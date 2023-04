“Me dijo que no habíamos hecho absolutamente nada, cuando es mentira”: Alcalde de Venadillo

Contenido Exclusivo

El mandatario se refirió a la crítica que habría realizado un ciudadano respecto a su presencia en el marco de una minga, y que suscitó opiniones divididas.

Tras el video, que dejó en evidencia el reparo de un ciudadano ante la presencia del alcalde de Venadillo, Jorge Armando Cabrera, en medio de una jornada de limpieza en el sector denominado La Planada, en la que también participaron, al parecer, habitantes de Santa Isabel, el mandatario aseguró que su intención no era ‘sacar pecho’ por la labor de la comunidad.

En diálogo con esta redacción, el burgomaestre contó su versión del hecho que, a través del clip, circula por redes sociales y ha suscitado opiniones divididas, y aclaró que solo fue una persona quien, en su concepto, lo increpó.

Conforme con su relato, arribó al sitio con 10 pollos asados y gaseosas, como muestra de agradecimiento hacia las personas que adelantaban actividades de rocería, sin embargo, su presencia no habría sido del agrado, en su concepto, de una persona de Santa Isabel.

“Él me increpó y me dijo que no habíamos hecho absolutamente nada, cuando eso es mentira”, señaló Cabrera sobre el hombre a quien en el video se le escucha decirle “acá a ‘sacar pecho’ no”.

Según el mandatario, recibió información sobre la realización de la minga, que acaeció el pasado lunes, y aportó de su bolsillo para el combustible de las guadañas. A su vez, contó que contactó con uno de los participantes a quien le consultó si contaban con el almuerzo, “me dijo sí, un sancocho, pero está como poquito”, De ahí, a su juicio, su acto de arribar con la comida en cuestión.

“Aguanto que me den ‘lengua’ los míos porque son de mi municipio, pero que otro venga a decir cosas, no”, puntualizó el mandatario, quien rememoró que recientemente se intervinieron, de la mano de maquinaria municipal, de una mina en Santa Isabel, y la de dicha población, cinco derrumbes que tenían lugar en la vía que conecta Venadillo con Santa Isabel.

Asimismo, agregó respecto al carreteable que: “lo despejamos a un solo carril, no lo dejamos completamente limpio porque no es responsabilidad de nosotros, abrimos paso, quitamos derrumbe y dejamos la limpieza al Gobierno departamental”.

En ese orden de ideas, reconoció que si bien las vías terciarias de la población, que conforme con sus cuentas comprenden alrededor de 130 km, no se encuentran en buen estado, esta no es una situación particular de Venadillo, sino de varios municipios en el país a raíz de la ola invernal.

Así las cosas, expresó que, en su concepto, “algunos no entienden eso” y que a ello se suma la dificultad de contar con un solo equipo de maquinaria que, a su juicio, “mantiene más en el taller que trabajando”.

