional y Departamental.

“Tenemos dificultades hacia los lados del río Recio, no tenemos maquinaria amarilla para abordar todos los sitios que se encuentran sobre el río Lagunilla, las vías están totalmente deterioradas, necesitamos maquinaria y apoyo en cuanto a una bodega estratégica, no tenemos colchonetas, no tenemos frazadas, no tenemos mercados; tenemos unos albergues pero no tenemos con que atender a la gente en un momento dado de alguna situación. Necesitamos colaboración del Gobierno Nacional y del Departamental” afirmó el mandatario local.

Cabe mencionar que ante una posible situación de emergencia, el Líbano es uno de los municipios que deberá brindar apoyo inmediato a los habitantes de Murillo y Villahermosa, por su cercanía geográfica.

Sin embargo, pese a todas las medidas de alerta y prevención adoptadas por algunos municipios, a la fecha no se ha ordenado la evacuación de los habitantes en posible riesgo.

Foto: web: https://tolimaonline.com / EL NUEVO DÍA Imagen panorámica del Líbano

Lo más reciente del estado del volcán

El primero de abril hubo mayor energía sísmica liberada desde el pasado 24 de marzo del año en curso, con 10.400 eventos, alcanzando una magnitud máxima de 3.1 ML, localizada en el sector suroccidental del edificio volcánico a una distancia del cráter entre 2,0 y 5,0 km.

Por lo pronto, continúa el registro de la actividad sísmica relacionada al movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos, la cual ha estado asociada a emisiones de ceniza confirmadas y a un leve incremento en la desgasificación con respecto a los eventos registrados el 1 de abril, donde la máxima altura de la columna de gases y/o ceniza observada fue de 1.200 metros medidos desde la cima del volcán y la dirección de dispersión de la columna predominó hacia el suroccidente del volcán.

Es importante recalcar, y de aquí en adelante que el SGC continuará recordando que la actividad del volcán en Nivel Naranja puede fluctuar y por momentos disminuir con respecto a días anteriores, sin que ello signifique que este haya retornado a un menor nivel de actividad. Durante este tiempo, en caso de que se produzca una aceleración de los procesos que sugieran una erupción inminente o que se produzca la erupción en sí, el nivel de actividad se cambiará a rojo.

DATO: De darse la emergencia, los municipios de la zona de influencia en el Tolima que más resultarían afectados son: Fresno, Herveo, Mariquita, Honda, Lérida, Armero-Guayabal, Falan, Palocabildo, Casabianca, Líbano, Villahermosa, Murillo, Ambalema y Venadillo.

Para más información y estar atento a todos los detalles le sugerimos visitar el siguiente enlace: https://www2.sgc.gov.co/Noticias/boletinesDocumentos/Forms/AllItems.aspx

