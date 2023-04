Montañista llegó de curioso al cráter del Nevado del Ruiz y se llevó tremendo susto

El hombre quiso tomar el riesgo y aventarse a subir sabiendo que el comportamiento del mismo, está muy inestable por estos días.

Continúa la alerta naranja para las poblaciones aledañas al volcán Nevado del Ruiz por su actividad sísmica, que sigue siendo monitoreada y por la que las autoridades avanzan en la evacuación de al menos 40 familias que viven cerca.

No obstante, un montañista se arriesgó a llegar hasta el volcán y pasó un gran susto, a pesar de que dijo estar asombrado por la belleza del lugar y se sintió satisfecho de haber cumplido su objetivo de llegar hasta allí.

“Empezó a salir una columna de ceniza brutal, estaba al lado del cráter. Mejor me voy de acá. Qué espectacular vista la que me regala el nevado, es una columna brutal, altísima. Gracias a Dios bajé a tiempo. Si no, me hubiese matado cuando estaba arriba en la cumbre. Un poco más y me agarra ese escombro volcánico”, expresó en el video.

